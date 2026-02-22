Quần tây kẻ sọc, từ đồng phục công sở đến xu hướng hằng ngày

Quần tây kẻ sọc rũ bỏ hình ảnh trang trọng và tự tái tạo mình. Một món đồ kinh điển trong thời trang năm 2026, dễ dàng hòa nhập giữa môi trường công sở và những hoạt động thường nhật.

Quần tây kẻ sọc đang trở thành xu hướng

Kết hợp cùng chiếc quần palazzo kẻ sọc là một chiếc áo choàng da màu xám nhạt, và bên trong là một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh nhạt ẢNH: @YOYOKULALA

Những đường kẻ sọc mỏng hơn, phom dáng mềm mại hơn. ẢNH: AJOSEPO

Quần tây kẻ sọc trở nên năng động hơn với kiểu dáng đa dạng, từ ống đứng và hơi lửng, hoàn hảo cho phong cách nam tính, đến ống loe hoặc ống đứng ôm sát giúp tôn dáng một cách tinh tế ẢNH: STRADIVARIUS

Sự nam tính mạnh mẽ, phong thái Paris và một chút hiện đại: tất cả gói gọn trong một diện mạo với quần kẻ sọc ẢNH: NA-KD

Những bộ trang phục mang phong cách thành thị, đa năng và hiện đại, hoàn toàn khác xa với ý niệm về sự trang trọng cứng nhắc và dễ đoán. Quần tây kẻ sọc phá vỡ những quy tắc của bộ vest công sở cổ điển và xuất hiện lần đầu tiên tại thành phố, giữa những giờ giải lao và những ngày nghỉ, được phối hợp để khám phá lại khía cạnh thoải mái hơn của chúng. Nhưng vẫn luôn thanh lịch. Với phom dáng thoải mái và màu sắc tối, chúng giờ đây cũng được mặc ra ngoài văn phòng, một tín hiệu cho xu hướng năm 2026.

Quần tây kẻ sọc màu nâu, phối cùng áo len cổ chữ V, giày bệt với tất đỏ và áo khoác da lộn ẢNH: @LONDONFASHIONWEEK

Sự nghiêm khắc trong trang phục của họ được nới lỏng, pha trộn với những chiếc áo phông đơn giản, giày búp bê mũi nhọn và áo khoác ngắn. Đây là cách mà họa tiết kẻ sọc trở lại trong tủ quần áo: bớt trang trọng hơn, hiện đại hơn.

Với áo blazer đen, áo len cổ tròn màu trắng kem, giày lười, tất trắng ngà và túi xách da lộn ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Được biết đến và đánh giá cao nhờ kiểu dáng liền mạch, quần tây kẻ sọc có khả năng tự làm mới mình chỉ bằng cách phối đồ. Chúng rất phù hợp với áo blazer đen lịch lãm và áo thun trắng cổ tròn đơn giản, cùng giày lười bóng bẩy và tất trắng tạo điểm nhấn cổ điển cho toàn bộ trang phục. Kết quả là một diện mạo vừa cổ điển vừa hiện đại, hoàn hảo cho thành phố.

Nên phối quần tây kẻ sọc với giày gì?

Một diện mạo vừa trang trọng vừa thanh lịch, phá vỡ sự đơn điệu nhờ đôi giày búp bê màu đỏ rực rỡ ẢNH: @LONDONFASHIONWEEK

Câu trả lời tùy thuộc vào phong cách bạn muốn thể hiện: giày thể thao để làm dịu bớt sự nổi bật của bộ trang phục, giày cao gót để tạo vẻ ngoài thon gọn, giày lười hoặc giày buộc dây cho vẻ ngoài trang trọng hơn. Loại giày buộc dây, đặc biệt nếu chọn kiểu cổ điển bằng da màu nâu, sẽ rất phù hợp với quần ống đứng, áo khoác cùng màu và túi xách theo xu hướng phụ kiện xuân hè 2026.