‘À ơi, chuyện vị chuyện mùa’ - những món ngon thời trân của 2 bếp trưởng

'Mở vị thời trân' như một lời mời dẫn lối khách quý bước vào không gian ẩm thực trang nhã mang tinh thần Việt, nơi những món ngon theo mùa từ những nguyên liệu và gia vị của 3 miền tươi mới nhất được chuẩn bị chỉnh chu và kỳ công như những tuyệt tác hương vị.

Mở đầu là 'Quà vặt thảo thơm' với bánh bèo dùng kèm nước sốt đặc biệt, chả ốc nướng từ ốc Bullot cuốn lá lốt, và bánh cuốn hương cà cuống - một đặc sản của Hà Nội ẢNH: GIANG VŨ

Những thức quà dân dã tưởng chừng rất quen thuộc ấy lại được biến tấu tinh tế mang đến sự mới mẻ trong cả hương vị và cách bài trí đẹp mắt, thật sự rất lôi cuốn vị giác.

Điểm nhấn tiếp theo làm giàu thêm trải nghiệm của bữa tiệc thời trân đến từ một nguyên liệu cây trái gần gũi của xứ miệt vườn sông nước Cần Thơ.

Đó chính là món salad "Thanh sắc vườn quê", sự hòa quyện không thể hoàn hảo hơn của 2 loại mận Tam Hoa Cần Thơ ướp hương trong thạch từ nước mơ lạnh, kết hợp với lươn giòn và hạt bí rang, mang lại sự thanh mát bất ngờ khiến bạn phải 'wow' lên đầy thú vị ẢNH: @MADAMELAMRESTAURANT

"Mở vị thời trân" không chỉ là sự kiện mở đầu, đó còn là chủ đề cho thực đơn đặc biệt gồm 8 món với sự kết hợp đầy sáng tạo của bếp trưởng Như Cường và bếp trưởng Daniel Nguyễn của Mia Saigon.

Trong khi đó, món "Tinh vị xứ dừa" - súp ốc hương cốt dừa Bến Tre lấy cảm hứng từ món ăn đường phố được yêu thích "Ốc len xào dừa", nhưng được sáng tạo trong phiên bản "rất Ý" của món pasta nhân nhồi "Ravioli" ẢNH: GIANG VŨ

Bếp trưởng Như Cường bật mí, anh dùng vỏ hoành thánh cuộn với nhân từ thịt, gan ốc hương và củ năng cắt nhuyễn, tạo nên độ giòn ngọt bên trong, mềm mịn bên ngoài, có thêm vị thơm của rau răm quyện trong vị béo của nước cốt dừa, không chỉ tăng thêm vị ngon mà còn cân bằng âm dương trong món ăn theo cách chế biến truyền thống của người Việt.

Chuyện mùa, chuyện vị của ẩm thực Việt ba miền được tiếp nối với "Hương rừng ướp biển", nơi nguyên liệu theo mùa ngon nhất từ vùng biển Quy Nhơn ở miền Trung được "se duyên" với gia vị lá dổi và trứng kiến nơi núi rừng Tây Bắc ẢNH:@MADAMELAMRESTAURANT

Những con cá đục tươi nguyên được nướng trên than hồng ăn kèm với khoai mì nướng và xốt được làm từ lá dổi và trứng kiến có chút cay nhẹ tạo nên hương vị khó quên.

Nếu "Hương rừng ướp biển" là một nốt hương tuyệt đẹp mang dấu ấn nguyên liệu từ vùng biển quê hương của bếp trưởng Như Cường thì món bún chả cừu là một tuyệt phẩm "Đông Tây bừng vị" với sự thăng hoa đầy cảm xúc từ vị nhớ Hà Nội, mang âm hưởng "món ngon quê mẹ" của bếp trưởng Daniel Nguyễn.

Món bún chả quen thuộc được làm mới thật ấn tượng với sườn cừu và chả cừu nướng ăn bún tươi và rau thơm kết hợp cùng loại xốt đặc biệt từ riềng, mẻ và mắm tôm mang đến kết cấu hoàn hảo khiến vị giác được ngao du qua những tầng hương ẢNH: @MADAMELAMRESTAURANT

Là một đầu bếp tài hoa và giàu kinh nghiệm với hơn 25 năm làm việc tại các khách sạn và nhà hàng ở nhiều nước trên thế giới, Daniel đến Mia Saigon như một điểm hẹn của đam mê, nơi anh dành tâm huyết để nâng tầm hương vị Việt, tôn vinh những nguyên liệu bản địa, được tái hiện tinh tế qua kỹ thuật ẩm thực Pháp đương đại.

Bữa tiệc "Mở vị thời trân" khép lại bằng 2 món tráng miệng mang dư vị ngọt ngào với "Ngọt lành từ núi sông" - một kết hợp đầy mới lạ bởi món thạch thanh mát từ hạt mác-púp của miền cao Tây Bắc với kem dừa ẢNH: @MADAMELAMRESTAURANT

Và tiếp nối không thể trọn vẹn hơn với "Dân gian kết vị giao hòa" - là những thức quà quê mộc mạc mà tròn vị của bánh cam, pía ngọt cuộn khoai mì, ô mai sô cô la được sáng tạo trong một tinh thần mới của ẩm thực Việt đương đại.

À ơi, chuyện vị chuyện mùa được ví von như một cuốn sách mở ra những chương đầy thú vị, kết nối giữa ẩm thực truyền thống và đương đại, truyền cảm hứng cho người đầu bếp sáng tạo nên những hương vị tuyệt vời từ những nguyên liệu, gia vị bản địa trù phú trên khắp Việt Nam, nhắc nhớ những câu chuyện về mùa màng, về con người và những vùng đất góp phần tạo nên một nền ẩm thực Việt giàu bản sắc.



