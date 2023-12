Đón mùa lễ hội với trải nghiệm sang trọng, phong cách trong từng không gian tuyệt mỹ

Mùa lễ hội 2023, thực khách có thể tận hưởng ẩm thực phong vị Pháp truyền thống được yêu thích tại Café Cardinal đến mỹ vị Quảng Đông tinh tuyển tại Long Triều hay tinh hoa ẩm thực Ý tại Da Vittorio Saigon. Và dĩ nhiên, không thể thiếu các gói trị liệu và chăm sóc sắc đẹp tại The Spa để bạn thư giãn và sẵn sàng cho các sự kiện cuối năm.

Trải nghiệm bản giao hưởng ẩm thực mùa lễ hội với bữa tiệc đậm chất Ý

Da Vittorio Saigon, nhà hàng Ý sang trọng bậc nhất thành phố hứa hẹn là điểm đến tuyệt vời cho tiệc Giáng Sinh và Năm Mới tại Sài Gòn @The Reverie Saigon

Những đầu bếp Ý tài hoa của nhà hàng chuẩn sao Michelin này sẽ mang đến một thực đơn quyến rũ mọi giác quan của thực khách với những mỹ vị đầy chất Ý, nâng tầm trải nghiệm của bạn cho một mùa lễ hội đáng nhớ cùng những người thân yêu. Thực đơn tối với những món tinh tuyển sẽ được phục vụ vào dịp Giáng sinh và dịp năm mới. Đây đích thực là bản giao hưởng hương vị không thể hoàn hảo hơn với những tuyệt phẩm như cá John Dory Địa Trung Hải áp chảo, má heo Iberico hầm, hoành thánh Tortellini truyền thống được làm thủ công và thăn nội bò Wagyu với đuôi tôm hùm xanh.

Thưởng thức trọn vẹn sắc màu của ẩm thực và niềm vui mùa lễ hội

Café Cardinal chính là ngôi nhà Giáng Sinh được trang hoàng lung linh nhất tại The Reverie Saigon @CaféCardinal

Đặc biệt nơi đây giới thiệu các chương trình ẩm thực phong phú để bạn tận hưởng trọn vẹn muôn sắc màu và cung bậc thú vị suốt mùa lễ hội. Tiệc trà chiều FestiviTEA được phục vụ trong suốt tháng 12 với các món bánh mặn, ngọt đặc sắc đi kèm với bộ sưu tập trà, rượu vang và sâm panh hảo hạng được sáng tạo độc đáo và tinh tế theo chủ đề Giáng Sinh, mang đến cho thực khách những cảm xúc rộn ràng mùa lễ hội.

Tiệc trà chiều FestiviTEA được phục vụ trong suốt tháng 12.2023 @The Reverie Saigon

Tiệc brunch Giáng sinh truyền thống, quây quần bên những người thân yêu và bước vào thế giới lễ hội đầy mê hoặc tại tiệc brunch Giáng sinh.

Thưởng thức tiệc buffet đa dạng, cùng thực đơn ba món được thiết kế riêng để nâng tầm trải nghiệm ẩm thực mùa lễ hội @CaféCardinal

Không gian sẽ càng được thăng hoa bởi tiếng đàn du dương từ nghệ sĩ piano tài hoa, tạo nên khung cảnh hoàn hảo cho buổi họp mặt Giáng Sinh.

Yến tiệc đẳng cấp 5 sao tại nhà

Với các lựa chọn yến tiệc tại nhà mùa lễ hội, The Reverie Saigon mang đến những món ăn đặc trưng của mùa, từ các món ngon truyền thống đến các món ăn kèm phong phú và sáng tạo cho bạn lựa chọn tùy sở thích và khẩu vị, đảm bảo chất lượng hảo hạng cũng như sự tinh tế trong từng phong vị và cách bài trí của một bữa tiệc sang trọng chuẩn 5 sao ngay tại nhà.

Các chương trình ẩm thực đặc sắc để chào đón bạn cùng gia đình hay bạn bè, đồng nghiệp đến trải nghiệm những hương vị tuyệt hảo nhất @The Reverie Saigon

Thực đơn bao gồm gà tây đút lò nguyên con, thịt thăn bò Úc được phục vụ với hạt dẻ, xô thơm, trái mơ, xúc xích, và các món ăn kèm như cà rốt ngào mật ong, khoai tây nướng, bí ngô nghiền, nước xốt thịt và nước xốt nam việt quất.

Tiệc Giáng sinh và năm mới với tại Long Triều

Nhà hàng Long Triều phục vụ thực đơn 7 món đặc biệt cho bữa trưa và bữa tối vào dịp Giáng sinh và năm mới từ với những hương vị tinh hoa của ẩm thực Quảng Đông truyền thống trong không gian sang trọng và vương giả.

Mỗi món ăn được chuẩn bị như một kiệt tác, thể hiện nét văn hóa ẩm thực lâu đời của Quảng Đông @Long Triều

Mỗi món ăn được chuẩn bị như một kiệt tác, thể hiện nét văn hóa ẩm thực lâu đời của Quảng Đông cũng như sự tài hoa và sáng tạo công phu của bếp trưởng Lau Yam Chuen cùng các đầu bếp giàu kinh nghiệm và tâm huyết, hứa hẹn đem đến trải nghiệm đáng giá.

Đón giao thừa mừng năm mới với tiệc đếm ngược tại The Long

Tọa lạc ngay trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi đây là điểm đến lý tưởng để thưởng ngoạn những màn pháo hoa ngoạn mục cùng nhiều hoạt động thú vị cũng như thưởng thức những món ăn ngon Á - Âu tuyển chọn. @The Long

Như tên gọi The Long @ Times Square, không gian ẩm thực này mang phong cách của những quán cà phê đường phố duyên dáng, trải dài từ cung đường Đồng Khởi danh giá đến phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp. Kiến trúc mái vòm độc đáo được thiết kế theo chiều dài của địa chỉ này cùng quầy bar có bàn đá cẩm thạch dọc theo nhà hàng lộng gió với chiều dài 48 mét. Chào đón năm mới thật sôi động và cùng hòa mình trong không khí giao thừa đầy hân hoan với bữa tiệc đếm ngược tại đây để khởi đầu năm mới thật đáng nhớ.

Rạng rỡ mùa lễ hội tại The Spa

The Spa tại The Reverie Saigon có diện tích 1.200m tọa lạc tại hai tầng 6 và 7 của khách sạn The Reverie Saigon.

Cầu thang lát gạch Sicis xuất xứ từ Ý @The Reverie Saigon

Cầu thang nối hai tầng được thiết kế uốn cong mềm mại. Các bậc được lát bằng lớp gạch Sicis độc đáo, có nguồn gốc từ nước Ý, tạo cảm giác xa hoa. Nội thất tầng 7 được phủ lên một màu kem pha cà phê sữa giúp tạo bầu không khí êm dịu, tĩnh lặng tuyệt đối.

Địa điểm này còn có cả hồ bơi riêng, dài 24 mét với hệ thống âm thanh dưới nước hiện đại. Phòng tập thể hình được trang bị những máy tập cao cấp đến từ nhà cung cấp Technogym mang lại cho khách hàng nhiều lựa chọn dịch vụ.

Mùa lễ hội này, bạn có muốn trải nghiệm một liệu trình trẻ hóa đặc biệt Sensory Experiences? @The Spa

Liệu trình trẻ hóa đặc biệt Sensory Experiences với sự kết hợp hài hòa các liệu pháp spa độc đáo được thực hiện bởi các chuyên gia trị liệu giàu kinh nghiệm, gói trị liệu tại đây sẽ mang đến cho bạn thời gian thư giãn tuyệt vời và giúp khơi nguồn năng lượng từ bên trong cho sức khỏe và vẻ đẹp tự nhiên rạng ngời đón mùa lễ hội.