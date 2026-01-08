Sành điệu hơn khi phối áo len với chân váy xếp ly, váy da và quần jeans

Có quá nhiều bản phối ấm áp, xinh đẹp và sành điệu với chiếc áo len quen thuộc cho mùa mới để nàng thử nghiệm. Áo len cổ chữ V, áo len cổ tròn, cardigan, áo gile len, áo len oversized... là những ứng cử viên để nàng thỏa thích khám phá.

Một bản phối áo len mùa đông đầy ắp sự ấm áp, vẻ tươi mới và rạng rỡ thể hiện qua tông màu, kết cấu chất liệu cùng các phom dáng hiện đại. Chân váy xếp ly và áo len oversized màu cream kết hợp khăn quàng kẻ ca rô, mũ bê rê và bốt đen ôm cổ chân ẢNH: SOPHIA ROSEMARY

Biến hóa đa phong cách cùng chiếc áo len mềm ấm trong mùa đông

Trang phục làm từ chất liệu len sợi luôn có sức hấp dẫn riêng nhờ vào độ mềm mại, bông xốp và êm ái đặc trưng. Mùa này các thiết kế áo len đan vặn thừng, áo len dệt kim dáng rộng, cardigan len lông xù... mở ra điểm chạm mới của xúc giác, khi nàng không chỉ diện một chiếc áo để giữ ấm mà còn dùng trang phục để nói lên phong cách cá nhân.

Áo len dáng rộng (áo len oversized) có thể phối cùng chân váy xếp ly, chân váy da, quần jeans ống đứng. Trong khi đó áo len cardigan họa tiết là điểm nhấn thị giác nổi bật về màu sắc, các sắc độ hài hòa đan xen nên được diện cùng quần âu ống rộng, chân váy kẻ ca rô phong cách retro, quần dạ hay quần vải nhung ấm áp.

Bản phối chân váy bút chì và áo len cổ tròn mang đến sự tương phản về phom dáng. Tuy vậy tông màu mận chủ đạo chính là điểm cộng giúp kết nối bản phối trong tinh thần thời trang cổ điển giàu tính ứng dụng ẢNH: LEA DOCTRINAL

Áo cardigan họa tiết quả trám với cách phối màu retro độc đáo kết hợp với chân váy denim hoặc quần jeans xanh tạo nên hình ảnh đơn giản nhưng vô cùng nổi bật ẢNH: ENTOW STUDIOS

Áo len họa tiết hình học luôn trở thành tâm điểm của mọi bản phối mùa đông. Diện trang phục len sợi mùa lạnh, quý cô có thể chọn phối cùng các chất liệu dày ấm tương đồng như denim, nhung, kaki, dạ ép... ẢNH: CHIARA FERRAGNI

Tông xanh mint ngọt ngào và tràn đầy nữ tính từ mẫu cardigan biến nàng thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Phối chiếc áo này cùng quần ống rộng và dây lưng da bản lớn để tăng thêm nét cá tính và năng động cho phong cách đường phố ẢNH: @MAISON123_PARIS

Thoải mái, nhẹ nhàng mà vẫn đầy phong cách với sự kết hợp của quần jeans lật gấu và áo len cổ tròn tối giản. Bản phối dành cho ngày thong dong dạo phố, mua sắm, hẹn cà phê cùng bạn bè dịp cuối tuần ẢNH: JENNY TSANG

Áo len điểm họa tiết chính là một nét mới đáng chú ý cho tủ đồ mùa cuối đông. Tông màu đỏ đô của len sợi hoàn hảo để diện cùng beige, nâu be hay màu xám lông chuột của dạ lông cừu, tweed hay nhung tăm ẢNH: MISHOW

Đa dạng hóa các bản phối cùng áo len với nhiều lựa chọn thú vị từ áo gile len, áo len họa tiết phối sơ mi trắng cổ nhọn, quần dạ kẻ ca rô, quần ống loe và những đôi bốt cổ thấp ẢNH: SOPHIA ROSEMARY

Áo len cổ bẻ kiểu retro với hiệu ứng phối màu viền mang đến hình ảnh tươi mới, hiện đại nhưng vẫn phảng phất nét cổ điển. Len mềm ấm phối cùng chân váy dạ retro, quần baggy da lộn hay quần dạ thể thao là chuẩn đẹp và ấm ẢNH: DAMZI HOUSE



