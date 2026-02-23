Những đôi giày tối giản phối được với mọi kiểu trang phục

Khác với những đôi giày cầu kỳ, nổi bật bởi màu sắc và phom dáng lạ mắt thì các thiết kế giày tối giản ưu tiên công năng, khả năng dễ ứng dụng và dễ mang, dễ đẹp cho mọi phong cách.

Áo sơ mi kẻ sọc, chân váy chữ A dáng dài và giày cao gót pump mũi nhọn màu be tạo nên hình ảnh cổ điển, sang trọng đầy khí chất cho nàng diện đi làm, đi chơi ẢNH: VICTORIA

Giày cao gót pump màu nude

Giày cao gót dáng pump là một trong số những thiết kế cổ điển được yêu thích và diện nhiều nhất. Giày pump màu be (beige)/ màu nude có thể kết hợp cùng hầu hết các kiểu trang phục, từ quần âu đến quần jeans, từ chân váy đến đầm liền, từ đầm dự tiệc đến trang phục dạo phố hay street wear. Hãy ưu ái thiết kế có phần gót vững chãi, thanh thoát để nàng trở nên tự tin hơn trong từng bước chân.

Giày thể thao và quần jeans là bản phối đường phố được các cô gái sành điệu ưa chuộng ẢNH: JENNY TSANG

Giày thể thao trắng

Giày thể thao hay sneakers từ lâu đã trở thành "bạn thân" của mọi cô gái, đặc biệt các cô nàng có đôi chân năng động, ưa thích di chuyển và tham gia nhiều hoạt động. Giày thể thao trắng hoàn hảo cho mọi bản phối màu sắc và tất nhiên cả với bản phối all-white. Tuy nhiên nàng có thể có sự linh hoạt khi chọn giày sneakers trắng có điểm thêm họa tiết là các đường kẻ sọc, ngôi sao, đường viền... tông màu nổi.

Chỉ với một đôi giày trắng, quý cô có thể sáng tạo ra vô số các bản phối mới thông qua những lựa chọn kết hợp thú vị cùng legging, váy maxi, slipdress, váy hoa, quần shorts... ẢNH: JENNY TSANG

Giày slingback khó có thể vắng mặt khi điểm danh các mẫu giày tối giản cổ điển. Thiết kế phối hai tông màu đen trắng có thể trở thành lựa chọn hằng ngày, khi nàng lên đồ đi làm công sở, khi dạo phố, hẹn cà phê cuối tuần... ẢNH: JULIESFI

Giày thể thao trắng kết hợp thêm họa tiết kẻ tạo nên sự khác biệt đáng kể, đặc biệt có thể phối cùng áo hoặc quần tiệp màu để tạo điểm nhấn tone sur tone ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Loafer đen phối quần jeans xanh, quần âu trắng, legging, quần shorts, váy ngắn, chân váy xếp ly... đều phù hợp và chuẩn đẹp ẢNH: VALERIA KEI

Giày loafer đen - kiểu giày tối giản 'must have'

Thiết kế giày tối giản được hội IT girl thế giới ưa thích nhất gọi tên giày loafer màu đen. Tông màu và phom dáng của loafer đã trở thành huyền thoại để không ai phải bàn cãi về độ "uy tín". Vẻ ngoài tinh giản nhưng sang trọng, phom dáng dễ mang nhưng làm nổi bật cả dáng bàn chân và giúp nâng tầm bản phối của loafer chính là lý do để món đồ này xuất hiện hằng ngày trên đôi chân nàng.

Mary Jane cổ điển cũng là đôi giày không thể vắng mặt trong tủ giày cơ bản. Vừa dễ mang, vừa đẹp theo kiểu cổ điển nhưng thiết kế Mary Jane đã và đang được chăm chút thêm những chi tiết mới lạ. Đó có thể là nếp gấp ngăn giữa ngón cái hay phần quai được tăng/giảm số lượng ẢNH: SARA LEGGE

Mary Jane họa tiết làm mới các bản phối quen thuộc và có thể tạo điểm nhấn cho các bản phối đơn sắc ẢNH: ELODIE ROMY