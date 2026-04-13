Chọn nghỉ lễ tại TP.HCM hay đi xe 3 - 4 giờ để 'đổi gió'?

Không phải lúc nào “đi xa” mới là nghỉ dưỡng, đôi khi, nghỉ lễ một đêm ở lại giữa trung tâm TP.HCM, kết hợp cùng hành trình ngắn ngày đến biển, lại mang đến cảm giác trọn vẹn hơn cho kỳ nghỉ của bạn.
Fusion Original Saigon Centre: Nơi gặp gỡ của văn hóa và sự sáng tạo
Nếu không muốn rời khỏi thành phố nhưng vẫn tìm kiếm một trải nghiệm khác biệt, Fusion Original Saigon Centre là lựa chọn đáng cân nhắc trong đêm 30.4. Khách sạn cùng nhà hàng Miss Thu giới thiệu "Thực đơn cho đêm lễ - The Taste of Unity", trải nghiệm ẩm thực tinh tế lấy cảm hứng từ hành trình kết nối, di sản và bản sắc dân tộc.
Điểm đặc biệt không chỉ nằm ở món ăn, mà ở trải nghiệm tổng thể: vừa thưởng thức bữa tối tinh tế, vừa ngắm pháo hoa rực rỡ giữa trung tâm thành phố. Một cách “đi xa” rất khác khi bạn không cần rời khỏi thành phố.
Chậm lại bên biển, tìm về nhịp nghỉ riêng tư ở Mercure Vũng Tàu
Với lợi thế chỉ cách trung tâm TP.HCM vài giờ di chuyển, Mercure Vũng Tàu - điểm đến ven biển quen thuộc tiếp tục thu hút du khách trong các kỳ nghỉ lễ dài.
Nằm trên cung đường Hạ Long, Mercure Vũng Tàu gây ấn tượng với không gian tách biệt, hướng biển và thiết kế mang cảm hứng Địa Trung Hải
Rời thành phố khoảng 2 - 3 giờ, Mercure Vũng Tàu mở ra một không gian hoàn toàn khác: yên tĩnh, riêng tư và hướng biển. Thiết kế mang cảm hứng Địa Trung Hải cùng những buổi chiều nhẹ nhàng bên hiên giúp kỳ nghỉ trở nên “chậm” đúng nghĩa. Đây là lựa chọn dành cho những ai muốn tạm ngắt kết nối với nhịp sống đô thị, tìm lại sự cân bằng qua những trải nghiệm đơn giản nhưng đủ sâu.
Những trải nghiệm này phù hợp với gia đình hoặc cặp đôi muốn tận hưởng nhịp nghỉ chậm bên biển.
Năng động và trẻ trung giữa không gian biển tại ibis Styles Vũng Tàu
Trong khi đó, ibis Styles Vũng Tàu mang đến không khí sôi động hơn với thiết kế trẻ trung và các hoạt động diễn ra xuyên suốt trong ngày
Không gian gần biển cùng hệ thống tiện ích đa dạng giúp nơi đây trở thành lựa chọn phù hợp cho nhóm bạn hoặc gia đình có trẻ nhỏ. Nếu Mercure Vũng Tàu hướng đến không gian dùng bữa chỉn chu, phù hợp cho các buổi gặp gỡ gia đình, thì ibis Styles Vũng Tàu lại mang đến trải nghiệm linh hoạt, tiện lợi và mang tính tương tác cao.
Các chương trình ẩm thực tại nhà hàng Streats nằm trong khách sạn tập trung vào những món ăn quen thuộc như cơm niêu, lẩu hay các lựa chọn bữa sáng nhanh gọn. Bên cạnh đó là các hoạt động tại hồ bơi, rooftop như ưu đãi đồ uống, trò chơi nhóm hoặc tiệc nhỏ, tạo thêm điểm nhấn cho kỳ nghỉ.
Tận hưởng khu nghỉ nằm trọn trong thiên nhiên “resort within nature” tại Fleur de Lys Resort & Spa Long Hai
Nếu muốn đi xa hơn một chút nhưng vẫn giữ sự riêng tư, Long Hải là lựa chọn hợp lý. Fleur de Lys Resort & Spa với bãi biển riêng, villa có hồ bơi và không gian xanh mang lại cảm giác tách biệt hoàn toàn
Đây là kiểu nghỉ dưỡng “chữa lành” đúng nghĩa, nơi bạn có thể dành thời gian cho gia đình, cho chính mình, và cho những khoảnh khắc không vội vàng.
Fleur de Lys Resort & Spa Long Hai được coi là điểm đến lý tưởng ở gần TP.HCM cho những gia đình đang tìm kiếm một kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn. Resort có khu vực bơi riêng cho trẻ em rộng rãi, an toàn, giúp các bé thỏa sức vui chơi và khám phá hay các hoạt động vui chơi giải trí dành cho gia đình... giúp các thành viên có những giây phút gắn kết và tạo ra những kỷ niệm đẹp bên nhau.
Chạm đến thiên đường lướt ván diều Mũi Né
Với 50 m bờ cát vàng mịn màng, The Anam Mũi Né là không gian lý tưởng để du khách vừa thư giãn, vừa chiêm ngưỡng bức tranh sống động ngoài khơi với những cánh buồm rực rỡ và màn nhào lộn điêu luyện của các vận động viên lướt ván diều trên nền biển trời xanh ngắt.
Khu nghỉ dưỡng The Anam Mũi Né sở hữu vị trí đắc địa nhìn ra Biển Đông tại Mũi Né, điểm đến đầy mê hoặc đối với những tâm hồn yêu biển và là “thánh địa” của các môn thể thao dưới nước
Không còn giới hạn trong một điểm đến, hành trình giờ đây là sự kết hợp giữa ẩm thực, không gian và cảm xúc. Và đôi khi, điều đáng nhớ nhất lại nằm ở cách bạn cân bằng tất cả những điều đó trong cùng một chuyến đi.