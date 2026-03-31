La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton ra mắt phân khu tại thị trấn Hoàng Hôn

Phú Quốc, Việt Nam - ngày 2.1.2026 - La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton, khu nghỉ dưỡng Curio Collection by Hilton đầu tiên tại Việt Nam, chính thức giới thiệu một dấu ấn mới trong câu chuyện thương hiệu với sự ra mắt của phân khu mới mang tinh thần nghệ thuật tinh tế tại thị trấn Hoàng Hôn.

Tọa lạc trên sườn đồi đối diện tháp đồng hồ Campanile và hướng tầm nhìn về cầu Hôn, công trình mang phong cách tân cổ điển pha với Địa Trung Hải này mở ra một chương trải nghiệm mới với 29 phòng suite và duplex, bốn không gian ẩm thực và giao lưu đặc sắc, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn sắc vàng rực rỡ của những buổi hoàng hôn trên đảo Phú Quốc.

Phân khu mới của khách sạn hướng trọn tầm nhìn về cầu Hôn và các show diễn đặc sắc của thị trấn Hoàng Hôn

Phân khu mới tiếp tục làm nổi bật tinh thần đặc trưng của La Festa, nơi sự ấm áp của văn hóa Việt Nam hòa quyện cùng chất lãng mạn và sắc màu của bờ biển Amalfi (Ý). Từ kiến trúc, nội thất đến âm nhạc và những khoảnh khắc riêng tư, mỗi chi tiết đều góp phần kể nên một câu chuyện xuyên suốt, tạo nên những trải nghiệm mang đậm dấu ấn cá nhân cho mỗi kỳ nghỉ.

"Phân khu mới mở ra cho chúng tôi cơ hội kể một câu chuyện về La Festa Phu Quoc phong phú và đa tầng hơn", ông Justin Kim, Tổng quản lý La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton, chia sẻ. "Không gian này được kiến tạo dành cho những du khách trân trọng cá tính riêng và cảm nhận sâu sắc về điểm đến. Khi Phú Quốc không ngừng chuyển mình, chúng tôi tự hào mang đến những trải nghiệm vừa mang chuẩn mực tinh tế toàn cầu, vừa gắn bó với bản sắc của hòn đảo".

Những phòng suite mang tinh thần Sorrento giữa ánh hoàng hôn Phú Quốc

Phân khu mới được xây dựng xoay quanh câu chuyện về ngôi nhà của Trần, một nhạc sĩ gốc Nam bộ, người lưu giữ hành trình của mình qua những giai điệu. Trên mỗi vùng đất ghé qua, Trần tìm thấy cảm hứng từ nhịp sống địa phương, những sinh hoạt đời thường và sự kết nối giữa con người. Tất cả tạo nên một bộ sưu tập phòng nghỉ dưỡng đầy chất nghệ sĩ: riêng tư, giàu sáng tạo và mang nhiều nét đặc trưng của hòn đảo.

Phòng Duplex Suite

Du khách có thể tận hưởng trọn vẹn phong cách sống "la dolce vita - cuộc sống tươi đẹp" của nước Ý trong 29 phòng suite và duplex được thiết kế chỉn chu, nơi cảm hứng và ý tưởng được tự do thăng hoa. Bộ sưu tập Sorrento Suites nổi bật với:

Nội thất được thiết kế riêng mang cảm hứng Địa Trung Hải

Không gian sinh hoạt riêng tư phù hợp cho lưu trú dài ngày

Những khung cửa sổ toàn cảnh mở ra tầm nhìn liền mạch hướng ra biển ngọc, con đường lễ hội, hoàng hôn Phú Quốc và cầu Hôn.

Bể bơi Francesca ngắm hoàng hôn

Bốn không gian ẩm thực và giao lưu với dấu ấn riêng

Phân khu mới tiếp tục khẳng định La Festa Phu Quoc là điểm đến của nghệ thuật ẩm thực:

Finca mang đến không gian biệt thự Địa Trung Hải thanh lịch kết hợp phong cách bistro Tây Ban Nha hiện đại.

Seta giới thiệu ẩm thực Quảng Đông đương đại với dim sum tinh tế, hải sản tươi ngon và các món quà đặc sắc.

Luna Folk - speakeasy và jazz bar mang phong vị Mỹ - Ý, tạo nên những buổi tối giàu cảm xúc với tiếng saxophone, cocktail cổ điển và bầu không khí thư thái.

Francesca - quầy bar hồ bơi và rooftop ngắm hoàng hôn hoàn toàn mới.

Cùng nhau, các không gian này kiến tạo nên một hành trình đa giác quan phản chiếu tinh thần La Festa - sự giao thoa sống động giữa cảm hứng toàn cầu và bản sắc địa phương, thể hiện qua tay nghề, sự sáng tạo và tinh thần sẻ chia.

Seta – Nhà hàng ẩm thực Quảng Đông

Sự ra mắt của phân khu mới diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, với kế hoạch mở rộng Sân bay Quốc tế Phú Quốc và sự xuất hiện của Sun PhuQuoc Airways, giúp "Đảo Ngọc" ngày càng dễ tiếp cận hơn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh đó, La Festa Phu Quoc tiếp tục mang đến một hành trình mới để khám phá Thị trấn Hoàng hôn – nơi chất lãng mạn của Amalfi hòa quyện cùng bản sắc Phú Quốc, mời gọi mỗi du khách bước vào một câu chuyện mang dấu ấn của riêng mình.

Về Curio Collection by Hilton

Curio Collection by Hilton là bộ sưu tập toàn cầu gồm hơn 190 khách sạn độc đáo, được tuyển chọn nhằm mang đến những trải nghiệm khác biệt tại các điểm đến được khao khát nhất thế giới. Mỗi khách sạn kể một câu chuyện riêng thông qua kiến trúc, thiết kế, ẩm thực và các trải nghiệm được tuyển chọn, đồng thời mang đến những lợi ích từ hệ sinh thái Hilton và chương trình khách hàng thân thiết Hilton Honors. Thông tin chi tiết tại curiocollection.com.

Về La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton

Tọa lạc tại trung tâm thị trấn Hoàng Hôn trên bờ biển phía tây nam Phú Quốc, La Festa Phu Quoc kết hợp nét duyên dáng của văn hóa Việt Nam cùng sự thanh lịch và sắc màu của bờ biển Amalfi (Ý). Là khu nghỉ dưỡng Curio Collection by Hilton đầu tiên tại Việt Nam, khách sạn nổi bật với kiến trúc lấy cảm hứng từ Địa Trung Hải, tầm nhìn hướng ra bờ biển hoàng hôn và Cầu Hôn mang tính biểu tượng. Du khách có thể lưu trú trong các phòng và suite thiết kế tinh tế, trải nghiệm ẩm thực đa dạng, thư giãn tại hồ bơi vô cực, spa và quầy bar hồ bơi trên tầng thượng, đồng thời dễ dàng tiếp cận các trải nghiệm đặc sắc của Phú Quốc như show diễn "Kiss of the sea" hoặc pháo hoa mỗi tối.