Chỉ cần phụ kiện này, trang phục bình thường cũng hóa sang xịn

Nếu bạn muốn nâng tầm hình ảnh, phụ kiện cần được lựa chọn đầu tiên chính là thắt lưng. Dù nổi bật với bản to hay tối giản với đường nét thanh mảnh, thắt lưng đều trở thành yếu tố quyết định tổng thể trang phục.
Từ thắt lưng bản to với mặt khóa nổi bật, thiết kế mang tính tạo hình độc đáo, chất liệu da cổ điển cho đến kiểu kim loại lấp lánh - tất cả đều có thể trở thành điểm nhấn. Điều quan trọng là hãy nhanh chóng "làm thân" với món phụ kiện này.
Một chiếc thắt lưng nhỏ bé có thể tạo nên sự thay đổi lớn trong phong cách, biến bộ trang phục bình thường trở thành điểm nhấn thời thượng và thể hiện rõ dấu ấn cá nhân của người mặc.