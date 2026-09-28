Cuộc thi tìm kiếm Nhà thiết kế trẻ Việt Nam trở lại

Ra mắt từ năm 2007, cuộc thi tìm kiếm Nhà Thiết kế trẻ Việt Nam - Aquafina Pure Fashion (APF) đã trải qua nhiều mùa thành công và trở thành sân chơi chuyên môn dành cho các nhà thiết kế trẻ theo đuổi tinh thần sáng tạo, cá tính và tư duy thời trang riêng.

Hình ảnh từ một chương trình tìm kiếm Nhà thiết kế Việt Nam. Trở lại ở mùa giải 2026, cuộc thi được kỳ vọng trở thành sân chơi thường niên dành cho các NTK trẻ ẢNH: BTC

Từ hành trình tham gia cuộc thi này, các NTK Lê Thanh Hòa, Hà Nhật Tiến, Huy Trần, Chung Thanh Phong đã tạo dựng được dấu ấn riêng trong ngành thời trang VN. Mỗi cái tên đều trở thành một đại diện tiêu biểu cho ngành thời trang VN đương đại.

Ở mùa giải 2026, APF trở lại với diện mạo mới qua hình thức chương trình truyền hình thực tế. Thông qua chuỗi thử thách, thí sinh có cơ hội thể hiện khả năng, hoàn thiện ý tưởng và định hình rõ ngôn ngữ thiết kế của mình hơn.

ẢNH: BTC

Ban tổ chức cho biết với mong muốn tìm kiếm thế hệ NTK trẻ mới cho thời trang VN, chương trình mang đến cho người trẻ cơ hội cọ xát và kết nối trực tiếp với ngành công nghiệp thời trang đương đại khi gắn kết với chuỗi sự kiện thường niên Tuần lễ thời trang Quốc tế VN (AVIFW).

Quán quân APF nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng và 1 chuyến trải nghiệm tại kinh đô thời trang Paris (Pháp). Top 3 thí sinh xuất sắc nhất sẽ trình diễn mở màn cho AVIFW Thu Đông 2026 tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11.2026

Stylist Kelbin Lei, NTK Đỗ Mạnh Cường và NTK Hoàng Minh Hà và đảm nhiệm vai trò giám khảo tại APF 2026 ẢNH: BTC

Các NTK Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Minh Hà và stylist Kelbin Lei đảm nhiệm vai trò giám khảo, người mẫu Mai Ngô là Host của chương trình APF.

Với bề dày kinh nghiệm, các giám khảo sẽ đồng hành cùng thí sinh xuyên suốt hành trình, từ đánh giá chuyên môn, định hướng tư duy thiết kế đến hỗ trợ các nhà thiết kế trẻ hoàn thiện ý tưởng và phát huy cá tính riêng.

Hiện tại, vòng casting khu vực miền Bắc đang diễn ra tại Hà Nội từ 28- 30.9.