Mặc đẹp ngày se lạnh với 3 kiểu áo khoác nâng tầm quần jeans

Chiếc áo dạ dáng dài màu đen với đường cắt may gọn gàng ôm vừa thân trên, thả suông xuống phần thân dưới, mang lại cảm giác chỉn chu trong những ngày thời tiết lạnh sâu. Bên trong, quần jeans tối màu dáng suông được phối khéo léo, không phá vỡ sự trang nhã của áo khoác. Sự kết hợp này giúp cân bằng giữa tính ứng dụng và tính thẩm mỹ, tránh cho trang phục trở nên quá cứng nhắc