'Bùng nổ' 3 dòng chảy du lịch định hình các kỳ nghỉ

Ba xu hướng tưởng chừng tách biệt đang cùng lúc định hình cách người Việt đi và trải nghiệm du lịch trong năm 2026.

Dữ liệu từ các báo cáo năm 2026 của Booking, Traveloka và Outbox Consulting cho thấy ba xu hướng chủ đạo: khám phá di sản, hòa mình vào thiên nhiên và đắm chìm trong không khí lễ hội. Ba dòng chảy này không tách rời mà đang đan xen, tạo nên diện mạo mới cho du lịch nội địa, nơi trải nghiệm cá nhân được đặt ở trung tâm.

Di sản, thiên nhiên và lễ hội là ba xu hướng định hình du lịch Việt Nam dịp nghỉ lễ nối tiếp trong tháng 4 vừa qua ẢNH: @PULLMANNINHBINH

Một trong những xu hướng đáng chú ý nhất của năm 2026 là sự dịch chuyển từ "du lịch bề mặt" sang "du lịch chiều sâu". Các báo cáo chỉ ra rằng du khách Việt ngày càng quan tâm đến yếu tố văn hóa - lịch sử, không chỉ như một phần của hành trình, mà như một cách để tìm lại chính mình.

Khi di sản hòa vào nhịp sống hiện đại

Chỉ cách Hà Nội khoảng 2 giờ lái xe, Quần thể danh thắng Tràng An, di sản thế giới được Unesco công nhận, trở thành một trong những tâm điểm của xu hướng này.

Pullman Ninh Bình mở cửa từ tháng 5.2026, là khách sạn quốc tế đầu tiên tại trung tâm của điểm đến di sản UNESCO ẢNH: @PULLMANNINHBINH

Pullman Ninh Bình mang đến một phong cách nghỉ dưỡng đẳng cấp với 283 phòng lưu trú rộng rãi, sở hữu tầm nhìn "độc bản" thu trọn nhịp sống thành phố hoặc những dãy núi đá vôi kỳ vĩ. Du khách có thể thưởng thức sự giao thoa giữa hương vị quốc tế và đặc sản địa phương tại Food ConneXion, hay chiêm ngưỡng phong cảnh toàn thành phố tại quầy bar rooftop Bublx cao nhất Ninh Bình.

Với khung cảnh di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ, InterContinental Halong Bay Resort xứng đáng là một trong những khách sạn có tầm nhìn đẹp nhất vịnh Bắc bộ ẢNH: @INTERCONTINENTAL_HALONGBAY

Cũng cách Hà Nội không xa, vịnh Hạ Long là một điểm đến di sản biểu tượng - tuy quen thuộc, nhưng nay đang mang đến những trải nghiệm cá nhân hóa đầy mới mẻ thông qua sự kết hợp giữa việc đắm chìm trong khung cảnh kỳ vĩ của hàng trăm hòn đảo đá vôi cùng các trải nghiệm ẩm thực, lưu trú, phong cách sống cao cấp. InterContinental Halong Bay Resort với tầm nhìn ôm trọn vịnh di sản, không gian lưu trú được hoàn thiện bởi hành trình ẩm thực tinh tuyển.

Khi thiên nhiên chữa lành

Được bao bọc bởi núi rừng và những thanh âm từ thiên nhiên, du khách sẽ được tái tạo sâu thẳm từ bên trong với hành trình chữa lành mọi giác quan tại InterContinental ẢNH: @INTERCONTINENTALDANANG

Tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã khéo léo biến kỳ nghỉ thuần túy thành một hành trình chữa lành đa giác quan. Du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng việc tìm lại sự tĩnh tại qua các lớp yoga tần số tại Mi Sol Spa, hay tham gia vào hành trình Ecowalk - chuyến đi bộ 1 km xuyên rừng mưa cùng chuyên gia tự nhiên học để lắng nghe thanh âm của các loài chim bản địa và chiêm ngưỡng những đàn bướm rực rỡ.

Dọc theo dải duyên hải miền Trung, hệ thống Radisson Hotels tại Đà Nẵng, Phan Thiết và Cam Ranh đang định vị mình là những điểm đến hàng đầu cho xu hướng "sức khỏe chủ động". Tại đây, khái niệm nghỉ dưỡng được nâng tầm thành một hành trình kết nối tâm - thân - trí toàn diện.

Chuỗi các resort của Radisson Hotel Group trải dài khắp Việt Nam mang đến phong cách sống “chăm sóc sức khỏe chủ động” dành cho du khách ẢNH: @RADISSONBLU_RESORTCAMRANH

Đặc biệt, tại Radisson Blu Resort Cam Ranh, hành trình chữa lành được cá nhân hóa qua các liệu pháp tại Blu Wellness, nơi sở hữu không gian trị liệu độc đáo lấy cảm hứng từ những làng chài ven biển.

Khi lễ hội là xu hướng: Kỷ nguyên mới của du lịch trải nghiệm

Song song với nhu cầu tĩnh lặng, một dòng chảy đối lập nhưng không kém phần mạnh mẽ đang định hình thị trường, là một trong những động lực du lịch chính trong năm 2026, đặc biệt trong nhóm du khách trẻ: du lịch gắn với sự kiện và lễ hội.

Theo Tổ chức Du lịch thế giới, 52% du khách không còn chọn điểm đến chỉ vì cảnh quan, mà lên kế hoạch dựa trên lịch sự kiện, từ các lễ hội âm nhạc, show nghệ thuật đến những màn trình diễn ánh sáng. Trong bối cảnh đó, Phú Quốc - đảo Ngọc nổi lên như một "thủ phủ trải nghiệm" mới.

Góc nhìn toàn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp của Phú Quốc tại nhà hàng Cielo, khách sạn La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton ẢNH: LAFESTAPHUQUOC

Tâm điểm của làn sóng này là La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton, tọa lạc tại trái tim của thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town. Lấy cảm hứng từ bờ biển Amalfi và tinh thần "La Dolce Vita - cuộc sống tươi đẹp" của nước Ý, tổ hợp này được thiết kế như một hành trình bất tận của sự rực rỡ, nơi kiến trúc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn hòa quyện. Từ đây, du khách có thể hướng trọn tầm nhìn ra Cầu Hôn trong những buổi hoàng hôn mê hoặc, hay đắm chìm trong Kiss of the Sea - show diễn đa phương tiện kết hợp âm nhạc, nước, lửa và pháo hoa mãn nhãn mỗi đêm.