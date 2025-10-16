Phương Mỹ Chi, Lương Thùy Linh nổi bật tại sàn diễn 'Miệt cù lao'

Màn trình diễn của Phương Mỹ Chi, Lương Thùy Linh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Phương Anh... là điểm nhấn ấn tượng trong đêm khai mạc triển lãm 'Miệt cù lao' của nhà thiết kế Nguyễn Minh Công.
20 món ăn và bánh dân gian Nam bộ được Nguyễn Minh Công hiện thực hóa thành các thiết kế thời trang hoàn chỉn, lộng lẫy, tinh xảo và giàu tính thẩm mỹ. Sàn diễn Miệt cù lao chính là cách mà nhà thiết kế dùng thời trang để kể chuyện miền sông nước.
Với 7 thiết kế đại diện cho 20 mẫu thiết kế ấn tượng của bộ sưu tập được trình diễn bởi dàn hoa hậu, siêu mẫu hàng đầu Việt Nam, Nguyễn Minh Công như mang đến một câu chuyện văn hóa được kể bằng thời trang giao thoa nét đẹp dân gian và ký ức quê hương.
Bên cạnh sàn diễn, Miệt cù lao còn mang đến một triển lãm văn hóa đa giác quan, nơi người xem có thể đắm mình trong hành trình ký ức thông qua hai khu vực chính: Vùng ký ức - nơi trưng bày 13 bộ trang phục còn lại trong không gian gợi nhớ ngôi nhà xưa, vườn chuối, chiếc cầu treo đậm dấu ấn tuổi thơ miền Tây; Bếp xưa - một góc nhỏ ấm cúng tái hiện căn bếp dân dã, nơi khách tham quan có thể thưởng thức bánh dân gian, trà sen, trà thảo mộc và cảm nhận hơi ấm quê nhà.