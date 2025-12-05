  • An Giang
Thời trang 24/7

Nàng sành điệu không thể thiếu áo khoác phao trong tủ đồ mùa lạnh

Trương Ngọc Anh
Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
05/12/2025 20:00 GMT+7

Áo khoác phao đang trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa lạnh, giúp nàng vừa ấm áp vừa thời thượng, dễ dàng phối hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, áo khoác phao trở thành "trợ thủ" không thể thiếu của nàng sành điệu. Với khả năng giữ ấm vượt trội, phom dáng đa dạng và sự linh hoạt trong cách phối đồ, món đồ này không chỉ đáp ứng nhu cầu thực dụng mà còn giúp hoàn thiện phong cách thời trang mùa đông một cách đầy tinh tế.

Nàng sành điệu không thể thiếu áo khoác phao trong tủ đồ mùa lạnh - Ảnh 1.
Nàng sành điệu không thể thiếu áo khoác phao trong tủ đồ mùa lạnh - Ảnh 2.

Giữa những ngày lạnh giá, nàng dễ dàng nâng tầm phong cách với áo khoác phao, món đồ quen thuộc nhưng luôn tạo hiệu ứng thời trang mạnh mẽ khi được phối đúng cách

ẢNH: @PHUONGKHANH_OFFICIAL

Chiếc áo phao đen dáng ngắn với độ phồng vừa phải mang lại cảm giác ấm áp và gọn gàng, đồng thời nổi bật hơn khi đi cùng áo sơ mi kẻ, áo nỉ đỏ và quần ống rộng trắng. Sự kết hợp giữa màu sắc tương phản và kỹ thuật layering giúp bản phối đậm chất phong cách đường phố mà vẫn tinh tế. Thêm chiếc túi tote xám và kính râm, nàng hoàn thiện vẻ ngoài hiện đại, cho thấy vì sao áo khoác phao luôn là lựa chọn khó thay thế mỗi mùa lạnh.

Nàng sành điệu không thể thiếu áo khoác phao trong tủ đồ mùa lạnh - Ảnh 3.

Chiếc áo phao đen tuyền với phom dáng crop top tạo tỷ lệ cơ thể lý tưởng, giúp đôi chân trông dài hơn và tổng thể thêm gọn gàng. Độ phồng đặc trưng cùng các đường chần ngang không chỉ tăng khả năng giữ ấm mà còn mang lại vẻ ngoài năng động, hiện đại

ẢNH: @HYERI_0609

Khi nàng kết hợp áo phao với legging ôm sát và bốt da cao cổ, hiệu ứng thị giác đối lập giữa phồng - ôm, ngắn - dài tạo nên một bản phối monochrome vô cùng thời thượng. Tất cả hòa quyện để tạo ra phong cách cá tính, mạnh mẽ nhưng vẫn đầy tinh tế, khẳng định vì sao áo khoác phao lửng luôn giữ vị trí "ngôi sao" trong tủ đồ mùa lạnh.

Nàng sành điệu không thể thiếu áo khoác phao trong tủ đồ mùa lạnh - Ảnh 4.

Nàng muốn giữ ấm mà vẫn thật thời thượng thì đừng bỏ lỡ chiếc áo khoác phao dáng ngắn, lựa chọn lý tưởng cho mùa lạnh

ẢNH: @HYERI_0609

Gam màu tối trung tính giúp diện mạo gọn gàng hơn, trong khi phom crop top tạo hiệu ứng đôi chân dài đầy ưa nhìn. Họa tiết chần bông hình quả trám kết hợp cùng hàng nút trắng tương phản mang đến nét tinh tế và cá tính vừa đủ. Khi phối cùng legging hoặc skinny jeans và bốt cao cổ, chiếc áo phao lập tức trở thành tâm điểm của set đồ, giúp nàng vừa ấm áp vừa toát lên phong cách đường phố tự tin giữa những ngày đông.

Nàng sành điệu không thể thiếu áo khoác phao trong tủ đồ mùa lạnh - Ảnh 5.
Nàng sành điệu không thể thiếu áo khoác phao trong tủ đồ mùa lạnh - Ảnh 6.

Nàng chỉ cần diện một chiếc áo khoác phao dáng ngắn là đủ để thổi bừng tinh thần street style hiện đại cho cả set đồ

ẢNH: @TRANNGOCLANKHUE

Gam màu pastel nhẹ nhàng giúp tổng thể sáng hơn, còn phom crop top kết hợp tay phồng tạo nên tỷ lệ cuốn hút và đầy cá tính. Texture chần bông mềm cùng độ phồng vừa phải khiến chiếc áo vừa giữ ấm tốt vừa tạo hiệu ứng thời trang nổi bật. Khi layering cùng crop top, bralette ren và phối với jeans ống rộng rách gối, nàng tạo được sự đối lập thú vị giữa thân trên gọn gàng và phần dưới phóng khoáng. Nhờ cách kết hợp này, chiếc áo phao trở thành điểm nhấn làm nên phong cách trẻ trung, tự tin và đậm chất Y2K giữa mùa lạnh.

Nàng sành điệu không thể thiếu áo khoác phao trong tủ đồ mùa lạnh - Ảnh 7.
Nàng sành điệu không thể thiếu áo khoác phao trong tủ đồ mùa lạnh - Ảnh 8.

Không cần đến quá nhiều layer hay phụ kiện, nàng vẫn có thể tạo nên diện mạo cuốn hút chỉ với một chiếc áo khoác phao dáng ngắn đang được ưa chuộng trong phong cách thời trang đường phố hiện đại

ẢNH: @BAIFERNBAH

Sự phối hợp giữa thân áo màu nâu nhạt và phần vai cổ màu đen mang đến độ tương phản thú vị, khiến chiếc áo trở thành điểm nhấn nổi bật. Thiết kế dáng ngắn phồng nhẹ cùng các đường chần đặc trưng không chỉ giữ ấm mà còn tạo hiệu ứng tôn eo, giúp tỷ lệ cơ thể của nàng trở nên hài hòa và thu hút hơn. Khi phối cùng quần jeans ống rộng và sneakers trắng, tổng thể gọn gàng phía trên và phóng khoáng phía dưới mang lại cảm giác thời thượng, năng động. Một cặp kính râm nhỏ chính là chi tiết hoàn thiện, giúp nàng nổi bật hơn giữa không khí đường phố trẻ trung và đầy phong thái.

Nàng sành điệu không thể thiếu áo khoác phao trong tủ đồ mùa lạnh - Ảnh 9.

Không cần đến những công thức phối đồ phức tạp, nàng vẫn có thể tạo dấu ấn thời trang chỉ với chiếc áo khoác phao gile dáng ngắn mang tông xám bạc hiện đại. Hiệu ứng bóng nhẹ cùng các đường chần phồng giúp chiếc áo vừa giữ ấm vừa toát lên vẻ mạnh mẽ và sành điệu, còn dáng crop top lại khéo tôn vòng eo, khiến tổng thể gọn gàng và đầy cá tính

ẢNH: @HYERI_0609

Chiếc logo nhỏ ở ngực trái tạo điểm nhấn tinh tế, giúp áo không bị đơn điệu. Khi nàng layering cùng áo đen ôm sát và găng tay dài cùng tông, trang phục lập tức có chiều sâu hơn nhờ sự hòa quyện chất liệu. Việc giữ phần dưới tối màu tạo sự cân bằng với độ phồng của áo, mang đến phong cách urban chic hiện đại và rất cuốn hút trong những ngày lạnh.

Nàng sành điệu không thể thiếu áo khoác phao trong tủ đồ mùa lạnh, bởi chỉ với món đồ quen thuộc này, nàng đã có thể giữ ấm hiệu quả và vẫn giữ trọn vẻ thời thượng. Nhờ khả năng biến hóa linh hoạt, áo phao luôn giúp nàng tự tin xuất hiện với phong cách hiện đại và cuốn hút suốt mùa đông.

áo khoác phao áo khoác phối đồ mùa đông Áo phao

