  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đổi gió ngày thu với trang phục xếp tầng bồng bềnh

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
22/09/2026 08:00 GMT+7

Không chỉ dừng lại ở sự ngọt ngào, trang phục xếp tầng ngày nay đã có cú chuyển mình ngoạn mục qua những phom dáng sắc sảo, giúp nàng tự tin tỏa sáng từ dạo phố đến dạ tiệc sang chảnh.

Từng bị xem là kiểu dáng dễ gây "nuốt dáng" hay quá điệu đà, trang phục xếp tầng đã chứng minh sức hút bền bỉ nhờ kỹ thuật xử lý chất liệu voan tơ, ren lưới và corset hiện đại. Từng nếp bèo nhún bồng bềnh, khéo léo tạo nên tỷ lệ cơ thể cân đối và phong thái cuốn hút.

Chân váy ngắn xếp tầng luôn là "bảo bối" hàng đầu để các cô nàng khoe trọn đôi chân thon dài và vòng hai thon gọn. Sự kết hợp giữa các lớp bèo nhún xếp chồng và ren tạo nên hiệu ứng thị giác vui mắt, tràn đầy năng lượng.

Đổi gió ngày thu với trang phục xếp tầng bồng bềnh - Ảnh 1.

Đầm dạ hội dáng ngắn với phom corset cúp ngực phối tùng váy xòe nhiều tầng ren hoa trắng tinh khôi, toát lên phong thái đài các chuẩn quý tộc

ẢNH: @SISSY.NATION

Đổi gió ngày thu với trang phục xếp tầng bồng bềnh - Ảnh 2.

Sự đối lập kinh điển giữa hai gam màu đen và trắng luôn tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, tôn vinh trọn vẹn nét sắc sảo của người mặc

ẢNH: @SISSY.NATION

Đổi gió ngày thu với trang phục xếp tầng bồng bềnh - Ảnh 3.

Sự bất đối xứng luôn mang lại nét cuốn hút khó cưỡng cho thời trang phái đẹp. Đầm ngắn lệch một bên vai bằng chất vải voan tơ trắng kem mang đến cảm giác thanh thoát khi mặc

ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Màu vàng bơ nhạt đang là một trong những gam màu dẫn đầu xu hướng mùa thu nhờ nét ấm áp, dịu mắt. Khi được kết hợp cùng kỹ thuật xếp tầng bèo nhún, thiết kế mang lại hơi thở hoài cổ vô cùng thi vị. 

Đổi gió ngày thu với trang phục xếp tầng bồng bềnh - Ảnh 4.

Chiếc đầm voan tơ dài tay với phần cổ đính hoa 3D và bèo nhún xếp dọc

Đổi gió ngày thu với trang phục xếp tầng bồng bềnh - Ảnh 5.

Điểm nhấn nằm ở tùng váy xếp tầng bồng xòe mềm mại, đối lập hoàn hảo với nét cứng cáp của đôi boots cao bồi da nâu cổ điển và tất ren hoa

ẢNH: @DEPASS.STORE

Ngoài những thiết kế đầm liền xếp tầng thướt tha, những chiếc chân váy xếp tầng bồng bềnh cũng được ưa chuộng bởi tính linh hoạt. Có thể phối cùng các kiểu áo khác nhau, những thiết kế tua rua hay phụ kiện xuất hiện để giúp chân váy bớt đơn điệu. 

Đổi gió ngày thu với trang phục xếp tầng bồng bềnh - Ảnh 6.

Chiếc chân váy mini xếp tầng bèo nhún màu vàng chanh rực rỡ phối cùng áo ren trắng tay chuông cột dây ngực và túi xách bạc, mang đậm tinh thần đường phố Y2K phóng khoáng

ẢNH: @DEPASS.STORE

Những thiết kế đầm dáng dài với phần thân trên ôm gọn như áo corset hoặc hai dây kết hợp cùng tùng váy xòe tầng từ eo buông dài xuống gót chân là cứu tinh số một cho những cô nàng có khuyết điểm vóc dáng. Các nếp vải bồng bềnh sẽ giấu trọn vòng ba và đùi to, đồng thời hướng sự chú ý lên bờ vai mảnh mai.

Đổi gió ngày thu với trang phục xếp tầng bồng bềnh - Ảnh 7.

Đầm maxi ba tầng màu xanh baby trên nền vải dệt hoa xốp độc đáo, khoe trọn nét yêu kiều của nàng thơ cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng

ẢNH: @SISSY.NATION

Đổi gió ngày thu với trang phục xếp tầng bồng bềnh - Ảnh 8.

Với đầm xếp tầng dáng dài, một đôi giày cao gót mũi nhọn màu trắng hoặc sandals cao gót quai mảnh là mảnh ghép chuẩn mực giúp chiếc váy không bị quét đất đồng thời tăng thanh thoát cho đôi chân

ẢNH: @SISSY.NATION

 

trang phục xếp tầng chân váy ngắn corset hiệu ứng thị giác Bất đối xứng

Bài viết khác

Năng động xuống phố, thanh lịch chốn công sở với áo sweater

Năng động xuống phố, thanh lịch chốn công sở với áo sweater

Nghệ thuật phối trang phục hoa thanh lịch chuẩn quý cô

Nghệ thuật phối trang phục hoa thanh lịch chuẩn quý cô

Diện váy lụa quyến rũ nhưng không phô trương

Diện váy lụa quyến rũ nhưng không phô trương

Bản phối nhẹ nhàng cùng áo mongtoghi, áo polo hoàn hảo cho mùa thu đông

Bản phối nhẹ nhàng cùng áo mongtoghi, áo polo hoàn hảo cho mùa thu đông

Váy, áo hai dây với muôn kiểu biến tấu từ dạo phố đến tiệc tối sang chảnh

Váy, áo hai dây với muôn kiểu biến tấu từ dạo phố đến tiệc tối sang chảnh

Vì sao sắc nâu trở thành lựa chọn hàng đầu của nàng sành điệu?

Vì sao sắc nâu trở thành lựa chọn hàng đầu của nàng sành điệu?

Sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính với đầm suông từ lụa và linen

Sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính với đầm suông từ lụa và linen

Phá vỡ nét đơn điệu với túi chấm bi chuẩn thanh lịch

Phá vỡ nét đơn điệu với túi chấm bi chuẩn thanh lịch

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top