Hóa nàng thơ với vẻ đẹp không tuổi của những chiếc váy hoa

Họa tiết nhỏ tươi tắn cùng phom dáng nhẹ nhàng giúp nàng toát lên vẻ rạng rỡ, không tuổi dù trong bất cứ mùa nào trong năm. Từ những gam màu ngọt ngào đến những đường cắt tinh tế, váy hoa luôn khiến nàng nổi bật dù bất cứ nơi đâu.

Váy hoa nhí sắc vàng rạng rỡ

Nếu sắc vàng là biểu tượng của năng lượng và niềm vui, thì váy hoa nhí sắc vàng chính là lựa chọn lý tưởng để nàng đón những ngày thu rực rỡ.

Các nàng có thể lựa chọn váy hoa nhí dáng dài, được chiết eo nhẹ nhàng để tôn lên sắc vóc của nàng. Phối cùng túi xách da cầm tay và dây chuyền ngọc trai dáng dài là đã hoàn thiện bản phối thời thượng, phù hợp đi du lịch hoặc dạo phố ngày thu cùng gia đình ẢNH: CARDINA

Siêu mẫu Thanh Hằng xuất hiện với chiếc váy hoa nhí sắc vàng chiết eo và xòe nhẹ phần tà váy, thiết kế viền đen nơi góc váy càng tôn lên vóc dáng người mặc. Người đẹp phối cùng giày cao gót mũi nhọn, kính mắt thời trang bản lớn và túi xách da cầm tay để sở hữu diện mạo trẻ trung đầy cuốn hút ẢNH: @PHAMTHANHHANG_

Váy hoa sắc xanh nhẹ nhàng

Nhẹ nhàng mà vẫn nổi bật, váy hoa nhí sắc xanh mang đến cho nàng vẻ đẹp yêu kiều. Váy hoa nhí cổ tròn, chiết eo, dáng dài tôn dáng đồng thời mang phong cách thanh lịch nhẹ nhàng.

Phối cùng xăng đan nơ đen và chiếc bờm tóc để hoàn thiện tổng thể ngọt ngào giữa những ngày thu ẢNH: CARDINA

Tăng Thanh Hà xuất hiện với chiếc váy hoa được thiết kế cổ chữ V quyến rũ, họa tiết hoa loang trắng xanh khiến chiếc váy như một bức tranh đầy nghệ thuật. Nữ diễn viên khéo léo phối cùng túi xách bản lớn phong cách retro, đôi dép cao gót tông be sữa và kính mắt thời trang để hoàn thiện tổng thể sành điệu, đậm chất thời trang ẢNH: @HATANGTHANH

Váy hoa hai dây gợi cảm

Khi những tia nắng dịu dàng của mùa thu len qua từng tán lá, đó cũng là lúc những chiếc váy hoa hai dây mang sắc màu trung tính lên ngôi. Diện lên mình chiếc váy hai dây sắc trắng với điểm nhấn là những họa tiết hoa lá yêu kiều.

Thiết kế chiết eo với phần tà bên trong ngắn, bên ngoài điểm thêm lớp voan mỏng bay nhẹ. Phối cùng đôi giày búp bê và túi xách tông xanh tương phản là nàng đã hoàn thiện diện mạo vừa ngọt ngào vừa trẻ trung ẢNH: @SARAM.CLOTHING

Váy hoa hai dây pha sắc trắng hồng ngọt ngào, chiết eo nhẹ, điểm nhấn là phần tà váy xòe giúp tăng thêm sự trẻ trung. Nhấn nhá thêm đôi giày loafer nâu là các nàng đã tự tin tỏa sáng giữa mọi khung hình ẢNH: @BELANGEDRESS

Váy hoa dáng ngắn trẻ trung

Nếu nàng yêu sự tự do và nét phóng khoáng thì váy hoa nhí dáng ngắn chính là chiếc váy không thể thiếu trong tủ đồ. Những cô nàng trẻ trung năng động sẽ không thể bỏ lỡ chiếc váy này.

Các nàng có thể lựa chọn váy hoa nhí sắc đen huyền bí với phần tay dài để diện trong tiết trời mùa thu. Phối cùng đôi bốt da đen cao cổ và đôi tất trắng để tạo layer tinh tế cho tổng thể thêm phần cá tính ẢNH: @ININS.B

Hoặc nàng có thể chọn váy hoa nhí dáng ngắn cổ chữ V để tạo chiều sâu cho tổng thể. Điểm nhấn của trang phục là hàng cúc trải dài tạo nét duyên dáng cho người mặc, phối cùng đôi xăng đan trắng và đôi khuyên tai ánh kim để sở hữu diện mạo tươi trẻ mà vẫn giữ tinh thần thanh lịch ẢNH: @DAT.CHOICE

Váy hoa là lựa chọn hoàn hảo cho những nàng thơ yêu thích vẻ đẹp không tuổi. Dù xuống phố hay dạo chơi, chiếc váy này vẫn giúp người mặc giữ được vẻ rạng rỡ và đầy cuốn hút.