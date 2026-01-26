  • An Giang
Thời trang 24/7

Mặc đẹp ngày se lạnh với 3 kiểu áo khoác nâng tầm quần jeans

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
26/01/2026 20:00 GMT+7

Chỉ cần một chiếc áo khoác phù hợp, quần jeans quen thuộc cũng có thể 'lột xác' đầy ấn tượng trong những ngày thời tiết se lạnh.

Quần jeans vẫn luôn giữ vững vị thế "trụ cột" trong tủ đồ của phái đẹp nhờ sự tiện dụng. Vào những ngày thời tiết se lạnh, áo khoác chính là mảnh ghép quan trọng giúp bộ trang phục trở nên hoàn chỉnh hơn, đồng thời thể hiện rõ gu thẩm mỹ và cá tính người mặc.

Quần jeans và áo blazer

Mặc đẹp ngày se lạnh với 3 kiểu áo khoác nâng tầm quần jeans- Ảnh 1.

Áo blazer là kiểu áo khoác có khả năng “cân” gần như mọi phong cách. Khi kết hợp cùng quần jeans, áo blazer tạo nên sự giao thoa hài hòa với nét năng động vốn có của jeans. Sự kết hợp này mang nét hiện đại nhưng không hề cứng nhắc, phù hợp với nhịp sống đô thị năng động

ẢNH: @Z5NEE

Mặc đẹp ngày se lạnh với 3 kiểu áo khoác nâng tầm quần jeans- Ảnh 2.

Chiếc áo blazer dáng vừa, gam màu trung tính như nâu trầm hoặc xám đậm, phối cùng quần jeans xanh ống đứng. Bên trong là áo thun trơn sáng màu, giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng và cân đối. Phụ kiện tối giản như túi xách da dáng hộp, giày bệt hoặc giày thể thao trắng tạo cảm giác thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung

ẢNH: @Z5NEE

Mặc đẹp ngày se lạnh với 3 kiểu áo khoác nâng tầm quần jeans- Ảnh 3.

Áo blazer sắc nâu trầm mang đến vẻ ngoài chững chạc, bên trong là áo sơ mi trắng hoặc sáng màu tạo sự chuyên nghiệp. Khi kết hợp với quần jeans ống suông sẽ giúp tổng thể thêm phần hiện đại. Ưu tiên các gam màu trung tính để dễ phối đồ và tạo cảm giác sang trọng mà không quá rối mắt

ẢNH: @BOYANDCOMPANY

Quần jeans và áo cardigan 

Mặc đẹp ngày se lạnh với 3 kiểu áo khoác nâng tầm quần jeans- Ảnh 4.

Áo cardigan dáng rộng màu nâu trầm với chất liệu len dệt mềm rủ nhẹ theo chuyển động cơ thể, lớp áo thun xám bên trong đóng vai trò trung hòa bảng màu. Kết hợp với quần jeans xanh nhạt ống rộng cạp cao, loạt phụ kiện tối giản như mũ nồi và túi xách da tông nâu đồng điệu, mang đậm hơi thở đời thường nhưng vẫn đủ tinh tế

ẢNH: @H_YOU.KR

Mặc đẹp ngày se lạnh với 3 kiểu áo khoác nâng tầm quần jeans- Ảnh 5.

Trái ngược với sự sắc sảo của blazer, áo cardigan mang đến cảm giác mềm mại và gần gũi hơn. Cardigan len dệt mỏng gam màu kem hoặc pastel, được cài hờ vài nút phía trên, phối cùng quần jeans cạp cao dáng đứng. Phần eo được nhấn khéo léo giúp vóc dáng trông cân đối, đôi chân như dài hơn. Túi xách nhỏ và giày búp bê hoặc giày đế thấp hoàn thiện vẻ ngoài nữ tính, thanh lịch

ẢNH: @HYOIIMM

Quần jeans và áo khoác dạ dáng dài 

Mặc đẹp ngày se lạnh với 3 kiểu áo khoác nâng tầm quần jeans- Ảnh 6.

Khi thời tiết chuyển lạnh rõ rệt, áo dạ dáng dài chính là kiểu áo khoác giúp quần jeans phát huy tối đa vẻ đẹp sang trọng. Áo dạ dáng dài màu tối, khoác ngoài áo thun cổ tròn bên trong, hoàn thiện với quần jeans ống đứng bạc màu giúp bộ trang phục ấm áp mà vẫn gọn gàng

ẢNH: @BRONN

Mặc đẹp ngày se lạnh với 3 kiểu áo khoác nâng tầm quần jeans- Ảnh 7.

Chiếc áo dạ dáng dài màu đen với đường cắt may gọn gàng ôm vừa thân trên, thả suông xuống phần thân dưới, mang lại cảm giác chỉn chu trong những ngày thời tiết lạnh sâu. Bên trong, quần jeans tối màu dáng suông được phối khéo léo, không phá vỡ sự trang nhã của áo khoác. Sự kết hợp này giúp cân bằng giữa tính ứng dụng và tính thẩm mỹ, tránh cho trang phục trở nên quá cứng nhắc

ẢNH: @BRONN


Quần jeans áo blazer màu trung tính áo cardigan áo khoác dạ

