Mùa xuân, nàng xinh đẹp và quý phái trong những chiếc váy cổ điển

Hãy yêu thích và dành sự ưu ái cho các mẫu váy cổ điển vì nàng có thể diện đẹp mọi lúc. Nếu là quý cô yêu phong cách cổ điển, nàng càng không thể bỏ qua các thiết kế váy dài giúp tỏa rạng nét sang trọng, quý phái tựa như "nữ thần mùa xuân".

Đầm liền tay cánh tiên phóng khoáng, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ tôn dáng và đặc biệt có thể giấu được nhược điểm ở phần vai và bắp tay. Đây chính là thiết kế dành cho mọi quý cô U.30, U.40... ẢNH: MADAME NGOC

Váy sơ mi tay ngắn có phần cổ bẻ duyên dáng, phần nẹp áo cài cúc được lược bớt để thêm vào chi tiết túi đắp và cúc mạ đẹp tinh tế ẢNH: DECOS

Váy cổ điển - váy sơ mi dáng dài

Các thiết kế váy dáng dài cổ điển có phần cổ bẻ lấy cảm hứng từ cổ áo sơ mi, cổ lá sen, cổ thủy thủ... kết hợp phom dáng chữ A luôn đứng đầu danh sách váy dáng dài được yêu thích nhất. Phong thái trang nhã, thanh lịch và sự chỉn chu mà các thiết kế này mang lại sẽ không bao giờ làm nàng thất vọng. Váy sơ mi dài có thể diện đi làm, đi học, đi chơi, đi chúc tết, dạo phố, dự tiệc... và bất cứ khi nào nàng cảm thấy muốn "ăn diện" sang trọng, chuyên nghiệp.

Thêm thắt lưng da bản nhỏ, thêm màu sắc cho phần cổ áo và dây kéo hình giọt nước phía thân trước khiến mẫu váy sơ mi trở nên đa năng, dễ mặc và dễ đẹp hơn ẢNH: DECOS

Thiết kế đầm chữ A không tay cực kỳ tinh giản mà sang trọng. Gam màu vàng nghệ trên chất liệu vải đứng phom tạo nên hình ảnh lịch thiệp, trang nhã ấn tượng mang đậm chất của một quý cô cao sang và có phong cách riêng đặc sắc ẢNH: MADAME NGOC

Đầm peplum là một trong những thiết kế đắt giá giúp tôn vòng 2 một cách tinh tế và sành điệu. Thiết kế này khéo léo lược bỏ phần tay áo, cổ thuyền nhỏ giản dị để tập trung điểm nhìn vào phần vạt áo phồng và đường thắt eo "con kiến" duyên dáng ẢNH: MADAME NGOC

Hãy luôn sử dụng các món phụ kiện nhỏ nhắn cho vòng eo khi quý cô muốn tạo nên cảm giác mảnh mai, thon gọn và nữ tính cho bản phối với váy cổ điển dáng dài ẢNH: MADAME NGOC

Đầm cổ điển họa tiết được nhận ra bởi các cấu trúc lặp lại - từ họa tiết nanh sói, kẻ ca rô, gingham đến chấm bi hay kẻ sọc dọc. Thiết kế mang tông đỏ gạch kết hợp kiểu cổ áo danton, họa tiết cổ điển, nút bọc vải và dây lưng bản nhỏ thắt eo tạo nên cái nhìn hoàn mỹ ẢNH: MADAME NGOC

Đầm cổ vuông phối hai tông màu cơ bản có tác dụng làm nổi bật đường viền cổ và bờ vai, qua đó tạo nên hiệu ứng thị giác thon gọn cho phần thân trên của người mặc ẢNH: RẬP

Thiết kế dáng suông tinh giản, hoàn hảo cho nhiều dịp nhờ chi tiết đính đá viền cổ tròn tạo nên vẻ ngoài sang trọng và quý phái ẢNH: RẬP

Đầm suông

Thiết kế dáng suông rộng hay váy oversized vốn là kiểu trang phục không thể vắng mặt trong tủ đồ của quý cô yêu thích phong cách cổ điển. Không chỉ mang lại cảm nhận dễ chịu, sự thoáng mát mà vẻ đẹp phóng khoáng, thảnh thơi của váy suông chính là những lý do để nàng lưu luyến thiết kế này.