Thời trang 24/7

Chút điệu đà với xu hướng cài hoa ngày tết

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
16/02/2026 08:00 GMT+7

Xu hướng cài hoa ngày tết không chỉ là một trào lưu phụ kiện mà còn là cách người phụ nữ gửi gắm sự điệu đà trong những ngày đầu năm.

Một chi tiết nhỏ xinh đang dần trở thành "điểm nhấn vàng" cho phong cách ngày đầu năm là xu hướng cài hoa trên tóc. Không cần phụ kiện cầu kỳ, chỉ một nhành hoa cũng đủ tôn lên tinh thần mùa xuân.

Chút điệu đà với xu hướng cài hoa ngày tết- Ảnh 1.

Áo dài truyền thống màu hồng nhạt với họa tiết chìm mang đậm hơi thở truyền thống. Chất liệu gấm bắt sáng nhẹ, tạo hiệu ứng sang trọng. Điểm nhấn tinh tế nằm ở đóa hoa ly sắc hồng cài lệch một bên

ẢNH: @TRNGL.18

Chút điệu đà với xu hướng cài hoa ngày tết- Ảnh 2.

Hoa cài tóc trong trường hợp này không chỉ làm mềm đường nét gương mặt mà còn tạo sự kết nối giữa trang phục và phụ kiện cầm tay

ẢNH: @TRNGL.18

Chút điệu đà với xu hướng cài hoa ngày tết- Ảnh 3.

Áo yếm điệu đà với sắc hồng pastel, vải organza thêu hoa nổi với phần eo được nhấn nhẹ, tà áo xòe mềm kết hợp cùng quần trắng ống rộng trang nhã. Hoa cài tóc tông hồng nhạt được cài phía sau tai, màu hoa đồng điệu với màu áo giúp người diện như hóa thành nàng thơ mùa xuân

ẢNH: @VU.NGUYETT_

Chút điệu đà với xu hướng cài hoa ngày tết- Ảnh 4.

Thiết kế áo yếm cách điệu sắc xanh baby mang đến cảm giác tươi mới. Phần cổ yếm là họa tiết dệt nổi, thân áo xòe nhẹ tạo độ bay tự nhiên khi chuyển động. Điểm đắt giá chính là đóa hoa hồng phấn bản lớn cài lệch sau tai. Cánh hoa mềm mại ôm theo đường cong khuôn mặt, so với những phụ kiện nhỏ nhắn, hoa bản lớn mang lại vẻ sang trọng cho ngày Tết

ẢNH: @ANHDUONGMAIII

Chút điệu đà với xu hướng cài hoa ngày tết- Ảnh 5.

Vẫn là chiếc áo dài sắc hồng nhẹ nhàng, nhưng với chất liệu lụa mịn màng, ôm nhẹ cơ thể giúp tôn lên sự thanh thoát. Đóa hoa cài tóc tông hồng phấn được đặt khéo léo làm nổi bật tóc đen óng ả. Không quá rực rỡ, chỉ cần một đóa hoa nhỏ trên tóc đã mang đến cảm giác tinh khôi, đúng tinh thần của mùa xuân

ẢNH: @WNY.GRAPHER

Chút điệu đà với xu hướng cài hoa ngày tết- Ảnh 6.

Trong trẻo trong sắc xuân với thiết kế váy voan trắng nhiều tầng, chất liệu voan mỏng được thêu hoa chìm tinh tế. Thay vì những đóa hoa lớn thì trong bản phối này những bông hoa cài tóc được tiết chế tối giản, chỉ cần những bông hoa trắng nhỏ khẽ đặt lên mái tóc

ẢNH: @HOI.VINTAGE

Chút điệu đà với xu hướng cài hoa ngày tết- Ảnh 7.

Chính sự nhẹ nhàng ấy lại tạo nên hình ảnh “nàng thơ” rất riêng

ẢNH: @HOI.VINTAGE

Chút điệu đà với xu hướng cài hoa ngày tết- Ảnh 8.

Váy hai dây dáng dài sắc hồng pastel với phom dáng suông, chất liệu lụa mỏng nhẹ nhàng. Những cánh hoa li ti được đính khéo léo trên búi tóc xoăn nhẹ tạo nên cảm giác như hoa xuân vừa khẽ chạm. Sự đồng điệu giữa sắc hoa và gam váy giúp người mặc thêm thanh nhã. Thêm một lớp voan xanh non khoác hờ trên vai càng làm nổi bật nét mong manh

ẢNH: HOI.VINTAGE


 

