Làm mới phong cách hằng ngày cùng áo sơ mi cổ điển, sơ mi thắt nơ...

Áo sơ mi là thiết kế thời trang cơ bản được mặc bởi mọi tín đồ thời trang. Ai cũng diện sơ mi nhưng mỗi người sẽ có cho riêng mình thiết kế yêu thích - sơ mi dáng ôm tối giản, áo sơ mi oversized, sơ mi thắt nơ, sơ mi ren cổ nhọn, sơ mi lụa và organza bồng bềnh.
Công thức vàng cho sự sang trọng với áo sơ mi trắng
Có vô số thiết kế sơ mi cổ điển nhưng sơ mi trắng dáng ôm và sơ mi trắng dáng rộng oversized phổ biến và được yêu thích hơn cả. Thiết kế này có thể mặc cùng quần ống rộng cạp cao hay quần jeans và dây lưng cho hình ảnh thanh lịch chỉn chu. Vẻ nữ tính mềm mại gọi tên các bản phối sơ mi và chân váy dáng chữ A, chân váy xếp ly hay kết hợp với các mẫu chân váy tulle xếp tầng, chân váy ren kiêu kỳ và quý phái.
Để làm mới phong cách hằng ngày cùng áo sơ mi, hãy mạnh dạn thử nghiệm nhiều phom dáng mới lạ. Sơ mi phối cổ đính nơ, sơ mi thắt nơ, sơ mi cổ nhọn phá cách, sơ mi xuyên thấu với chất vải ren hoa, organza...
Ngoài các bản phối ngẫu hứng mang đậm chất tự do, đừng bao giờ quên bổ sung thiết kế sơ mi vào các set suit để tạo nên điểm giao hòa mềm mại, giàu tính thẩm mỹ.
Chi tiết chiếc nơ lụa trên cổ áo sơ mi chính là điểm nhấn nữ tính đầy đắt giá của các bản phối suit, vest công sở. Tông màu trắng phù hợp với mọi set suit nhưng nàng vẫn có thể sáng tạo hơn nữa bằng cách chọn gam màu nhạt hơn so với màu của quần/chân váy và áo khoác
ẢNH: JEOR, HOBB
Phối sơ mi oversized cùng quần jeans ống loe, sơ mi oganza ngắn tay và chân váy tulle bồng bềnh - hai diện mạo, hai phong cách đời thường và lễ hội bổ sung hoàn hảo cho phong cách ngày và đêm, đi làm và đi tiệc
ẢNH: REINA, WHITE PLAN