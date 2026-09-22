Đổi gió ngày thu với trang phục xếp tầng bồng bềnh

Từng bị xem là kiểu dáng dễ gây "nuốt dáng" hay quá điệu đà, trang phục xếp tầng đã chứng minh sức hút bền bỉ nhờ kỹ thuật xử lý chất liệu voan tơ, ren lưới và corset hiện đại. Từng nếp bèo nhún bồng bềnh, khéo léo tạo nên tỷ lệ cơ thể cân đối và phong thái cuốn hút.
Chân váy ngắn xếp tầng luôn là "bảo bối" hàng đầu để các cô nàng khoe trọn đôi chân thon dài và vòng hai thon gọn. Sự kết hợp giữa các lớp bèo nhún xếp chồng và ren tạo nên hiệu ứng thị giác vui mắt, tràn đầy năng lượng.
Màu vàng bơ nhạt đang là một trong những gam màu dẫn đầu xu hướng mùa thu nhờ nét ấm áp, dịu mắt. Khi được kết hợp cùng kỹ thuật xếp tầng bèo nhún, thiết kế mang lại hơi thở hoài cổ vô cùng thi vị.
Ngoài những thiết kế đầm liền xếp tầng thướt tha, những chiếc chân váy xếp tầng bồng bềnh cũng được ưa chuộng bởi tính linh hoạt. Có thể phối cùng các kiểu áo khác nhau, những thiết kế tua rua hay phụ kiện xuất hiện để giúp chân váy bớt đơn điệu.
Những thiết kế đầm dáng dài với phần thân trên ôm gọn như áo corset hoặc hai dây kết hợp cùng tùng váy xòe tầng từ eo buông dài xuống gót chân là cứu tinh số một cho những cô nàng có khuyết điểm vóc dáng. Các nếp vải bồng bềnh sẽ giấu trọn vòng ba và đùi to, đồng thời hướng sự chú ý lên bờ vai mảnh mai.