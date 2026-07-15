Nâng tầm gu ăn mặc thường ngày chỉ với chiếc thắt lưng

Thay vì thay đổi toàn bộ trang phục theo từng mùa, chỉ cần một chiếc thắt lưng khác nhau cũng đủ mang đến diện mạo mới cho những món đồ vốn đã quen thuộc, dù là môi trường công sở hay đường phố.
Những chiếc thắt lưng oversized với mặt khóa kim loại đậm chất rock cá tính được quấn quanh hông đều lần lượt trở thành tâm điểm trên các sàn diễn thời trang đường phố.
Sự hồi sinh mạnh mẽ của phong cách Y2K đường phố đã đưa những chiếc thắt lưng da trở lại đầy ấn tượng. Không còn đơn thuần là đường viền giữa áo và quần, chúng trở thành chi tiết tạo chuyển động cho trang phục, thu hút ánh nhìn bằng những mặt khóa kim loại nổi bật.
Nếu muốn cân bằng giữa phong cách nữ tính và cá tính, thắt lưng vải dệt bản lớn là lựa chọn đáng chú ý. Trên nền trang phục xám của quần ống rộng cùng áo corset đính khuyên kim loại độc đáo, chiếc thắt lưng màu trắng kem vừa giúp định hình vòng eo vừa làm dịu đi vẻ gai góc của các chi tiết kim loại, tạo nên sự hài hòa đầy tinh tế
ẢNH: @BUNNYHILLCONCEPT
Một chiếc thắt lưng phù hợp có thể tạo nên sự khác biệt đáng kể cho tổng thể trang phục, giúp diện mạo trở nên hài hòa và cuốn hút hơn. Không cần những thay đổi quá cầu kỳ, chỉ một điểm nhấn tinh tế cũng đủ để thể hiện dấu ấn cá nhân.