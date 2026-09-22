Đổi gió ngày thu với trang phục xếp tầng bồng bềnh

Từng bị xem là kiểu dáng dễ gây "nuốt dáng" hay quá điệu đà, trang phục xếp tầng đã chứng minh sức hút bền bỉ nhờ kỹ thuật xử lý chất liệu voan tơ, ren lưới và corset hiện đại. Từng nếp bèo nhún bồng bềnh, khéo léo tạo nên tỷ lệ cơ thể cân đối và phong thái cuốn hút.

Chân váy ngắn xếp tầng luôn là "bảo bối" hàng đầu để các cô nàng khoe trọn đôi chân thon dài và vòng hai thon gọn. Sự kết hợp giữa các lớp bèo nhún xếp chồng và ren tạo nên hiệu ứng thị giác vui mắt, tràn đầy năng lượng.

Đầm dạ hội dáng ngắn với phom corset cúp ngực phối tùng váy xòe nhiều tầng ren hoa trắng tinh khôi, toát lên phong thái đài các chuẩn quý tộc ẢNH: @SISSY.NATION

Sự đối lập kinh điển giữa hai gam màu đen và trắng luôn tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, tôn vinh trọn vẹn nét sắc sảo của người mặc ẢNH: @SISSY.NATION

Sự bất đối xứng luôn mang lại nét cuốn hút khó cưỡng cho thời trang phái đẹp. Đầm ngắn lệch một bên vai bằng chất vải voan tơ trắng kem mang đến cảm giác thanh thoát khi mặc ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Màu vàng bơ nhạt đang là một trong những gam màu dẫn đầu xu hướng mùa thu nhờ nét ấm áp, dịu mắt. Khi được kết hợp cùng kỹ thuật xếp tầng bèo nhún, thiết kế mang lại hơi thở hoài cổ vô cùng thi vị.

Chiếc đầm voan tơ dài tay với phần cổ đính hoa 3D và bèo nhún xếp dọc

Điểm nhấn nằm ở tùng váy xếp tầng bồng xòe mềm mại, đối lập hoàn hảo với nét cứng cáp của đôi boots cao bồi da nâu cổ điển và tất ren hoa ẢNH: @DEPASS.STORE

Ngoài những thiết kế đầm liền xếp tầng thướt tha, những chiếc chân váy xếp tầng bồng bềnh cũng được ưa chuộng bởi tính linh hoạt. Có thể phối cùng các kiểu áo khác nhau, những thiết kế tua rua hay phụ kiện xuất hiện để giúp chân váy bớt đơn điệu.

Chiếc chân váy mini xếp tầng bèo nhún màu vàng chanh rực rỡ phối cùng áo ren trắng tay chuông cột dây ngực và túi xách bạc, mang đậm tinh thần đường phố Y2K phóng khoáng ẢNH: @DEPASS.STORE

Những thiết kế đầm dáng dài với phần thân trên ôm gọn như áo corset hoặc hai dây kết hợp cùng tùng váy xòe tầng từ eo buông dài xuống gót chân là cứu tinh số một cho những cô nàng có khuyết điểm vóc dáng. Các nếp vải bồng bềnh sẽ giấu trọn vòng ba và đùi to, đồng thời hướng sự chú ý lên bờ vai mảnh mai.

Đầm maxi ba tầng màu xanh baby trên nền vải dệt hoa xốp độc đáo, khoe trọn nét yêu kiều của nàng thơ cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng ẢNH: @SISSY.NATION