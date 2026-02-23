Những đôi giày tối giản phối được với mọi kiểu trang phục

Khác với những đôi giày cầu kỳ, nổi bật bởi màu sắc và phom dáng lạ mắt thì các thiết kế giày tối giản ưu tiên công năng, khả năng dễ ứng dụng và dễ mang, dễ đẹp cho mọi phong cách.
Giày cao gót pump màu nude
Giày cao gót dáng pump là một trong số những thiết kế cổ điển được yêu thích và diện nhiều nhất. Giày pump màu be (beige)/ màu nude có thể kết hợp cùng hầu hết các kiểu trang phục, từ quần âu đến quần jeans, từ chân váy đến đầm liền, từ đầm dự tiệc đến trang phục dạo phố hay street wear. Hãy ưu ái thiết kế có phần gót vững chãi, thanh thoát để nàng trở nên tự tin hơn trong từng bước chân.
Giày thể thao trắng
Giày thể thao hay sneakers từ lâu đã trở thành "bạn thân" của mọi cô gái, đặc biệt các cô nàng có đôi chân năng động, ưa thích di chuyển và tham gia nhiều hoạt động. Giày thể thao trắng hoàn hảo cho mọi bản phối màu sắc và tất nhiên cả với bản phối all-white. Tuy nhiên nàng có thể có sự linh hoạt khi chọn giày sneakers trắng có điểm thêm họa tiết là các đường kẻ sọc, ngôi sao, đường viền... tông màu nổi.
Loafer đen phối quần jeans xanh, quần âu trắng, legging, quần shorts, váy ngắn, chân váy xếp ly... đều phù hợp và chuẩn đẹp
ẢNH: VALERIA KEI
Giày loafer đen - kiểu giày tối giản 'must have'
Thiết kế giày tối giản được hội IT girl thế giới ưa thích nhất gọi tên giày loafer màu đen. Tông màu và phom dáng của loafer đã trở thành huyền thoại để không ai phải bàn cãi về độ "uy tín". Vẻ ngoài tinh giản nhưng sang trọng, phom dáng dễ mang nhưng làm nổi bật cả dáng bàn chân và giúp nâng tầm bản phối của loafer chính là lý do để món đồ này xuất hiện hằng ngày trên đôi chân nàng.