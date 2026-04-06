Gợi ý điểm đến tháng 4: biển Nha Trang,Tam Cốc và ẩm thực Sài Gòn

Từ biển xanh Nha Trang, miền di sản Tam Cốc - Ninh Bình đến hành trình ẩm thực tại TP.HCM, tháng 4 mở ra nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng đa dạng. Mỗi điểm đến mang một nhịp cảm xúc riêng, nhưng cùng hướng đến trải nghiệm thư giãn trọn vẹn đầu mùa hè.

Hyatt Regency - một không gian mới bên vịnh Nha Trang

Tọa lạc trên đường Trần Phú, một trong những tuyến đường trung tâm của phố biển Nha Trang, Hyatt Regency Nha Trang nổi bật với không gian lưu trú vừa sống động, vừa mang đậm dấu ấn bản địa đặc sắc ẢNH: @HYATT REGENCY NHA TRANG

Tháng 4 là lúc Nha Trang bước vào mùa đẹp nhất trong năm, khi biển êm, nắng dịu và không khí nghỉ dưỡng trở nên lý tưởng cho những chuyến đi ngắn ngày. Dọc theo đường Trần Phú, Hyatt Regency Nha Trang mở ra trải nghiệm thư giãn với tầm nhìn đại dương rộng thoáng, nơi du khách có thể cảm nhận nhịp sống biển ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Khách sạn ven biển với 434 phòng nghỉ, mang đến trải nghiệm hiếu khách đẳng cấp lấy cảm hứng từ di sản làng chài địa phương ẢNH: @HYATT REGENCY NHA TRANG

Thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh làng chài địa phương tạo nên sự cân bằng giữa hiện đại và bản địa. Các đường nét kiến trúc trải dài ôm trọn tầm nhìn biển, trong khi nội thất sử dụng gam màu trung tính, chất liệu tự nhiên và chi tiết thủ công mang đến cảm giác ấm áp. Không gian phòng nghỉ được tối ưu ánh sáng tự nhiên, giúp mỗi buổi sáng thức dậy đều gắn liền với khung cảnh đại dương dịu nhẹ.

Bên cạnh lưu trú, trải nghiệm ẩm thực tại phố biển cũng là điểm nhấn thú vị ẢNH: @HYATT REGENCY NHA TRANG

Ẩm thực tại khách sạn được thiết kế như một hành trình nhỏ của vùng biển này. Tại Market Café, nhà hàng phục vụ cả ngày, thực khách có thể bắt đầu bữa sáng với một tô phở nóng, hay lựa chọn những món đặc sản khác được chế biến trong gian bếp mở. Hải sản địa phương tươi mới kết hợp cùng phong vị ẩm thực Ý tạo nên những bữa ăn vừa quen vừa lạ, như một cuộc gặp gỡ giữa hai nền văn hóa biển.

Không gian lounge thanh lịch phù hợp cho những buổi trà chiều nhẹ nhàng, trong khi quầy bar trên cao mở ra khoảnh khắc thư giãn với ly cocktail mát lạnh và tầm nhìn bao quát vịnh biển ẢNH: @HYATT REGENCY NHA TRANG

Pool Bar trên tầng 30 lại mang đến một góc nhìn khác. Khi hoàng hôn bắt đầu nhuộm chín màu nắng, toàn bộ vịnh Nha Trang dần chìm trong sắc vàng hổ phách. Một ly cocktail mát nồng khiến khoảnh khắc ấy trở thành điều dịu dàng hơn của một ngày dài.

Đối với những du khách tìm kiếm sự riêng tư, Regency Club Lounge trên tầng 31 mang đến một không gian yên tĩnh hơn. Ở đây, bữa sáng yên tĩnh, trà chiều lãng mạn hay ly rượu vang buổi tối được đặt trong khung cảnh panorama quyến rũ của vịnh biển.

Tam Cốc: Sống chậm giữa thiên nhiên di sản

Nếu biển mang lại năng lượng tươi mới, Tam Cốc - Ninh Bình lại là lựa chọn cho những ai muốn nghỉ dưỡng chậm rãi.

Tháng 4, thiên nhiên nơi đây xanh mướt, dòng sông Ngô Đồng uốn lượn qua những dãy núi đá vôi tạo nên khung cảnh bình yên ẢNH: @EMERALDA RESORT TAM CỐC

Kiến trúc mang cảm hứng làng quê Bắc bộ với mái ngói đỏ, cột gỗ trầm và khu vườn xanh mở ra trải nghiệm gần gũi. Các hạng phòng rộng rãi với khung cửa lớn hướng ra cảnh quan tự nhiên, giúp thiên nhiên trở thành một phần của không gian sống.

Không gian nghỉ dưỡng hòa mình vào thiên nhiên giúp du khách dễ dàng tách khỏi nhịp sống đô thị ẢNH: @EMERALDA RESORT TAM CỐC

Điểm đặc biệt của nghỉ dưỡng tại Tam Cốc nằm ở trải nghiệm cá nhân hóa. Du khách có thể đạp xe qua những con đường làng yên ả, tham gia hoạt động thủ công truyền thống hoặc thưởng trà bên hiên nhà. Các dịch vụ thư giãn như ngâm chân thảo dược, massage hay trải nghiệm cổ phục giúp chuyến đi mang đậm dấu ấn văn hóa.

Miễn phí trải nghiệm cổ phục chỉ dành riêng cho hạng phòng Imperial ẢNH: @EMERALDA RESORT TAM CỐC

Không chỉ là nơi nghỉ ngơi, Tam Cốc còn mang đến hành trình kết nối với thiên nhiên. Những buổi chèo thuyền trên sông, dạo bộ qua cánh đồng xanh hay đơn giản là ngồi lặng ngắm cảnh đều tạo nên trải nghiệm sống chậm. Đây là lựa chọn phù hợp cho kỳ nghỉ ngắn ngày nhưng vẫn đủ để tái tạo năng lượng.

Emeralda resort Ninh Bình: chuỗi triển lãm văn hóa trở thành điểm nhấn đặc biệt

Emeralda Resort Ninh Bình đang từng bước định hình một phong cách nghỉ dưỡng mới, nơi mỗi trải nghiệm đều kể một câu chuyện ẢNH: @EMERALDARESORT_NINHBINH

Ẩn mình giữa vùng lõi bảo tồn thiên nhiên, khu nghỉ mang dáng dấp một ngôi làng Bắc bộ xưa với mái ngói cong, hàng tre và khu vườn trái cây. Không gian yên bình giúp du khách cảm nhận nhịp sống chậm rãi.

Trong hành trình kiến tạo những trải nghiệm giàu chiều sâu văn hóa, Emeralda Resort Ninh Bình đã ghi dấu ấn bằng chuỗi triển lãm được đầu tư công phu và đầy cảm xúc ẢNH: @EMERALDARESORT_NINHBINH

Tại đây, nghỉ dưỡng không chỉ dừng lại ở tiện nghi mà còn là hành trình trải nghiệm. Du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng đạp xe qua những con đường làng, tham gia hoạt động thủ công hoặc thưởng trà trong không gian truyền thống. Mỗi trải nghiệm đều được thiết kế để khơi gợi cảm xúc và kết nối với văn hóa địa phương.

Từ không gian rực rỡ sắc màu của triển lãm "Cá chép hóa rồng" với những chiếc lồng đèn xưa mang theo ước vọng vươn mình, đến "Tinh hoa Đông Hồ", nơi từng nét in mộc mạc kể lại câu chuyện dân gian, hay "Bách niên hỷ sự" gợi mở vẻ đẹp của phong tục cưới hỏi truyền thống… mỗi triển lãm không chỉ là một điểm tham quan mà trở thành một hành trình chạm vào ký ức ẢNH: @EMERALDARESORT_NINHBINH

Những hoạt động này đã thu hút sự quan tâm lớn từ du khách ở nhiều độ tuổi, đặc biệt là gia đình và những người yêu văn hóa bản địa. Tiếp nối thành công đó, khu nghỉ dự kiến sẽ mở rộng chuỗi trải nghiệm với những chủ đề giàu giá trị di sản hơn nữa, như nghệ thuật giấy dó hay tái hiện lại một mùa hè thuần khiết của trẻ em miền quê Bắc bộ… Những không gian trưng bày tái hiện nghệ thuật dân gian, phong tục truyền thống hay ký ức làng quê mang đến trải nghiệm giàu chiều sâu. Đây không chỉ là hoạt động tham quan mà còn là hành trình khám phá di sản.

TP.HCM: Sofitel Saigon Plaza chào đón tháng 4 với trải nghiệm ẩm thực đậm sắc màu ngày lễ

Tháng 4 không chỉ là thời điểm du lịch mà còn là mùa của những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Tại Sofitel Sai Gon Plaza, các nhà hàng trong khách sạn mang đến loạt chương trình ẩm thực theo chủ đề lễ hội, từ tiệc buffet trưa đến thực đơn gọi món tinh tế. Đây là lựa chọn lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ngày trong thành phố.

Nhà hàng Mezz và Le 17 Bistro chào đón dịp lễ 30.4 bằng trải nghiệm ẩm thực All-Day Dining đặc sắc, mang dấu ấn tinh hoa Pháp ẢNH: @SOFITELSAIGONPLAZA

Trong không gian sang trọng, thực khách sẽ thưởng thức những món ăn tinh tuyển được chế biến từ nguyên liệu địa phương cao cấp, hòa quyện giữa phong vị Pháp cổ điển và những sáng tạo trong cách chế biến và trình bày. Các bữa tiệc buffet mang đến thực đơn phong phú với hải sản tươi sống, món Âu cổ điển và đặc sản địa phương.

Tháng 4 vì thế không chỉ là thời điểm để đi xa, mà còn là dịp tận hưởng ngay tại thành phố.








