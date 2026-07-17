Phối đồ tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans xanh

Phối đồ với quần jeans cho nàng công sở

Phối quần jeans ống rộng và áo blouse vải lụa satin màu cream để tạo nên bản phối cân bằng hoàn hảo. Outfit kết hợp thêm thắt lưng, xăng đan cao gót, kính mắt và trang sức nhỏ nhắn tôn phong thái tự tin, để nàng làm chủ mọi không gian ẢNH: PANTIO

Đã từ lâu, quần jeans không còn là bảo bối của riêng các tín đồ thời trang đường phố. Chiếc quần này từng bước phủ sóng mọi tủ đồ công sở, dạo phố; theo nàng bước vào các bữa tiệc và cả sự kiện thảm đỏ... theo những cách rất riêng. Vẫn là chiếc quần denim quen thuộc nhưng hình ảnh luôn được làm mới - khi sang trọng thanh lịch, lúc cá tính phóng khoáng và trên hết vẫn là cảm giác tự do, thoải mái, bền bỉ và lịch sự.

Bản phối quần jeans và áo sơ mi, quần jeans và áo blouse trở thành một trong những chuẩn mực mặc đẹp, hiện đại và năng động cho phong cách công sở. Sắc xanh chàm đậm và sắc vàng nhạt của áo sơ mi ngắn tay tạo cảm giác nhẹ nhàng và thoáng mát. Bản phối này vừa có thể diện đi làm, vừa phù hợp mặc đi chơi ẢNH: SOULMATE

Quần jeans xanh với gam màu chủ đạo là chàm (denim) được biến đổi từ đậm đến nhạt hoặc điểm thêm các vệt sáng, tối nhờ kỹ thuật wash. Tuy nhiên, quý cô có thể mở rộng biên độ sáng tạo qua các lựa chọn màu sắc denim khác biệt - từ denim trắng tinh, denim màu cream, denim hồng, xanh lá, xanh rêu, xám, nâu...

Áo blouse được nhiều quý cô yêu thích hơn sơ mi truyền thống vì phá vỡ những quy tắc cứng nhắc và đơn điệu. Dáng áo được thay đổi linh hoạt, các chi tiết được làm mới liên tục - khi phối cùng quần jeans xanh luôn đem lại cảm giác mới mẻ, trẻ trung và tự nhiên ẢNH: JENNY TSANG

Bộ đôi quần jeans và sơ mi trắng không bao giờ khiến nàng thất vọng. Bản phối có thể được làm mới qua các chất liệu đa dạng của sơ mi, qua phom dáng ôm hay fif vừa vặn. Để tăng thêm vẻ chỉn chu chuyên nghiệp, quý cô có thể phối thêm thắt lưng da, giày cao gót và một chiếc blazer ẢNH: AMRDESAISON

Nàng làm chủ phong thái cổ điển và nét đẹp hiện đại qua bản phối trắng và xanh denim. Quần jeans ống loe phối giày mũi nhọn giúp tôn đôi chân và càng trở nên quyến rũ, thu hút hơn khi kết hợp thêm áo blouse vải ren với đường viền bèo tinh tế ẢNH: REINA

Quần jeans ống rộng vẫn giữ vị trí chủ đạo trên mọi bản đồ xu hướng thời trang nhờ đặc tính tôn chân, giấu khuyết điểm và cực kỳ dễ mặc. Kết hợp cặp đôi áo lụa viền ren và quần denim cạp cao để nàng tự tin xuống phố trong diện mạo phóng khoáng, kiêu kỳ ẢNH: MONO TALK