  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Quần tây kẻ sọc, từ đồng phục công sở đến xu hướng hằng ngày

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
22/02/2026 18:00 GMT+7

Vốn được sinh ra dành cho môi trường công sở và trong nhiều năm chỉ gắn liền với những bộ vest may đo, quần tây kẻ sọc giờ đây đang thay đổi diện mạo chinh phục chị em thành thị.

Quần tây kẻ sọc rũ bỏ hình ảnh trang trọng và tự tái tạo mình. Một món đồ kinh điển trong thời trang năm 2026, dễ dàng hòa nhập giữa môi trường công sở và những hoạt động thường nhật.

Quần tây kẻ sọc đang trở thành xu hướng 

Quần tây kẻ sọc, từ đồng phục công sở đến xu hướng hằng ngày- Ảnh 1.

Kết hợp cùng chiếc quần palazzo kẻ sọc là một chiếc áo choàng da màu xám nhạt, và bên trong là một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh nhạt

ẢNH: @YOYOKULALA

Quần tây kẻ sọc, từ đồng phục công sở đến xu hướng hằng ngày- Ảnh 2.

Những đường kẻ sọc mỏng hơn, phom dáng mềm mại hơn.

ẢNH: AJOSEPO

Quần tây kẻ sọc, từ đồng phục công sở đến xu hướng hằng ngày- Ảnh 3.

Quần tây kẻ sọc trở nên năng động hơn với kiểu dáng đa dạng, từ ống đứng và hơi lửng, hoàn hảo cho phong cách nam tính, đến ống loe hoặc ống đứng ôm sát giúp tôn dáng một cách tinh tế

ẢNH: STRADIVARIUS

Quần tây kẻ sọc, từ đồng phục công sở đến xu hướng hằng ngày- Ảnh 4.

Sự nam tính mạnh mẽ, phong thái Paris và một chút hiện đại: tất cả gói gọn trong một diện mạo với quần kẻ sọc

ẢNH: NA-KD

Những bộ trang phục mang phong cách thành thị, đa năng và hiện đại, hoàn toàn khác xa với ý niệm về sự trang trọng cứng nhắc và dễ đoán. Quần tây kẻ sọc phá vỡ những quy tắc của bộ vest công sở cổ điển và xuất hiện lần đầu tiên tại thành phố, giữa những giờ giải lao và những ngày nghỉ, được phối hợp để khám phá lại khía cạnh thoải mái hơn của chúng. Nhưng vẫn luôn thanh lịch. Với phom dáng thoải mái và màu sắc tối, chúng giờ đây cũng được mặc ra ngoài văn phòng, một tín hiệu cho xu hướng năm 2026.

Quần tây kẻ sọc, từ đồng phục công sở đến xu hướng hằng ngày- Ảnh 5.

Quần tây kẻ sọc màu nâu, phối cùng áo len cổ chữ V, giày bệt với tất đỏ và áo khoác da lộn

ẢNH: @LONDONFASHIONWEEK

Sự nghiêm khắc trong trang phục của họ được nới lỏng, pha trộn với những chiếc áo phông đơn giản, giày búp bê mũi nhọn và áo khoác ngắn. Đây là cách mà họa tiết kẻ sọc trở lại trong tủ quần áo: bớt trang trọng hơn, hiện đại hơn.

Quần tây kẻ sọc, từ đồng phục công sở đến xu hướng hằng ngày- Ảnh 6.

Với áo blazer đen, áo len cổ tròn màu trắng kem, giày lười, tất trắng ngà và túi xách da lộn

ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Được biết đến và đánh giá cao nhờ kiểu dáng liền mạch, quần tây kẻ sọc có khả năng tự làm mới mình chỉ bằng cách phối đồ. Chúng rất phù hợp với áo blazer đen lịch lãm và áo thun trắng cổ tròn đơn giản, cùng giày lười bóng bẩy và tất trắng tạo điểm nhấn cổ điển cho toàn bộ trang phục. Kết quả là một diện mạo vừa cổ điển vừa hiện đại, hoàn hảo cho thành phố.

Nên phối quần tây kẻ sọc với giày gì?

Quần tây kẻ sọc, từ đồng phục công sở đến xu hướng hằng ngày- Ảnh 7.

Một diện mạo vừa trang trọng vừa thanh lịch, phá vỡ sự đơn điệu nhờ đôi giày búp bê màu đỏ rực rỡ

ẢNH: @LONDONFASHIONWEEK

Câu trả lời tùy thuộc vào phong cách bạn muốn thể hiện: giày thể thao để làm dịu bớt sự nổi bật của bộ trang phục, giày cao gót để tạo vẻ ngoài thon gọn, giày lười hoặc giày buộc dây cho vẻ ngoài trang trọng hơn. Loại giày buộc dây, đặc biệt nếu chọn kiểu cổ điển bằng da màu nâu, sẽ rất phù hợp với quần ống đứng, áo khoác cùng màu và túi xách theo xu hướng phụ kiện xuân hè 2026.

quần tây kẻ sọc Công sở quần tây kẻ sọc

Bài viết khác

Diện tất ống chân sao cho khéo để chuẩn gu sành điệu?

Diện tất ống chân sao cho khéo để chuẩn gu sành điệu?

Diện áo sơ mi, đầm sơ mi để tận hưởng vẻ đẹp thanh lịch mùa xuân

Diện áo sơ mi, đầm sơ mi để tận hưởng vẻ đẹp thanh lịch mùa xuân

Hóa 'nàng xuân' qua các set đồng bộ trẻ trung, thời thượng

Hóa 'nàng xuân' qua các set đồng bộ trẻ trung, thời thượng

Làm mới quần tây cổ điển với phong cách đương đại

Làm mới quần tây cổ điển với phong cách đương đại

Các mẫu giày chạy bộ với phong cách trẻ trung, cá tính để xuống phố

Các mẫu giày chạy bộ với phong cách trẻ trung, cá tính để xuống phố

Chiếm mọi ánh nhìn trong mọi bữa tiệc đầu năm với găng tay ren mỏng

Chiếm mọi ánh nhìn trong mọi bữa tiệc đầu năm với găng tay ren mỏng

Những bộ suit đương đại: Tối giản, hiện đại và đầy khí chất

Những bộ suit đương đại: Tối giản, hiện đại và đầy khí chất

Nâng tầm phong cách đi làm đầu năm từ những trang phục thanh lịch

Nâng tầm phong cách đi làm đầu năm từ những trang phục thanh lịch

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top