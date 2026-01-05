  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Khăn turban ren trắng, chút điệu đà cho ngày xuống phố

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
05/01/2026 20:00 GMT+7

Khăn turban trắng không phô trương, mà mở ra một nhịp phối đồ kín đáo hơn, nơi sự mềm mại trở thành lớp nền thẩm mỹ tinh tế.

Khăn turban không phô diễn nữ tính, mà giữ nhịp cho toàn bộ diện mạo. Trong sự tĩnh lặng của lớp ren trắng, phong cách được định hình một cách bền bỉ và có chủ đích, cho thấy đôi khi chính những lựa chọn nhỏ nhất lại là nơi tinh thần mặc được khắc họa rõ ràng nhất.

Khăn turban không chỉ là phụ kiện

Khăn turban ren trắng, chút điệu đà cho ngày xuống phố- Ảnh 1.

Hoa hậu Bảo Ngọc chọn khăn turban có lớp vải mềm ôm gọn phần đầu, viền ren hoa trắng mảnh mai tạo nên cảm giác nữ tính vừa đủ

ẢNH: @BN_LENGUYEN

Khi kết hợp cùng váy hai dây phom corset với đường chiết eo rõ ràng, phần thân trên trở nên gọn gàng, cân đối. Gấu váy được xử lý ren xếp tầng mang lại chiều sâu thị giác, trong khi tất cao ren và giày bít mũi dáng cổ điển hoàn thiện diện mạo mong manh có kiểm soát.

Khăn turban ren trắng, chút điệu đà cho ngày xuống phố- Ảnh 2.

Được buộc gọn dưới cằm và đặt sát đường viền khuôn mặt, khăn turban ren trắng đóng vai trò như một “khung mềm” định hình sắc thái bản phối

ẢNH: @FLOOKSIRI

Lớp ren mỏng ôm trọn gương mặt mang hơi hướng cổ điển nhưng vẫn nhẹ nhàng, thoáng đãng. Khi kết hợp cùng crop top ôm sắc kem in hoa nhỏ, phần thân trên trở nên gọn gàng. 

Khăn turban ren trắng, chút điệu đà cho ngày xuống phố- Ảnh 3.

Lớp ren mềm phủ nhẹ mái tóc, buộc gọn phía sau, gợi vẻ dịu dàng cổ điển

ẢNH: @JANGMI2203

Khi đi cùng váy maxi hoa nhí tông trắng ngà, tay phồng nhẹ và chân váy xếp tầng, tổng thể mang đến cảm giác bay bổng. Chiếc khăn lúc này không chỉ hoàn thiện diện mạo mà còn làm rõ tinh thần hoài niệm, mềm mại và giàu chất thơ.

Khăn turban ren trắng, chút điệu đà cho ngày xuống phố- Ảnh 4.

Trong lựa chọn mang tinh thần tiết chế, khăn turban trùm đầu phối ren hoa trắng ôm gọn phần đầu, tạo cảm giác trật tự và yên ổn cho tổng thể

ẢNH: @QUINN.HHU

Khăn turban ren trắng, chút điệu đà cho ngày xuống phố- Ảnh 5.

Kết hợp cùng áo hai dây ôm sát và chân váy maxi trắng phom rộng, nhịp rũ tự nhiên của chất liệu giúp diện mạo trở nên thoáng đãng

ẢNH: @WYN.ANH

Khăn turban ren trắng, chút điệu đà cho ngày xuống phố- Ảnh 6.

Ở những bản phối xử lý tương phản, khăn turban ren trắng trở thành yếu tố trung hòa thị giác

ẢNH: @ROSEEINWHITE

Lớp ren mỏng phủ nhẹ mái tóc, rũ mềm xuống tạo cảm giác mong manh có kiểm soát. Áo trắng cổ đổ với độ rủ tự nhiên giúp phần thân trên nhẹ và thoáng, trong khi chân váy voan đen xếp tầng tạo chiều sâu và nhịp chuyển động rõ rệt. 

Khăn turban ren trắng, chút điệu đà cho ngày xuống phố- Ảnh 7.

Khăn turban được buộc lệch sang một bên, bản phối mang thêm nét trẻ trung và linh hoạt

ẢNH: @THUYTHNG__

Váy hai dây dáng ngắn chất liệu ren nổi gợi vẻ ngây thơ, trong khi đôi bốt đen cổ ngắn và túi đeo vai trung tính bổ sung sự tương phản cần thiết. Chiếc khăn lúc này giúp tổng thể không trôi vào lãng mạn thuần túy mà vẫn giữ được cá tính riêng.

Khăn turban ren trắng, chút điệu đà cho ngày xuống phố- Ảnh 8.

Ở bản phối mang tinh thần cổ điển rõ nét, khăn turban trùm đầu phối ren hoa trắng tiếp tục tạo khung mềm cho gương mặt

ẢNH: @UNIBYHEART

Áo dáng ôm nhẹ, điểm ren thêu nơi eo giúp tôn lên nét nữ tính kín đáo. Khi kết hợp cùng váy dáng dài xòe nhẹ, gấu váy xử lý hai tầng ren nổi, tổng thể trở nên hài hòa và giàu nhịp điệu. Chất cotton thô đứng phom nhưng thoáng nhẹ giữ cho diện mạo vẻ dịu dàng tự nhiên trong từng chuyển động.

 

khăn khăn turban Phụ kiện Nữ tính

Bài viết khác

Quần trắng, món đồ cơ bản giúp tổng thể trang phục sáng bừng

Quần trắng, món đồ cơ bản giúp tổng thể trang phục sáng bừng

Chân váy chữ A khoác lên diện mạo mới: Phong cách retro vượt thời gian

Chân váy chữ A khoác lên diện mạo mới: Phong cách retro vượt thời gian

'Bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân cùng váy chữ A, đầm babydoll

'Bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân cùng váy chữ A, đầm babydoll

Diện sắc xanh lá cây, làm sao để không bị già?

Diện sắc xanh lá cây, làm sao để không bị già?

Áo cổ bẻ và chân váy mini, bản phối đơn giản khiến hội chị em mê mẩn

Áo cổ bẻ và chân váy mini, bản phối đơn giản khiến hội chị em mê mẩn

Phong cách không mùa, không giới hạn với cặp đôi áo và chân váy dài

Phong cách không mùa, không giới hạn với cặp đôi áo và chân váy dài

Giày búp bê đế bệt mang đến sự thoải mái mà vẫn tinh tế

Giày búp bê đế bệt mang đến sự thoải mái mà vẫn tinh tế

Váy đuôi tôm dáng dài khắc họa trọn vẹn khí chất kiêu sa

Váy đuôi tôm dáng dài khắc họa trọn vẹn khí chất kiêu sa

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top