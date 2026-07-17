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Phối đồ tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans xanh

Kim Ngọc
Kim Ngọc
17/07/2026 12:00 GMT+7

Quần jeans xanh là một trong những món đồ hữu dụng mặc đẹp suốt cả 4 mùa. Các cặp đôi áo sơ mi và quần jeans, quần denim và áo blouse giúp nàng công sở đổi mới hình ảnh hằng ngày theo cách giản đơn mà ấn tượng.

Phối đồ với quần jeans cho nàng công sở

Phối đồ tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans xanh- Ảnh 1.

Phối quần jeans ống rộng và áo blouse vải lụa satin màu cream để tạo nên bản phối cân bằng hoàn hảo. Outfit kết hợp thêm thắt lưng, xăng đan cao gót, kính mắt và trang sức nhỏ nhắn tôn phong thái tự tin, để nàng làm chủ mọi không gian

ẢNH: PANTIO

Đã từ lâu, quần jeans không còn là bảo bối của riêng các tín đồ thời trang đường phố. Chiếc quần này từng bước phủ sóng mọi tủ đồ công sở, dạo phố; theo nàng bước vào các bữa tiệc và cả sự kiện thảm đỏ... theo những cách rất riêng. Vẫn là chiếc quần denim quen thuộc nhưng hình ảnh luôn được làm mới - khi sang trọng thanh lịch, lúc cá tính phóng khoáng và trên hết vẫn là cảm giác tự do, thoải mái, bền bỉ và lịch sự.

Phối đồ tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans xanh- Ảnh 2.

Bản phối quần jeans và áo sơ mi, quần jeans và áo blouse trở thành một trong những chuẩn mực mặc đẹp, hiện đại và năng động cho phong cách công sở. Sắc xanh chàm đậm và sắc vàng nhạt của áo sơ mi ngắn tay tạo cảm giác nhẹ nhàng và thoáng mát. Bản phối này vừa có thể diện đi làm, vừa phù hợp mặc đi chơi

ẢNH: SOULMATE

Quần jeans xanh với gam màu chủ đạo là chàm (denim) được biến đổi từ đậm đến nhạt hoặc điểm thêm các vệt sáng, tối nhờ kỹ thuật wash. Tuy nhiên, quý cô có thể mở rộng biên độ sáng tạo qua các lựa chọn màu sắc denim khác biệt - từ denim trắng tinh, denim màu cream, denim hồng, xanh lá, xanh rêu, xám, nâu...

Phối đồ tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans xanh- Ảnh 3.

Áo blouse được nhiều quý cô yêu thích hơn sơ mi truyền thống vì phá vỡ những quy tắc cứng nhắc và đơn điệu. Dáng áo được thay đổi linh hoạt, các chi tiết được làm mới liên tục - khi phối cùng quần jeans xanh luôn đem lại cảm giác mới mẻ, trẻ trung và tự nhiên

ẢNH: JENNY TSANG

Phối đồ tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans xanh- Ảnh 4.

Bộ đôi quần jeans và sơ mi trắng không bao giờ khiến nàng thất vọng. Bản phối có thể được làm mới qua các chất liệu đa dạng của sơ mi, qua phom dáng ôm hay fif vừa vặn. Để tăng thêm vẻ chỉn chu chuyên nghiệp, quý cô có thể phối thêm thắt lưng da, giày cao gót và một chiếc blazer

ẢNH: AMRDESAISON

Phối đồ tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans xanh- Ảnh 5.

Nàng làm chủ phong thái cổ điển và nét đẹp hiện đại qua bản phối trắng và xanh denim. Quần jeans ống loe phối giày mũi nhọn giúp tôn đôi chân và càng trở nên quyến rũ, thu hút hơn khi kết hợp thêm áo blouse vải ren với đường viền bèo tinh tế

ẢNH: REINA

Phối đồ tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans xanh- Ảnh 6.

Quần jeans ống rộng vẫn giữ vị trí chủ đạo trên mọi bản đồ xu hướng thời trang nhờ đặc tính tôn chân, giấu khuyết điểm và cực kỳ dễ mặc. Kết hợp cặp đôi áo lụa viền ren và quần denim cạp cao để nàng tự tin xuống phố trong diện mạo phóng khoáng, kiêu kỳ

ẢNH: MONO TALK

Phối đồ tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans xanh- Ảnh 7.
Phối đồ tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans xanh- Ảnh 8.

Từ sơ mi phối nơ tay bồng đến áo vest cách điệu, gile đến áo polo dệt kim... mỗi chiếc áo khi được phối cùng quần jeans đều cho thấy một lăng kính mới. Quý cô có thể chọn quần jeans xanh cổ điển hoặc thử trải nghiệm các sắc màu denim mới như các bản wash đậm nhạt, denim màu xám, hồng, trắng hay sắc xanh rêu...

ẢNH: MAVEN, MYAN

Quần jeans phối đồ với quần jeans Công sở quần jeans ống rộng quần denim

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