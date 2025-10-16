Phương Mỹ Chi, Lương Thùy Linh nổi bật tại sàn diễn 'Miệt cù lao'

20 món ăn và bánh dân gian Nam bộ được Nguyễn Minh Công hiện thực hóa thành các thiết kế thời trang hoàn chỉn, lộng lẫy, tinh xảo và giàu tính thẩm mỹ. Sàn diễn Miệt cù lao chính là cách mà nhà thiết kế dùng thời trang để kể chuyện miền sông nước.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi khuấy động đêm khai mạc triển lãm bằng ca khúc Bài ca đất Phương Nam và và tiết mục múa lý cây bông của mẫu nhí Ruby Tâm Nhi. Âm nhạc với giai điệu mộc mạc thân thương dẫn dắt khán giả trở về miền sông nước trù phú, nơi văn hóa được lưu truyền qua từng câu hò, điệu lý ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Với 7 thiết kế đại diện cho 20 mẫu thiết kế ấn tượng của bộ sưu tập được trình diễn bởi dàn hoa hậu, siêu mẫu hàng đầu Việt Nam, Nguyễn Minh Công như mang đến một câu chuyện văn hóa được kể bằng thời trang giao thoa nét đẹp dân gian và ký ức quê hương.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu mở màn với trang phục “Bánh xèo”. Mang form váy bồng xòe với tone màu vàng chủ đạo của lớp bánh giòn và điểm nhấn là chi tiết rau, thiết kế khiến người xem choáng ngợp bởi sự đầu tư, tỉ mỉ cho từng chi tiết ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh khoe thân hình mảnh khảnh với thiết kế “Bánh khọt” mang form dáng váy ôm và phần tà váy đuôi cá. Khác với bánh xèo, bộ trang phục này đính kết các phần bánh khọt làm điểm nhấn với tone màu chủ đạo xanh lá của rau ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Khoác lên mình trang phục “Bánh Lọt”, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy xuất hiện đầy nổi bật. Thiết kế có tone màu chủ đạo trắng và xanh nhạt với các chi tiết được thực hiện đầy tỉ mỉ, tinh tế với từng sợi bánh được đính kết kỳ công ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Nối tiếp “Bánh Lọt” là một thiết kế kỳ công khác mang tên “Bánh Đúc Gân” do Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng trình diễn. Bộ trang phục khiến khán giả ấn tượng khi từng lát bánh được mô phỏng một cách tinh tế qua kỹ thuật xếp ly và phối màu đa dạng mang lại hiệu ứng tầng lớp đầy bắt mắt ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo xuất hiện rạng rỡ trong bộ trang phục “Bánh kẹp trái tim”. Là thiết kế váy bồng xòe form ngắn duy nhất trình diễn trên sân khấu, thiết kế mang vẻ đẹp trẻ trung, thời thượng với chi tiết hình trái tim và kỹ thuật chuyển màu uyển chuyển ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Bộ trang phục “Mứt Dừa” được trình diễn bởi Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh gây ấn tượng với vẻ ngoài bắt mắt khi sử dụng 6 gam màu chuyển dần từ hồng sang tím. Từng chi tiết đính kết lấy cảm hứng từ sợi mứt dừa được NTK thực hiện tỉ mỉ với từng dải lụa xoắn mềm ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Hoa hậu Lương Thùy Linh khép lại sàn diễn với “Bánh tráng rế”. Lớp ren tone trắng được thiết kế từng tầng cùng độ cong mềm đặc trưng tạo nên vẻ ngoài bồng bềnh, thướt tha và sang trọng của thiết kế ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Triển lãm là cột mốc kỷ niệm 10 năm làm nghề của NTK Nguyễn Minh Công ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Bên cạnh sàn diễn, Miệt cù lao còn mang đến một triển lãm văn hóa đa giác quan, nơi người xem có thể đắm mình trong hành trình ký ức thông qua hai khu vực chính: Vùng ký ức - nơi trưng bày 13 bộ trang phục còn lại trong không gian gợi nhớ ngôi nhà xưa, vườn chuối, chiếc cầu treo đậm dấu ấn tuổi thơ miền Tây; Bếp xưa - một góc nhỏ ấm cúng tái hiện căn bếp dân dã, nơi khách tham quan có thể thưởng thức bánh dân gian, trà sen, trà thảo mộc và cảm nhận hơi ấm quê nhà.