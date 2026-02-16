Chút điệu đà với xu hướng cài hoa ngày tết

Trong trẻo trong sắc xuân với thiết kế váy voan trắng nhiều tầng, chất liệu voan mỏng được thêu hoa chìm tinh tế. Thay vì những đóa hoa lớn thì trong bản phối này những bông hoa cài tóc được tiết chế tối giản, chỉ cần những bông hoa trắng nhỏ khẽ đặt lên mái tóc