Thời trang 24/7

'Chạm' vào vẻ đẹp mong manh, lãng mạn của trang phục ren

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
10/09/2025 20:00 GMT+7

Vải ren luôn là 'chìa khóa' mở ra vẻ đẹp lãng mạn cho phái nữ. Không chỉ tôn lên sự nữ tính, ren còn là biểu tượng của sự sang trọng.

Mỗi chi tiết ren đều góp phần tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, giúp người mặc tự tin tỏa sáng.

Váy ren tôn lên vẻ quyến rũ tinh tế 

'Chạm' vào vẻ đẹp mong manh, lãng mạn của trang phục ren - Ảnh 1.

Chiếc đầm ren trắng với thiết kế dáng ngắn ôm eo giúp tôn lên đường cong mềm mại và đôi chân thon gọn

ẢNH: @JM DRESS DESIGN

Phần tay dài phối ren hoa nhí nhẹ nhàng tạo sự cân đối, chi tiết cổ nơ tăng thêm nét duyên dáng, giúp trang phục vừa sang trọng vừa ngọt ngào.

'Chạm' vào vẻ đẹp mong manh, lãng mạn của trang phục ren - Ảnh 2.

Đầm ren trắng tinh khôi này chính là "vũ khí bí mật" giúp nàng tỏa sáng với vẻ đẹp quyến rũ

ẢNH: JM DRESS DESIGN

Điểm nhấn đặc biệt của mẫu thiết kế nằm ở phần áo choàng nhẹ nhàng kết hợp cùng phần thân váy ren thêu không chỉ khéo léo khoe trọn vóc dáng mà còn tạo nên sự sang trọng.

'Chạm' vào vẻ đẹp mong manh, lãng mạn của trang phục ren - Ảnh 3.

Set đầm váy vải ren chính là lựa chọn hoàn hảo để nàng vừa thoải mái lại vừa cuốn hút khi diện vào những ngày hè

ẢNH: @HUONGTHUF

Chiếc áo hai dây với những đường bèo nhún vải ren bồng bềnh tạo điểm nhấn cá tính, khoe trọn bờ vai gầy và xương quai xanh quyến rũ. Khi phối với chân váy xếp ly tầng đồng điệu, giúp tôn lên nét nhẹ nhàng.

Áo ren mang nét nữ tính thanh lịch 

'Chạm' vào vẻ đẹp mong manh, lãng mạn của trang phục ren - Ảnh 4.

Áo sơ mi ren trắng với thiết kế tay ngắn và hai túi hộp tạo nên vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại

ẢNH: ORCHID

Phối cùng quần tây đen, đây chính là set đồ thanh lịch, chỉn chu không thể thiếu chốn công sở.

'Chạm' vào vẻ đẹp mong manh, lãng mạn của trang phục ren - Ảnh 5.

Thăng hạng phong cách với chiếc áo ren đỏ rượu đầy mê hoặc, thiết kế cổ chữ V xẻ sâu cùng hàng bèo nhún chạy dọc thân áo khiến nàng trở nên nổi bật hơn khi diện trên người

ẢNH: ORCHID

Phần tay áo dài càng làm tăng thêm vẻ kiêu sa, giúp nàng toát lên khí chất thanh lịch.

'Chạm' vào vẻ đẹp mong manh, lãng mạn của trang phục ren - Ảnh 6.

Thiết kế áo ren xẻ tà trắng tinh tế điểm xuyết độc đáo với chi tiết dây đan ở cổ áo tạo nên vẻ ngoài vừa lãng mạn, vừa cực kỳ cá tính

ẢNH: @NGOCHUYEN.NGN

Dáng tay loe nhẹ nhàng, kết hợp cùng chân váy denim, đây chính là bí quyết phối đồ cho những ai yêu thích sự trẻ trung.

Chân váy ngắn ren tạo phong cách trẻ trung gợi cảm 

'Chạm' vào vẻ đẹp mong manh, lãng mạn của trang phục ren - Ảnh 7.

Nếu nàng muốn đổi mới phong cách đời thường đơn điệu thì công thức phối áo thun hở vai và chân váy ren ngắn chính là lựa chọn lý tưởng

ẢNH: @YENMEO.1098

Với thiết kế qua đầu gối và những lớp ren bèo nhún xếp tầng, chiếc váy đem đến cảm giác bồng bềnh. Phối cùng áo thun màu đen quyến rũ giúp tổng thể thêm phần cuốn hút.

'Chạm' vào vẻ đẹp mong manh, lãng mạn của trang phục ren - Ảnh 8.

Chân váy ren bèo nhún xếp tầng không chỉ mang lại vẻ ngoài điệu đà mà còn là "vũ khí" bí mật giúp phái đẹp khéo léo tôn vinh đường cong

ẢNH: @DANE.THUW

Để tạo điểm nhấn khác biệt, sự kết hợp giữa chân váy ren bèo nhún cùng áo ren đồng chất liệu với phần tay loe sẽ là lựa chọn đột phá.


