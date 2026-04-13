Chọn nghỉ lễ tại TP.HCM hay đi xe 3 - 4 giờ để 'đổi gió'?

Không phải lúc nào “đi xa” mới là nghỉ dưỡng, đôi khi, nghỉ lễ một đêm ở lại giữa trung tâm TP.HCM, kết hợp cùng hành trình ngắn ngày đến biển, lại mang đến cảm giác trọn vẹn hơn cho kỳ nghỉ của bạn.

Fusion Original Saigon Centre: Nơi gặp gỡ của văn hóa và sự sáng tạo

Nằm tại vị trí thuận tiện ở trung tâm TP.HCM, được biết đến dưới cái tên "A home for the daring - ngôi nhà dành cho những kẻ táo bạo", Fusion Original Saigon Centre được nhắc đến như một nơi gặp gỡ của văn hóa và sự sáng tạo ẢNH: @FUSIONORIGINALSAIGONCENTRE

Nếu không muốn rời khỏi thành phố nhưng vẫn tìm kiếm một trải nghiệm khác biệt, Fusion Original Saigon Centre là lựa chọn đáng cân nhắc trong đêm 30.4. Khách sạn cùng nhà hàng Miss Thu giới thiệu "Thực đơn cho đêm lễ - The Taste of Unity", trải nghiệm ẩm thực tinh tế lấy cảm hứng từ hành trình kết nối, di sản và bản sắc dân tộc.

Mỗi món ăn mở ra như một hành trình xuyên suốt Việt Nam với những sự biến tấu độc đáo. Từ cá ngừ vây vàng “spaghetti” với xốt chẻo và dầu lá chúc, đến bò kho “ngàn lớp” cùng mayonnaise lá quế và tắc - mỗi món ăn mang đến góc nhìn mới cho những hương vị quen thuộc ẢNH: @FUSIONORIGINALSAIGONCENTRE

Hành trình tiếp nối với canh ngót consommé thanh nhẹ cùng nghêu Bình Đại, trước khi dẫn dắt đến cá tuyết Lã Vọng với xốt bơ riềng và thì là. Kết thúc là bánh bò thốt nốt An Giang với vị ngọt dịu, gợi nhắc sự trù phú của miền Tây Nam bộ ẢNH: @FUSIONORIGINALSAIGONCENTRE

Điểm đặc biệt không chỉ nằm ở món ăn, mà ở trải nghiệm tổng thể: vừa thưởng thức bữa tối tinh tế, vừa ngắm pháo hoa rực rỡ giữa trung tâm thành phố. Một cách “đi xa” rất khác khi bạn không cần rời khỏi thành phố.

Chậm lại bên biển, tìm về nhịp nghỉ riêng tư ở Mercure Vũng Tàu

Với lợi thế chỉ cách trung tâm TP.HCM vài giờ di chuyển, Mercure Vũng Tàu - điểm đến ven biển quen thuộc tiếp tục thu hút du khách trong các kỳ nghỉ lễ dài.

Nằm trên cung đường Hạ Long, Mercure Vũng Tàu gây ấn tượng với không gian tách biệt, hướng biển và thiết kế mang cảm hứng Địa Trung Hải ẢNH: @MERCURE_VUNGTAU

Rời thành phố khoảng 2 - 3 giờ, Mercure Vũng Tàu mở ra một không gian hoàn toàn khác: yên tĩnh, riêng tư và hướng biển. Thiết kế mang cảm hứng Địa Trung Hải cùng những buổi chiều nhẹ nhàng bên hiên giúp kỳ nghỉ trở nên “chậm” đúng nghĩa. Đây là lựa chọn dành cho những ai muốn tạm ngắt kết nối với nhịp sống đô thị, tìm lại sự cân bằng qua những trải nghiệm đơn giản nhưng đủ sâu.

Trong dịp này, khách sạn tổ chức các hoạt động mang tính thư giãn như thưởng thức ẩm thực hải sản, không gian dùng bữa ngoài trời và các chương trình âm nhạc nhẹ vào buổi chiều ẢNH: @MERCURE_VUNGTAU

Những trải nghiệm này phù hợp với gia đình hoặc cặp đôi muốn tận hưởng nhịp nghỉ chậm bên biển.

Năng động và trẻ trung giữa không gian biển tại ibis Styles Vũng Tàu

Trong khi đó, ibis Styles Vũng Tàu mang đến không khí sôi động hơn với thiết kế trẻ trung và các hoạt động diễn ra xuyên suốt trong ngày ẢNH: @IBISSTYLES_VUNGTAU

Không gian gần biển cùng hệ thống tiện ích đa dạng giúp nơi đây trở thành lựa chọn phù hợp cho nhóm bạn hoặc gia đình có trẻ nhỏ. Nếu Mercure Vũng Tàu hướng đến không gian dùng bữa chỉn chu, phù hợp cho các buổi gặp gỡ gia đình, thì ibis Styles Vũng Tàu lại mang đến trải nghiệm linh hoạt, tiện lợi và mang tính tương tác cao.

Ẩm thực tại đây cũng mang tính linh hoạt, gần gũi đủ để chuyến đi không chỉ là nghỉ dưỡng mà còn là trải nghiệm đầy màu sắc ẢNH: @IBISSTYLES_VUNGTAU

Các chương trình ẩm thực tại nhà hàng Streats nằm trong khách sạn tập trung vào những món ăn quen thuộc như cơm niêu, lẩu hay các lựa chọn bữa sáng nhanh gọn. Bên cạnh đó là các hoạt động tại hồ bơi, rooftop như ưu đãi đồ uống, trò chơi nhóm hoặc tiệc nhỏ, tạo thêm điểm nhấn cho kỳ nghỉ.

Tận hưởng khu nghỉ nằm trọn trong thiên nhiên “resort within nature” tại Fleur de Lys Resort & Spa Long Hai

Nếu muốn đi xa hơn một chút nhưng vẫn giữ sự riêng tư, Long Hải là lựa chọn hợp lý. Fleur de Lys Resort & Spa với bãi biển riêng, villa có hồ bơi và không gian xanh mang lại cảm giác tách biệt hoàn toàn ẢNH: @FLEURDELYS.LONGHAI

Đây là kiểu nghỉ dưỡng “chữa lành” đúng nghĩa, nơi bạn có thể dành thời gian cho gia đình, cho chính mình, và cho những khoảnh khắc không vội vàng.

Tông màu trắng chủ đạo được sử dụng xuyên suốt, tạo nên cảm giác thoáng đãng và rộng rãi, giúp du khách dễ dàng hòa mình vào không gian xanh mát xung quanh ẢNH: @FLEURDELYS.LONGHAI

Khu nghỉ cung cấp đa dạng các hạng phòng, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách. Từ những hạng phòng nghỉ cơ bản dành cho 2 khách đến những hạng phòng villa sang trọng từ 2 - 4 phòng ngủ, thoải mái và tiện lợi tối đa. Đặc biệt, các căn villa sở hữu view biển tuyệt đẹp, giúp du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh bình minh và hoàng hôn đầy lãng mạn ẢNH: @FLEURDELYS.LONGHAI

Trong dịp lễ 30.4 này khách check-in sẽ được tặng những ly nước "đón chào" đặc biệt mà chỉ khu nghỉ mới có, và hằng ngày từ 25.4 - 3.5 sẽ phục vụ set menu mừng lễ với chỉ 1.100.000 đồng/ 2 khách ẢNH: @FLEURDELYS.LONGHAI

Fleur de Lys Resort & Spa Long Hai được coi là điểm đến lý tưởng ở gần TP.HCM cho những gia đình đang tìm kiếm một kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn. Resort có khu vực bơi riêng cho trẻ em rộng rãi, an toàn, giúp các bé thỏa sức vui chơi và khám phá hay các hoạt động vui chơi giải trí dành cho gia đình... giúp các thành viên có những giây phút gắn kết và tạo ra những kỷ niệm đẹp bên nhau.

Chạm đến thiên đường lướt ván diều Mũi Né

Mang ý nghĩa là “bán đảo tránh gió”, Mũi Né từ lâu đã trở thành huyền thoại trong cộng đồng yêu gió và là một trong những điểm lướt ván diều hàng đầu Đông Nam Á ẢNH: @THE.ANAM.MUINE

Với 50 m bờ cát vàng mịn màng, The Anam Mũi Né là không gian lý tưởng để du khách vừa thư giãn, vừa chiêm ngưỡng bức tranh sống động ngoài khơi với những cánh buồm rực rỡ và màn nhào lộn điêu luyện của các vận động viên lướt ván diều trên nền biển trời xanh ngắt.

Khu nghỉ dưỡng The Anam Mũi Né sở hữu vị trí đắc địa nhìn ra Biển Đông tại Mũi Né, điểm đến đầy mê hoặc đối với những tâm hồn yêu biển và là “thánh địa” của các môn thể thao dưới nước ẢNH: @THE.ANAM.MUINE

Không gì sánh bằng những ngày lễ 30.4 tại The Anam Mũi Né. Nắng ấm, gió nhẹ cùng bầu không khí thư thái mời gọi bạn tận hưởng những khoảnh khắc ngoài trời, từ nghỉ ngơi trên bãi cỏ xanh mướt đến trải nghiệm các môn thể thao nước đầy hứng khởi ẢNH: @THE.ANAM.MUINE

Không còn giới hạn trong một điểm đến, hành trình giờ đây là sự kết hợp giữa ẩm thực, không gian và cảm xúc. Và đôi khi, điều đáng nhớ nhất lại nằm ở cách bạn cân bằng tất cả những điều đó trong cùng một chuyến đi.







