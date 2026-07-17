Phối đồ tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans xanh

Quần jeans xanh là một trong những món đồ hữu dụng mặc đẹp suốt cả 4 mùa. Các cặp đôi áo sơ mi và quần jeans, quần denim và áo blouse giúp nàng công sở đổi mới hình ảnh hằng ngày theo cách giản đơn mà ấn tượng.
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Phối đồ với quần jeans cho nàng công sở
Đã từ lâu, quần jeans không còn là bảo bối của riêng các tín đồ thời trang đường phố. Chiếc quần này từng bước phủ sóng mọi tủ đồ công sở, dạo phố; theo nàng bước vào các bữa tiệc và cả sự kiện thảm đỏ... theo những cách rất riêng. Vẫn là chiếc quần denim quen thuộc nhưng hình ảnh luôn được làm mới - khi sang trọng thanh lịch, lúc cá tính phóng khoáng và trên hết vẫn là cảm giác tự do, thoải mái, bền bỉ và lịch sự.
Quần jeans xanh với gam màu chủ đạo là chàm (denim) được biến đổi từ đậm đến nhạt hoặc điểm thêm các vệt sáng, tối nhờ kỹ thuật wash. Tuy nhiên, quý cô có thể mở rộng biên độ sáng tạo qua các lựa chọn màu sắc denim khác biệt - từ denim trắng tinh, denim màu cream, denim hồng, xanh lá, xanh rêu, xám, nâu...
Từ sơ mi phối nơ tay bồng đến áo vest cách điệu, gile đến áo polo dệt kim... mỗi chiếc áo khi được phối cùng quần jeans đều cho thấy một lăng kính mới. Quý cô có thể chọn quần jeans xanh cổ điển hoặc thử trải nghiệm các sắc màu denim mới như các bản wash đậm nhạt, denim màu xám, hồng, trắng hay sắc xanh rêu...