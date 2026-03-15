Những kiểu quần giúp nàng 'hack' tuổi, sở hữu tủ đồ trẻ trung hơn

Nhiều kiểu quần mới với phom dáng hiện đại, thoải mái nhưng vẫn giữ được tính chỉn chu đang trở thành lựa chọn phổ biến của giới trẻ. Từ quần ống suông thanh lịch đến các thiết kế mang hơi hướng thể thao hay cấu trúc sáng tạo, những kiểu quần này giúp tủ đồ công sở trở nên năng động và trẻ trung hơn.



Quần Alibaba (harem pants) với phần hông và đùi rộng, phom rủ mềm và thu gọn ở cổ chân tạo dáng phóng khoáng, thoải mái khi di chuyển, đồng thời mang đến vẻ ngoài thời trang, cá tính nhưng vẫn giữ được nét mềm mại, linh hoạt ẢNH: ZIMMERMANN

Phom dáng quần kinh điển làm mới tủ đồ công sở

Một trong những thiết kế được ưa chuộng nhất mùa là các kiểu quần ống suông (quần ống đứng, ống rộng...). Kiểu quần này có phom rơi thẳng từ hông xuống gấu (và xòe nhẹ) tạo cảm giác cân đối và giúp kéo dài tỷ lệ cơ thể.

Với các chất liệu như len pha, cotton twill hoặc linen, kiểu quần này vừa giữ được vẻ chuyên nghiệp cần thiết cho môi trường làm việc, vừa mang lại sự thoải mái khi di chuyển. Chính sự cân bằng giữa tính ứng dụng và thẩm mỹ khiến thiết kế này trở thành lựa chọn quen thuộc trong tủ đồ công sở hiện đại.

Các thương hiệu quốc tế như Givenchy, Zimmermann... đều "tung" ra những thiết kế quần ống rộng cùng các kiểu phối đầy mới mẻ, kích thích mà vẫn tràn đầy tinh thần trẻ trung, thanh lịch ẢNH: ZIMMERMANN

Quần ống rộng được ưa chuộng trong thời trang công sở hiện đại nhờ phom suông thanh lịch, giúp tôn tỷ lệ cơ thể và mang lại vẻ ngoài chuyên nghiệp và trẻ trung ẢNH: LIMA BY LM

Những biến tấu hiện đại cho môi trường làm việc linh hoạt

Balloon pants (quần dáng phồng bo gấu) đang trở lại trong nhiều bộ sưu tập quốc tế gần đây nhờ phom dáng điêu khắc và tính ứng dụng cao. Phần đùi rộng, gấu thu gọn tạo cấu trúc thị giác mới mẻ nhưng vẫn thoải mái khi di chuyển. Khi được tiết chế chi tiết và may bằng chất liệu mềm, thiết kế này phù hợp với văn phòng sáng tạo, sự kiện văn hóa nghệ thuật và các không gian làm việc hiện đại.

Cùng tinh thần phóng khoáng nhưng mang sắc thái sáng tạo và cá tính hơn là quần Alibaba. Kiểu quần này lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống Trung Đông, tạo nên vẻ ngoài tự do, giàu tính thời trang là lựa chọn tối ưu cho các môi trường làm việc và công sở sáng tạo.



Balloon pants tạo dáng tròn đặc trưng; thiết kế mang tính thời trang, phù hợp từ tiệc tối, sự kiện văn hóa, nghệ thuật đến môi trường văn phòng mở ẢNH: ZIMMERMANN

Một kiểu quần đang nổi lên trong các bộ sưu tập gần đây là barrel-leg pants, hay còn gọi là quần dáng cong. Thiết kế này có phần hông và đùi rộng, sau đó thu dần về phía mắt cá chân, tạo nên phom cong đặc trưng.

Cấu trúc này giúp tổng thể trang phục trở nên thú vị về mặt thị giác nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch nhờ phần cạp cao và đường cắt may gọn gàng. Ngoài ra, những kiểu quần như cuffed pants với chi tiết gập gấu cũng được các tín đồ ưa chuộng bởi sự trẻ trung và khả năng giúp trang phục trông gọn gàng, tạo điểm nhấn tinh tế và dễ kết hợp trong nhiều phong cách từ thanh lịch đến năng động.