Chỉ cần phụ kiện này, trang phục bình thường cũng hóa sang xịn

27/09/2025 22:00 GMT+7

Nếu bạn muốn nâng tầm hình ảnh, phụ kiện cần được lựa chọn đầu tiên chính là thắt lưng. Dù nổi bật với bản to hay tối giản với đường nét thanh mảnh, thắt lưng đều trở thành yếu tố quyết định tổng thể trang phục.

Từ thắt lưng bản to với mặt khóa nổi bật, thiết kế mang tính tạo hình độc đáo, chất liệu da cổ điển cho đến kiểu kim loại lấp lánh - tất cả đều có thể trở thành điểm nhấn. Điều quan trọng là hãy nhanh chóng "làm thân" với món phụ kiện này.

Chỉ cần phụ kiện này, trang phục bình thường cũng hóa sang xịn - Ảnh 1.

Thắt lưng da đen chính là món phụ kiện đa dụng nhất. Fashionista Aimee Song đã khéo léo phối chiếc thắt lưng đen tối giản cùng set đồ all black gồm áo ôm và chân váy dài. Đường eo được nhấn gọn gàng tạo tỷ lệ cơ thể hài hòa

ẢNH: INSTAGRAM AIMEESONG

Chỉ cần phụ kiện này, trang phục bình thường cũng hóa sang xịn - Ảnh 2.

Khi diện áo dáng ôm cùng quần hoặc váy rộng giống fashionista người Pháp Fiona, tổng thể có thể trở nên kém gọn gàng. Lúc này, một chiếc thắt lưng da đen dập vân cá sấu sẽ giải quyết triệt để. Biến một bộ trang phục tưởng chừng nhạt nhòa thành set đồ chỉn chu, tinh tế

ẢNH: INSTAGRAM_FIONALEAH

Chỉ cần phụ kiện này, trang phục bình thường cũng hóa sang xịn - Ảnh 3.

Ngay cả trong những bộ cánh thường ngày của blogger thời trang Onuk, thắt lưng cũng không thể thiếu. Cô kết hợp cardigan len, chân váy xếp ly nhiều tầng cùng thắt lưng da đen - tạo nên nét vui tươi, bay bổng nhưng vẫn giữ được sự lãng mạn

ẢNH: INSTAGRAM ONNUK_

Chỉ cần phụ kiện này, trang phục bình thường cũng hóa sang xịn - Ảnh 4.

Không chỉ dùng để cố định trang phục, thắt lưng còn có thể trở thành "tuyên ngôn phong cách". Bạn có thể đeo lỏng tay, để thắt lưng buông nhẹ xuống dưới hông giống người đẹp Lia Fik, tổng thể sẽ toát lên khí chất phóng khoáng, lạnh lùng và đầy cá tính

ẢNH: INSTAGRAM LIAFIK

Chỉ cần phụ kiện này, trang phục bình thường cũng hóa sang xịn - Ảnh 5.

Sơ mi, áo quây và chân váy tennis được Aimee Song kết hợp cùng thắt lưng đen có chi tiết kim loại vàng mang lại vẻ sang trọng và cuốn hút. Đây là minh chứng cho thấy thắt lưng có thể thay đổi đẳng cấp của trang phục hiệu quả đến thế nào

ẢNH: INSTAGRAM AIMEESONG

Chỉ cần phụ kiện này, trang phục bình thường cũng hóa sang xịn - Ảnh 6.

Bạn cũng có thể sử dụng thắt lưng cùng những bản phối đầy màu sắc giống cô nàng Linda để tạo điểm nhấn tươi mới. Ở đây, thắt lưng vàng được kết hợp ăn ý với giày bệt, áo len xanh dương và túi xách đồng điệu, làm bừng sáng cả set đồ

ẢNH: INSTAGRAM LINDA.SZA

Chỉ cần phụ kiện này, trang phục bình thường cũng hóa sang xịn - Ảnh 7.

Những chiếc thắt lưng bản to luôn mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, giúp định hình vòng eo rõ nét và tạo điểm nhấn cho trang phục. Khi fashionista Pat Chaveesak kết hợp cùng váy liền, chúng không chỉ tôn dáng mà còn mang lại vẻ sang trọng, thanh lịch

ẢNH: INSTAGRAM JARINPAT

Chỉ cần phụ kiện này, trang phục bình thường cũng hóa sang xịn - Ảnh 8.

Sử dụng thắt lưng tone sur tone với phụ kiện cũng là một cách hay để tạo nên tổng thể hài hòa và tinh tế. Trong set đồ này của Carla, chiếc thắt lưng đen đồng điệu với túi xách, mang lại sự liền mạch cho tổng thể

ẢNH: INSTAGRAM CARLACMT

Một chiếc thắt lưng nhỏ bé có thể tạo nên sự thay đổi lớn trong phong cách, biến bộ trang phục bình thường trở thành điểm nhấn thời thượng và thể hiện rõ dấu ấn cá nhân của người mặc.

