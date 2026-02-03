Làm mới phong cách hằng ngày cùng áo sơ mi cổ điển, sơ mi thắt nơ...

Áo sơ mi là thiết kế thời trang cơ bản được mặc bởi mọi tín đồ thời trang. Ai cũng diện sơ mi nhưng mỗi người sẽ có cho riêng mình thiết kế yêu thích - sơ mi dáng ôm tối giản, áo sơ mi oversized, sơ mi thắt nơ, sơ mi ren cổ nhọn, sơ mi lụa và organza bồng bềnh.

Áo sơ mi kẻ ca rô nhỏ duyên dáng và gây ấn tượng thị giác thú vị qua chi tiết phối cổ trắng, chi tiết nút cài cổ tay cùng hàng nơ thắt duyên dáng trên thân trước ẢNH: MAISON LEENAA

Công thức vàng cho sự sang trọng với áo sơ mi trắng

Có vô số thiết kế sơ mi cổ điển nhưng sơ mi trắng dáng ôm và sơ mi trắng dáng rộng oversized phổ biến và được yêu thích hơn cả. Thiết kế này có thể mặc cùng quần ống rộng cạp cao hay quần jeans và dây lưng cho hình ảnh thanh lịch chỉn chu. Vẻ nữ tính mềm mại gọi tên các bản phối sơ mi và chân váy dáng chữ A, chân váy xếp ly hay kết hợp với các mẫu chân váy tulle xếp tầng, chân váy ren kiêu kỳ và quý phái.

Để làm mới phong cách hằng ngày cùng áo sơ mi, hãy mạnh dạn thử nghiệm nhiều phom dáng mới lạ. Sơ mi phối cổ đính nơ, sơ mi thắt nơ, sơ mi cổ nhọn phá cách, sơ mi xuyên thấu với chất vải ren hoa, organza...

Ngoài các bản phối ngẫu hứng mang đậm chất tự do, đừng bao giờ quên bổ sung thiết kế sơ mi vào các set suit để tạo nên điểm giao hòa mềm mại, giàu tính thẩm mỹ.

Áo sơ mi ngắn tay có phần cổ nhọn dài gây chú ý vì khác lạ. Nàng có thể phối cùng chân váy bút chì dáng dài tạo nên các bản phối đi làm, đi tiệc ẢNH: LASANRA

Ứng dụng nghệ thuật xuyên thấu để làm mới áo sơ mi qua các chất liệu quyến rũ như vải ren, organza, tơ... Thiết kế sơ mi ren khéo léo đặt để vị trí túi trước đồng điệu với chi tiết đắp vai và phối cổ bẻ tôn nét quyến rũ tinh tế ẢNH: LASANRA

Trắng, đỏ, đen là bộ ba màu sắc cơ bản, cực kỳ ăn ý khi được kết hợp cùng nhau. Sơ mi tay chít phồng với phần cổ lụa đổ thắt nơ lớn tạo hiệu ứng thị giác mãn nhãn ấn tượng ẢNH: WHITE PLAN

Chi tiết chiếc nơ lụa trên cổ áo sơ mi chính là điểm nhấn nữ tính đầy đắt giá của các bản phối suit, vest công sở. Tông màu trắng phù hợp với mọi set suit nhưng nàng vẫn có thể sáng tạo hơn nữa bằng cách chọn gam màu nhạt hơn so với màu của quần/chân váy và áo khoác ẢNH: JEOR, HOBB

Phối sơ mi oversized cùng quần jeans ống loe, sơ mi oganza ngắn tay và chân váy tulle bồng bềnh - hai diện mạo, hai phong cách đời thường và lễ hội bổ sung hoàn hảo cho phong cách ngày và đêm, đi làm và đi tiệc ẢNH: REINA, WHITE PLAN

Áo sơ mi màu trắng cổ nhọn đính hoa vải tạo thêm nét duyên dáng tinh tế cho bản phối mang tông đen đầy quyền lực của quý cô "lady boss" ẢNH: LASANRA

Diện sơ mi trắng cổ điển theo phong cách rực rỡ của mùa lễ hội cuối năm qua cách kết hợp sáng tạo. Sơ mi trắng để mở 2 cúc phối chân váy da tông đỏ, legging, găng tay da và giày cao gót. Sự tương phản của đỏ, trắng và đen, chi tiết hoa 3D và phần vạt dài bất đối xứng tạo nên hình ảnh vừa gợi cảm, vừa cá tính lại rất đỗi cổ điển, ngọt ngào ẢNH: HÀ THANH HUY



