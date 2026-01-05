Khăn turban ren trắng, chút điệu đà cho ngày xuống phố

Khăn turban không phô diễn nữ tính, mà giữ nhịp cho toàn bộ diện mạo. Trong sự tĩnh lặng của lớp ren trắng, phong cách được định hình một cách bền bỉ và có chủ đích, cho thấy đôi khi chính những lựa chọn nhỏ nhất lại là nơi tinh thần mặc được khắc họa rõ ràng nhất.

Khăn turban không chỉ là phụ kiện

Hoa hậu Bảo Ngọc chọn khăn turban có lớp vải mềm ôm gọn phần đầu, viền ren hoa trắng mảnh mai tạo nên cảm giác nữ tính vừa đủ ẢNH: @BN_LENGUYEN

Khi kết hợp cùng váy hai dây phom corset với đường chiết eo rõ ràng, phần thân trên trở nên gọn gàng, cân đối. Gấu váy được xử lý ren xếp tầng mang lại chiều sâu thị giác, trong khi tất cao ren và giày bít mũi dáng cổ điển hoàn thiện diện mạo mong manh có kiểm soát.

Được buộc gọn dưới cằm và đặt sát đường viền khuôn mặt, khăn turban ren trắng đóng vai trò như một “khung mềm” định hình sắc thái bản phối ẢNH: @FLOOKSIRI

Lớp ren mỏng ôm trọn gương mặt mang hơi hướng cổ điển nhưng vẫn nhẹ nhàng, thoáng đãng. Khi kết hợp cùng crop top ôm sắc kem in hoa nhỏ, phần thân trên trở nên gọn gàng.

Lớp ren mềm phủ nhẹ mái tóc, buộc gọn phía sau, gợi vẻ dịu dàng cổ điển ẢNH: @JANGMI2203

Khi đi cùng váy maxi hoa nhí tông trắng ngà, tay phồng nhẹ và chân váy xếp tầng, tổng thể mang đến cảm giác bay bổng. Chiếc khăn lúc này không chỉ hoàn thiện diện mạo mà còn làm rõ tinh thần hoài niệm, mềm mại và giàu chất thơ.

Trong lựa chọn mang tinh thần tiết chế, khăn turban trùm đầu phối ren hoa trắng ôm gọn phần đầu, tạo cảm giác trật tự và yên ổn cho tổng thể ẢNH: @QUINN.HHU

Kết hợp cùng áo hai dây ôm sát và chân váy maxi trắng phom rộng, nhịp rũ tự nhiên của chất liệu giúp diện mạo trở nên thoáng đãng ẢNH: @WYN.ANH

Ở những bản phối xử lý tương phản, khăn turban ren trắng trở thành yếu tố trung hòa thị giác ẢNH: @ROSEEINWHITE

Lớp ren mỏng phủ nhẹ mái tóc, rũ mềm xuống tạo cảm giác mong manh có kiểm soát. Áo trắng cổ đổ với độ rủ tự nhiên giúp phần thân trên nhẹ và thoáng, trong khi chân váy voan đen xếp tầng tạo chiều sâu và nhịp chuyển động rõ rệt.

Khăn turban được buộc lệch sang một bên, bản phối mang thêm nét trẻ trung và linh hoạt ẢNH: @THUYTHNG__

Váy hai dây dáng ngắn chất liệu ren nổi gợi vẻ ngây thơ, trong khi đôi bốt đen cổ ngắn và túi đeo vai trung tính bổ sung sự tương phản cần thiết. Chiếc khăn lúc này giúp tổng thể không trôi vào lãng mạn thuần túy mà vẫn giữ được cá tính riêng.

Ở bản phối mang tinh thần cổ điển rõ nét, khăn turban trùm đầu phối ren hoa trắng tiếp tục tạo khung mềm cho gương mặt ẢNH: @UNIBYHEART

Áo dáng ôm nhẹ, điểm ren thêu nơi eo giúp tôn lên nét nữ tính kín đáo. Khi kết hợp cùng váy dáng dài xòe nhẹ, gấu váy xử lý hai tầng ren nổi, tổng thể trở nên hài hòa và giàu nhịp điệu. Chất cotton thô đứng phom nhưng thoáng nhẹ giữ cho diện mạo vẻ dịu dàng tự nhiên trong từng chuyển động.