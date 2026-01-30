  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Quần suông vải mềm: bí quyết mặc thanh lịch mà không lộ khuyết điểm

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
30/01/2026 21:00 GMT+7

Quần suông vải mềm luôn là lựa chọn 'ruột' của nhiều phụ nữ hiện đại - những người theo đuổi phong cách thanh lịch, thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ chỉn chu.

Không quá phô trương, cũng không bó buộc cơ thể, quần suông vải mềm chinh phục các tín đồ thời trang bằng khả năng tôn dáng khéo léo và tính ứng dụng cao trong đời sống hằng ngày.

Quần suông vải mềm: bí quyết mặc thanh lịch mà không lộ khuyết điểm - Ảnh 1.

Thời trang những mùa gần đây đề cao sự thoải mái, tính ứng dụng và vẻ đẹp lâu dài. Quần suông vải mềm vì thế không chỉ là món đồ "dễ mặc", mà còn phản ánh lối sống hiện đại

ẢNH: ARMANI PRIVÉ

Vì sao quần suông vải mềm lên ngôi? 

Khác với quần dáng ôm hay quần đứng phom, quần suông vải mềm tạo cảm giác rơi tự nhiên theo chuyển động cơ thể. Các chất liệu như lụa, viscose, tencel, satin mờ hay len pha mỏng giúp bề mặt vải có độ rũ vừa phải, che phủ khuyết điểm vùng hông, đùi mà không làm dáng người trông nặng nề. Đây cũng là lý do quần suông được xem là "vũ khí an toàn" cho nhiều vóc dáng - từ người gầy cần tạo độ đầy đặn đến người có phần thân dưới tròn trịa.

Quần suông vải mềm: bí quyết mặc thanh lịch mà không lộ khuyết điểm - Ảnh 2.
Quần suông vải mềm: bí quyết mặc thanh lịch mà không lộ khuyết điểm - Ảnh 3.

Chọn điểm nhấn tinh tế và chất, các nữ tín đồ sẽ mặc đẹp mà không cần gắng gượng. Phom suông thẳng kết hợp chất liệu rũ vừa giúp đường nét cơ thể được “làm mềm”, hạn chế lộ đùi, hông hay đầu gối, tạo tổng thể gọn gàng và nhã nhặn

ẢNH: ARMANI PRIVÉ

Một chiếc quần suông đẹp không nằm ở độ rộng quá mức, mà ở tỷ lệ phom chuẩn. Phần cạp cao hoặc cạp vừa giúp định hình vòng eo, kéo dài đôi chân. Ống quần nên suông thẳng hoặc hơi loe nhẹ ở gấu, tránh quá ôm ở đùi hay quá rộng khiến tổng thể xuề xòa. Với quần vải mềm, đường ly dọc thân quần (nếu có) sẽ là điểm cộng, giúp dáng người trông cao và gọn hơn rõ rệt.

Quần suông vải mềm: bí quyết mặc thanh lịch mà không lộ khuyết điểm - Ảnh 4.
Quần suông vải mềm: bí quyết mặc thanh lịch mà không lộ khuyết điểm - Ảnh 5.

Khi được chọn đúng phom, đúng chất liệu và phối đồ tinh tế, quần suông vải mềm chính là bí quyết giúp phụ nữ được tôn dáng, giữ được vẻ thanh lịch một cách tự nhiên nhất

ẢNH: ARMANI PRIVÉ

Cách phối đồ thanh lịch mà không nhàm chán 

Trong môi trường công sở, quần suông vải mềm kết hợp cùng sơ mi lụa, áo blouse tối giản hoặc blazer dáng ngắn là công thức quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Chỉ cần sơ vin gọn gàng, thêm thắt lưng mảnh và giày mũi nhọn, tổng thể đã đủ tinh tế. Với đời sống thường ngày, áo thun trơn, áo len mỏng hoặc tank top kết hợp quần suông tạo nên phong cách "effortless chic" - đơn giản mà vẫn có gu. Nếu muốn tăng điểm thời trang, hãy chọn quần có màu trung tính như be, xám, nâu, đen, xanh than - những gam màu đang được ưa chuộng trong xu hướng tối giản và bền vững.

Quần suông vải mềm: bí quyết mặc thanh lịch mà không lộ khuyết điểm - Ảnh 6.

Độ dài chạm mu bàn chân giúp che phần bắp chân và cổ chân, đồng thời tạo cảm giác dáng người cao và thẳng hơn khi di chuyển

ẢNH: ARMANI PRIVÉ

Mẹo mặc đẹp để không lộ khuyết điểm 

Khi chọn quần suông vải mềm, nên tránh các chất liệu quá mỏng vì dễ bám sát cơ thể, làm lộ những đường nét không mong muốn; thay vào đó, hãy ưu tiên vải có độ rũ vừa phải, bề mặt mờ để tổng thể trông gọn gàng và thanh lịch hơn. Với người có chiều cao khiêm tốn, quần ống suông vừa phải, độ dài chạm mu bàn chân kết hợp cùng giày có độ cao nhẹ sẽ giúp dáng người cân đối và cao ráo hơn. Trong khi đó, những người có vòng hông lớn nên chọn quần cạp cao, ống suông thẳng, hạn chế túi hộp hoặc chi tiết trang trí ở hông để tránh làm phần thân dưới trông nặng nề.

Quần suông vải mềm: bí quyết mặc thanh lịch mà không lộ khuyết điểm - Ảnh 7.

Cạp cao và ống suông tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, đồng thời che khéo vòng eo và hông, giúp tỷ lệ cơ thể cân đối hơn. Bề mặt vải mờ giúp ánh nhìn được phân tán đều, tránh cảm giác phô trương hay bám dáng, từ đó mang lại vẻ thanh lịch, tinh tế

ẢNH: LÊ VÂN ANH FASHION

 

quần suông quần suông vải mềm quần ống suông tôn dáng quần lụa

Bài viết khác

Chinh phục áo ống, mặc đẹp bất chấp mọi vóc dáng

Chinh phục áo ống, mặc đẹp bất chấp mọi vóc dáng

Hơi thở cổ điển trong bản phối áo blazer và mũ newsboy

Hơi thở cổ điển trong bản phối áo blazer và mũ newsboy

Khoe dáng thông minh với các họa tiết và thiết kế 3D

Khoe dáng thông minh với các họa tiết và thiết kế 3D

Bản tình ca mềm mại với váy vải lanh

Bản tình ca mềm mại với váy vải lanh

Sự tinh tế gói gọn trong những thiết kế áo blouse

Sự tinh tế gói gọn trong những thiết kế áo blouse

Đẹp, sang với bản phối áo khoác và váy dài

Đẹp, sang với bản phối áo khoác và váy dài

Màu trắng tinh khôi là gam màu thể hiện cho khí chất tinh tế

Màu trắng tinh khôi là gam màu thể hiện cho khí chất tinh tế

Chuyên nghiệp, cuốn hút với set vest cho dân công sở

Chuyên nghiệp, cuốn hút với set vest cho dân công sở

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top