Sành điệu hơn khi phối áo len với chân váy xếp ly, váy da và quần jeans

Có quá nhiều bản phối ấm áp, xinh đẹp và sành điệu với chiếc áo len quen thuộc cho mùa mới để nàng thử nghiệm. Áo len cổ chữ V, áo len cổ tròn, cardigan, áo gile len, áo len oversized... là những ứng cử viên để nàng thỏa thích khám phá.
Biến hóa đa phong cách cùng chiếc áo len mềm ấm trong mùa đông
Trang phục làm từ chất liệu len sợi luôn có sức hấp dẫn riêng nhờ vào độ mềm mại, bông xốp và êm ái đặc trưng. Mùa này các thiết kế áo len đan vặn thừng, áo len dệt kim dáng rộng, cardigan len lông xù... mở ra điểm chạm mới của xúc giác, khi nàng không chỉ diện một chiếc áo để giữ ấm mà còn dùng trang phục để nói lên phong cách cá nhân.
Áo len dáng rộng (áo len oversized) có thể phối cùng chân váy xếp ly, chân váy da, quần jeans ống đứng. Trong khi đó áo len cardigan họa tiết là điểm nhấn thị giác nổi bật về màu sắc, các sắc độ hài hòa đan xen nên được diện cùng quần âu ống rộng, chân váy kẻ ca rô phong cách retro, quần dạ hay quần vải nhung ấm áp.
Đa dạng hóa các bản phối cùng áo len với nhiều lựa chọn thú vị từ áo gile len, áo len họa tiết phối sơ mi trắng cổ nhọn, quần dạ kẻ ca rô, quần ống loe và những đôi bốt cổ thấp
ẢNH: SOPHIA ROSEMARY
Áo len cổ bẻ kiểu retro với hiệu ứng phối màu viền mang đến hình ảnh tươi mới, hiện đại nhưng vẫn phảng phất nét cổ điển. Len mềm ấm phối cùng chân váy dạ retro, quần baggy da lộn hay quần dạ thể thao là chuẩn đẹp và ấm
ẢNH: DAMZI HOUSE