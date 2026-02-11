Mẹo nhỏ 'biến' đồ xưa thành phong cách phố thị cho các nàng yêu vintage

Thực tế, vintage bây giờ không còn là những bộ đồ cầu kỳ hay quá hoài cổ. Chỉ cần vài mẹo nhỏ khi chọn và phối, đồ vintage hoàn toàn có thể theo chị em đi làm, đi chơi hay cà phê mỗi ngày.



Chọn phom gọn trước, chi tiết vintage sau

Muốn mặc vintage đẹp, hãy nhớ: phom dáng là ưu tiên số một. Thay vì váy dài quét đất hay áo tay bồng quá đà, chị em nên chọn váy midi, váy chữ A, quần cạp cao, ống đứng - những dáng rất "xưa" nhưng cực dễ mặc trong đời sống hiện đại.

Phong cách vintage nữ tính kiểu Pháp, giàu cảm xúc. Họa tiết gingham ca rô đen - trắng kinh điển châu Âu, gợi tinh thần thập niên 50 - 70, gắn với hình ảnh nữ sinh, trí thức và thời trang đời thường thanh lịch ẢNH: MARTIN GRANT

Chi tiết vintage nên được tiết chế ở mức vừa đủ như cổ áo bo tròn, tay phồng nhẹ hay hàng cúc bọc vải để gợi cảm giác hoài niệm mà không tạo sự rườm rà. Theo các chuyên gia thời trang, không nên mặc "nguyên cây" vintage; thay vào đó, hãy chọn một món làm điểm nhấn và kết hợp cùng trang phục hiện đại.

Cách phối này dễ áp dụng hơn, bởi phong cách vintage thuần khá kén người mặc, trong khi sự đan xen cũ - mới giúp người mặc "hòa nhập" với nhịp sống đương đại và tôn lên vẻ cuốn hút riêng. Một số gợi ý đáng lưu ý gồm: váy hoa nhí vintage phối blazer trơn dáng suông; áo blouse cổ nơ đi cùng quần âu ống đứng; chân váy xếp ly kết hợp áo thun trơn. Những cách phối này mang lại tổng thể nhẹ nhàng, trẻ trung và phù hợp môi trường công sở.

Những thiết kế mang tinh thần vintage menswear, giữ nét cổ điển ở chất liệu, phom dáng nhưng tiết chế chi tiết, phù hợp nhịp sống và thẩm mỹ hiện đại, hướng retro ứng dụng ẢNH: AMIRI

Màu trung tính dễ phối, phụ kiện - "chìa khóa" tạo chất xưa

Bảng màu vintage "quốc dân" gồm be, kem, nâu nhạt, xanh rêu, xám tro. Những màu này không kén da, dễ phối và ít lỗi mốt. Nếu sợ trông hơi trầm, chị em có thể thêm một điểm sáng nhỏ: túi xách màu sáng, giày trắng, khăn lụa pastel. Chỉ cần một chi tiết là đủ "đánh thức" cả set đồ.

Bên cạnh đó, nếu các nàng chưa quen mặc đồ vintage, hãy bắt đầu từ phụ kiện: kẹp tóc bản nhỏ, túi da dáng cổ điển, thắt lưng mảnh, đồng hồ dây da. Chỉ cần thêm một món, tổng thể thường ngày cũng trở nên mềm mại và có chiều sâu hơn.

Phong cách vintage-inspired pha retro Pháp, làm mới cho môi trường công sở và thời trang đô thị hiện đại; tinh thần vintage couture, retro high-fashion, lấy cảm hứng thập niên 1950 - 1960, thanh lịch cổ điển ẢNH: CAO STU

Vintage trong những năm gần đây không còn là việc "mặc lại quá khứ", mà là sự chọn lọc có ý thức những giá trị thẩm mỹ xưa để thích nghi với nhịp sống hiện đại. Khi được tiết chế và ứng dụng khéo léo, phong cách này trở thành lựa chọn giúp phái nữ xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, tinh tế, mang tinh thần sống chậm giữa đô thị nhanh, đồng thời vẫn đảm bảo tính ứng dụng trong đời sống hằng ngày.

Thiết kế ôm eo, nhấn ngực, thân váy mềm có cấu trúc gợi silhouette nữ tính thập niên 50 - 60; hay đầm midi cổ cao, họa tiết nhỏ trên nền burgundy đều là lựa chọn lý tưởng cho nàng yêu vintage ẢNH: LÊ HOUSE



