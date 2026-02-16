Chút điệu đà với xu hướng cài hoa ngày tết

Một chi tiết nhỏ xinh đang dần trở thành "điểm nhấn vàng" cho phong cách ngày đầu năm là xu hướng cài hoa trên tóc. Không cần phụ kiện cầu kỳ, chỉ một nhành hoa cũng đủ tôn lên tinh thần mùa xuân.
Áo dài truyền thống màu hồng nhạt với họa tiết chìm mang đậm hơi thở truyền thống. Chất liệu gấm bắt sáng nhẹ, tạo hiệu ứng sang trọng. Điểm nhấn tinh tế nằm ở đóa hoa ly sắc hồng cài lệch một bên
ẢNH: @TRNGL.18
Hoa cài tóc trong trường hợp này không chỉ làm mềm đường nét gương mặt mà còn tạo sự kết nối giữa trang phục và phụ kiện cầm tay
Áo yếm điệu đà với sắc hồng pastel, vải organza thêu hoa nổi với phần eo được nhấn nhẹ, tà áo xòe mềm kết hợp cùng quần trắng ống rộng trang nhã. Hoa cài tóc tông hồng nhạt được cài phía sau tai, màu hoa đồng điệu với màu áo giúp người diện như hóa thành nàng thơ mùa xuân
ẢNH: @VU.NGUYETT_
Thiết kế áo yếm cách điệu sắc xanh baby mang đến cảm giác tươi mới. Phần cổ yếm là họa tiết dệt nổi, thân áo xòe nhẹ tạo độ bay tự nhiên khi chuyển động. Điểm đắt giá chính là đóa hoa hồng phấn bản lớn cài lệch sau tai. Cánh hoa mềm mại ôm theo đường cong khuôn mặt, so với những phụ kiện nhỏ nhắn, hoa bản lớn mang lại vẻ sang trọng cho ngày Tết
ẢNH: @ANHDUONGMAIII
Vẫn là chiếc áo dài sắc hồng nhẹ nhàng, nhưng với chất liệu lụa mịn màng, ôm nhẹ cơ thể giúp tôn lên sự thanh thoát. Đóa hoa cài tóc tông hồng phấn được đặt khéo léo làm nổi bật tóc đen óng ả. Không quá rực rỡ, chỉ cần một đóa hoa nhỏ trên tóc đã mang đến cảm giác tinh khôi, đúng tinh thần của mùa xuân
ẢNH: @WNY.GRAPHER
Trong trẻo trong sắc xuân với thiết kế váy voan trắng nhiều tầng, chất liệu voan mỏng được thêu hoa chìm tinh tế. Thay vì những đóa hoa lớn thì trong bản phối này những bông hoa cài tóc được tiết chế tối giản, chỉ cần những bông hoa trắng nhỏ khẽ đặt lên mái tóc
ẢNH: @HOI.VINTAGE
Chính sự nhẹ nhàng ấy lại tạo nên hình ảnh “nàng thơ” rất riêng
Váy hai dây dáng dài sắc hồng pastel với phom dáng suông, chất liệu lụa mỏng nhẹ nhàng. Những cánh hoa li ti được đính khéo léo trên búi tóc xoăn nhẹ tạo nên cảm giác như hoa xuân vừa khẽ chạm. Sự đồng điệu giữa sắc hoa và gam váy giúp người mặc thêm thanh nhã. Thêm một lớp voan xanh non khoác hờ trên vai càng làm nổi bật nét mong manh
ẢNH: HOI.VINTAGE
