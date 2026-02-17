Mùa xuân, nàng xinh đẹp và quý phái trong những chiếc váy cổ điển

Váy sơ mi dáng dài, đầm cổ danton, đầm peplum, váy cổ vuông... nằm trong số những mẫu váy cổ điển 'must have' cho nàng diện đẹp suốt bốn mùa trong năm.
Hãy yêu thích và dành sự ưu ái cho các mẫu váy cổ điển vì nàng có thể diện đẹp mọi lúc. Nếu là quý cô yêu phong cách cổ điển, nàng càng không thể bỏ qua các thiết kế váy dài giúp tỏa rạng nét sang trọng, quý phái tựa như "nữ thần mùa xuân".
Váy cổ điển - váy sơ mi dáng dài
Các thiết kế váy dáng dài cổ điển có phần cổ bẻ lấy cảm hứng từ cổ áo sơ mi, cổ lá sen, cổ thủy thủ... kết hợp phom dáng chữ A luôn đứng đầu danh sách váy dáng dài được yêu thích nhất. Phong thái trang nhã, thanh lịch và sự chỉn chu mà các thiết kế này mang lại sẽ không bao giờ làm nàng thất vọng. Váy sơ mi dài có thể diện đi làm, đi học, đi chơi, đi chúc tết, dạo phố, dự tiệc... và bất cứ khi nào nàng cảm thấy muốn "ăn diện" sang trọng, chuyên nghiệp.
Đầm suông
Thiết kế dáng suông rộng hay váy oversized vốn là kiểu trang phục không thể vắng mặt trong tủ đồ của quý cô yêu thích phong cách cổ điển. Không chỉ mang lại cảm nhận dễ chịu, sự thoáng mát mà vẻ đẹp phóng khoáng, thảnh thơi của váy suông chính là những lý do để nàng lưu luyến thiết kế này.