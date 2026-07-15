Nâng tầm gu ăn mặc thường ngày chỉ với chiếc thắt lưng

Thay vì thay đổi toàn bộ trang phục theo từng mùa, chỉ cần một chiếc thắt lưng khác nhau cũng đủ mang đến diện mạo mới cho những món đồ vốn đã quen thuộc, dù là môi trường công sở hay đường phố.

Áo sơ mi hồng pastel kết hợp quần shorts kaki màu be vốn là công thức quen thuộc của phong cách thanh lịch thường ngày. Khi thêm vào bản phối một chiếc thắt lưng da bản mảnh màu nâu, tạo tỷ lệ thân trên và thân dưới một cách hợp lý, gọn gàng ẢNH: @SALAVI.SHOPDN

Mang tinh thần Y2K với áo cổ yếm ôm sát, quần shorts cạp trễ và chiếc thắt lưng da bản lớn đeo lệch hông. Phần dây buông dài, mặt khóa kim loại cỡ lớn cùng cách đeo có chủ đích khiến thắt lưng trở thành tâm điểm của toàn bộ trang phục ẢNH: @RIINNAXX

Những chiếc thắt lưng oversized với mặt khóa kim loại đậm chất rock cá tính được quấn quanh hông đều lần lượt trở thành tâm điểm trên các sàn diễn thời trang đường phố.

Ở những thiết kế táo bạo hơn, các dải thắt lưng bản lớn xuất hiện liên tục trên set áo corset cùng chân váy ngắn, vòng hông hay bắp tay. Chúng định hình cấu trúc trang phục giống như những đường cắt kiến trúc, tôn lên sự phá cách của người mặc ẢNH: @ZISSE.IB

Nghệ thuật sử dụng màu sắc đối lập của thắt lưng để tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ trong phong cách đường phố. Trên nền quần jeans wash nâu xám bụi bặm, chiếc thắt lưng trắng nổi bật, cân bằng phần thân trên với chiếc áo ba lỗ trắng ôm sát ẢNH: @ZISSE.IB

Sự hồi sinh mạnh mẽ của phong cách Y2K đường phố đã đưa những chiếc thắt lưng da trở lại đầy ấn tượng. Không còn đơn thuần là đường viền giữa áo và quần, chúng trở thành chi tiết tạo chuyển động cho trang phục, thu hút ánh nhìn bằng những mặt khóa kim loại nổi bật.

Thắt lưng da trơn luôn mang đến cảm giác cổ điển và dễ ứng dụng trong nhiều phong cách khác nhau. Kết hợp đơn giản cùng set đồ tối màu, chiếc thắt lưng da như hòa vào làm một với tổng thể mà vẫn dễ dàng tôn eo người mặc ẢNH: @FOURMOOD.VN

Nếu muốn cân bằng giữa phong cách nữ tính và cá tính, thắt lưng vải dệt bản lớn là lựa chọn đáng chú ý. Trên nền trang phục xám của quần ống rộng cùng áo corset đính khuyên kim loại độc đáo, chiếc thắt lưng màu trắng kem vừa giúp định hình vòng eo vừa làm dịu đi vẻ gai góc của các chi tiết kim loại, tạo nên sự hài hòa đầy tinh tế ẢNH: @BUNNYHILLCONCEPT

Một chiếc thắt lưng phù hợp có thể tạo nên sự khác biệt đáng kể cho tổng thể trang phục, giúp diện mạo trở nên hài hòa và cuốn hút hơn. Không cần những thay đổi quá cầu kỳ, chỉ một điểm nhấn tinh tế cũng đủ để thể hiện dấu ấn cá nhân.





