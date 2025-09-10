'Chạm' vào vẻ đẹp mong manh, lãng mạn của trang phục ren

Mỗi chi tiết ren đều góp phần tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, giúp người mặc tự tin tỏa sáng.
Váy ren tôn lên vẻ quyến rũ tinh tế
Phần tay dài phối ren hoa nhí nhẹ nhàng tạo sự cân đối, chi tiết cổ nơ tăng thêm nét duyên dáng, giúp trang phục vừa sang trọng vừa ngọt ngào.
Điểm nhấn đặc biệt của mẫu thiết kế nằm ở phần áo choàng nhẹ nhàng kết hợp cùng phần thân váy ren thêu không chỉ khéo léo khoe trọn vóc dáng mà còn tạo nên sự sang trọng.
Chiếc áo hai dây với những đường bèo nhún vải ren bồng bềnh tạo điểm nhấn cá tính, khoe trọn bờ vai gầy và xương quai xanh quyến rũ. Khi phối với chân váy xếp ly tầng đồng điệu, giúp tôn lên nét nhẹ nhàng.
Áo ren mang nét nữ tính thanh lịch
Phối cùng quần tây đen, đây chính là set đồ thanh lịch, chỉn chu không thể thiếu chốn công sở.
Phần tay áo dài càng làm tăng thêm vẻ kiêu sa, giúp nàng toát lên khí chất thanh lịch.
Dáng tay loe nhẹ nhàng, kết hợp cùng chân váy denim, đây chính là bí quyết phối đồ cho những ai yêu thích sự trẻ trung.
Chân váy ngắn ren tạo phong cách trẻ trung gợi cảm
Với thiết kế qua đầu gối và những lớp ren bèo nhún xếp tầng, chiếc váy đem đến cảm giác bồng bềnh. Phối cùng áo thun màu đen quyến rũ giúp tổng thể thêm phần cuốn hút.
Để tạo điểm nhấn khác biệt, sự kết hợp giữa chân váy ren bèo nhún cùng áo ren đồng chất liệu với phần tay loe sẽ là lựa chọn đột phá.