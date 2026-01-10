Muôn kiểu váy che khuyết điểm hiệu quả, để nàng tự tin xinh đẹp mỗi ngày

Trang phục che khuyết điểm có thể rất rực rỡ, nổi bật và gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Váy che khuyết điểm thường có đặc trưng dễ nhận biết - phom dáng được tinh giản ở mức tối đa, các chi tiết trang trí hay điểm nhấn đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm tạo ra khả năng tôn dáng hoàn hảo.
Váy che khuyết điểm bất đối xứng
Cấu trúc bất đối xứng luôn là một cách hiệu quả để "đánh lạc hướng" sự chú ý từ những đôi mắt đang nhìn ngắm. Tùy theo đặc điểm cơ thể để nàng chọn thiết kế váy bất đối xứng phù hợp cho mình - phần vai và cổ lệch giúp thu gọn phần vai và bắp tay, dáng váy suông với tay cánh tiên xếp tầng tăng hiệu ứng thị giác thon thả cho vòng 2 và phần thân dưới.
Váy đầm freesize
Kiểu trang phục rộng rãi (freesize) cho phép người mặc giấu mọi khuyết điểm hình thể. Tùy theo kỹ thuật và phom dáng đặc trưng mà mỗi nhà mốt sẽ tạo dựng cho thiết kế của mình vẻ đẹp thẩm mỹ tinh tế và hiện đại. Phổ biến nhất chính là sử dụng các nếp gấp mềm mại, qua đó vừa tạo nên những đường cong mềm tự nhiên vừa gây hiệu ứng chiều sâu thị giác. Đôi khi hãy thử nghiệm đầm freesize họa tiết cổ điển để tăng cường khả năng "hack" nhược điểm cơ thể.
Phom dáng freesize không khiến người mặc bị "nuốt dáng" nhờ cấu trúc thông minh đến từ những đường gấp nếp tinh tế, độ dài váy hợp lý và cách phối cùng giày cao gót dây mảnh, mũ, khăn và kính thời trang
ẢNH: VALENCIANI
Thiết kế váy chữ A
Thiết kế váy dáng tam giác - váy dáng A tối giản là một trong những lựa chọn mặc đẹp tinh tế, dễ dàng được ứng dụng cả trong đời sống thường ngày, thời trang công sở, dạo phố đến dự tiệc. Các thiết kế này phù hợp cho nàng có dáng người quả lê với phần thân trên thon thả và phần thân dưới đầy đặn. Váy chữ A thường có thiết kế tinh giản khoe nhẹ phần vai, cổ và tập trung chi tiết trang trí nổi bật vào phần viền chân váy.
Đối lập với cổ áo, tay áo tối giản, phần viền chân váy được chăm chút nổi bật tạo nên sự cân bằng cho tổng thể bản phối. Nàng tìm thấy sự tự tin khi khoác lên mình những thiết kế tối giản nhưng lại tinh tế trọn điểm mười
ẢNH: RẬP