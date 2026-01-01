  • An Giang
Thời trang 24/7

Phối đồ tối giản mà sang: công thức giúp bạn nổi bật vào ngày đầu năm

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
01/01/2026 20:00 GMT+7

Từ chiếc trâm cài ngoại cỡ trên bộ vest đến chân váy lông vũ kết hợp với áo cổ lọ, một chiếc váy nổi bật với ví cầm tay kiểu dáng độc đáo, hay sự kết hợp giữa váy slip và áo khoác da... là những trang phục cho bạn tỏa sáng vào ngày đầu năm.

Váy đính pha lê và sequin không phải là trang phục duy nhất để chào đón ngày đầu năm. Những ý tưởng trang phục đón năm mới đơn giản và hợp thời trang là lựa chọn yêu thích của các tín đồ thời trang. 

Trang phục tối giản nhưng gây ấn tượng để diện trong bữa tiệc đầu năm 

Phối đồ tối giản mà sang: công thức giúp bạn nổi bật vào ngày đầu năm- Ảnh 1.

Chiếc áo cổ lọ ấm áp màu trắng rất phù hợp với chân váy dài xòe bằng lông vũ cùng tông màu trung tính

ẢNH: @NYSTYLE

Phối đồ tối giản mà sang: công thức giúp bạn nổi bật vào ngày đầu năm- Ảnh 2.

Thanh lịch với áo thun cổ lọ và quần ống rộng màu trung tính, hoàn thiện tổng thể là chiếc túi xách màu da bò nổi bật

ẢNH: @LEONIEHANNE

Phối đồ tối giản mà sang: công thức giúp bạn nổi bật vào ngày đầu năm- Ảnh 3.

Chiếc áo len mềm mại và chân váy da xẻ tà được phối cùng nhiều phụ kiện là những chiếc thắt lưng bắt mắt và quý giá

ẢNH: @YOYOCAO

Phối nhiều thắt lưng với chân váy da, một chiến thuật mà chúng ta đã thấy trên các sàn diễn thời trang và nay, trong phong cách đường phố của những fashionista. Hãy chọn những chiếc thắt lưng sang trọng nhất bạn đang sở hữu hoặc mua một vài chiếc nổi bật, giống nhau. Cách tốt nhất để "khoe" chúng là mặc một chiếc áo len mềm mại và chân váy bút chì bằng da có đường xẻ táo bạo.

Phối đồ tối giản mà sang: công thức giúp bạn nổi bật vào ngày đầu năm- Ảnh 4.

Chỉ cần một chiếc trâm cài lớn, nổi bật là đủ để làm mới bộ vest và quần tây của nam giới

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Áo blazer và quần tây thanh lịch - combo vượt thời gian, đa năng để diện bất cứ khi nào cần một dịp đặc biệt mà bạn đang thiếu ý tưởng. Vậy tại sao không diện nó vào ngày đầu năm? Bí quyết để làm mới bộ trang phục mà vẫn bắt kịp xu hướng là thêm một chiếc ghim cài áo lớn, nổi bật để tạo điểm nhấn cho toàn bộ trang phục. Sau đó, hoàn thiện bằng một đôi giày cao gót mũi nhọn. Đơn giản nhưng ấn tượng!

Phối đồ tối giản mà sang: công thức giúp bạn nổi bật vào ngày đầu năm- Ảnh 5.

Chiếc váy midi đơn giản thường ngày trở nên nổi bật hơn với khuyên tai và vòng tay vàng cỡ lớn

ẢNH: @LONDONFAHIONWEEK

Xu hướng thời trang mùa này mang đến cho chúng ta nguồn cảm hứng để tạo ra nhiều bộ trang phục đón năm mới dễ dàng và thanh lịch mà không cần tốn nhiều công sức nhưng vẫn đạt hiệu quả tối đa. Bạn không cần phải cầu kỳ để có được vẻ ngoài nổi bật. 

Phối đồ tối giản mà sang: công thức giúp bạn nổi bật vào ngày đầu năm- Ảnh 6.

Chiếc váy dài trong suốt để lộ quần culottes và áo blazer ôm sát trông rất đẹp khi kết hợp với nhau

ẢNH: @NYSTYLE




Đầu năm phối đồ tối giản công thức phối đồ trang phục tín đồ thời trang

