  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Sành điệu hơn khi phối áo len với chân váy xếp ly, váy da và quần jeans

Kim Ngọc
Kim Ngọc
08/01/2026 16:00 GMT+7

Nếu cô nàng sành điệu ưa thích mặc áo len bên ngoài váy xếp ly, phối áo len oversized với chân váy da tôn dáng thì quý cô tiểu thư yêu thích sự lãng mạn chọn bản phối áo len và quần jeans xanh, áo len cargidan diện cùng chân váy retro...

Có quá nhiều bản phối ấm áp, xinh đẹp và sành điệu với chiếc áo len quen thuộc cho mùa mới để nàng thử nghiệm. Áo len cổ chữ V, áo len cổ tròn, cardigan, áo gile len, áo len oversized... là những ứng cử viên để nàng thỏa thích khám phá.

Áo len và cách phối ấm áp, xinh đẹp cho mùa mới - Ảnh 1.

Một bản phối áo len mùa đông đầy ắp sự ấm áp, vẻ tươi mới và rạng rỡ thể hiện qua tông màu, kết cấu chất liệu cùng các phom dáng hiện đại. Chân váy xếp ly và áo len oversized màu cream kết hợp khăn quàng kẻ ca rô, mũ bê rê và bốt đen ôm cổ chân

ẢNH: SOPHIA ROSEMARY

Biến hóa đa phong cách cùng chiếc áo len mềm ấm trong mùa đông

Trang phục làm từ chất liệu len sợi luôn có sức hấp dẫn riêng nhờ vào độ mềm mại, bông xốp và êm ái đặc trưng. Mùa này các thiết kế áo len đan vặn thừng, áo len dệt kim dáng rộng, cardigan len lông xù... mở ra điểm chạm mới của xúc giác, khi nàng không chỉ diện một chiếc áo để giữ ấm mà còn dùng trang phục để nói lên phong cách cá nhân.

Áo len dáng rộng (áo len oversized) có thể phối cùng chân váy xếp ly, chân váy da, quần jeans ống đứng. Trong khi đó áo len cardigan họa tiết là điểm nhấn thị giác nổi bật về màu sắc, các sắc độ hài hòa đan xen nên được diện cùng quần âu ống rộng, chân váy kẻ ca rô phong cách retro, quần dạ hay quần vải nhung ấm áp.

Áo len và cách phối ấm áp, xinh đẹp cho mùa mới - Ảnh 2.

Bản phối chân váy bút chì và áo len cổ tròn mang đến sự tương phản về phom dáng. Tuy vậy tông màu mận chủ đạo chính là điểm cộng giúp kết nối bản phối trong tinh thần thời trang cổ điển giàu tính ứng dụng

ẢNH: LEA DOCTRINAL

Áo len và cách phối ấm áp, xinh đẹp cho mùa mới - Ảnh 3.

Áo cardigan họa tiết quả trám với cách phối màu retro độc đáo kết hợp với chân váy denim hoặc quần jeans xanh tạo nên hình ảnh đơn giản nhưng vô cùng nổi bật

ẢNH: ENTOW STUDIOS

Áo len và cách phối ấm áp, xinh đẹp cho mùa mới - Ảnh 4.

Áo len họa tiết hình học luôn trở thành tâm điểm của mọi bản phối mùa đông. Diện trang phục len sợi mùa lạnh, quý cô có thể chọn phối cùng các chất liệu dày ấm tương đồng như denim, nhung, kaki, dạ ép...

ẢNH: CHIARA FERRAGNI

Áo len và cách phối ấm áp, xinh đẹp cho mùa mới - Ảnh 5.

Tông xanh mint ngọt ngào và tràn đầy nữ tính từ mẫu cardigan biến nàng thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Phối chiếc áo này cùng quần ống rộng và dây lưng da bản lớn để tăng thêm nét cá tính và năng động cho phong cách đường phố

ẢNH: @MAISON123_PARIS

Áo len và cách phối ấm áp, xinh đẹp cho mùa mới - Ảnh 6.

Thoải mái, nhẹ nhàng mà vẫn đầy phong cách với sự kết hợp của quần jeans lật gấu và áo len cổ tròn tối giản. Bản phối dành cho ngày thong dong dạo phố, mua sắm, hẹn cà phê cùng bạn bè dịp cuối tuần

ẢNH: JENNY TSANG

Áo len và cách phối ấm áp, xinh đẹp cho mùa mới - Ảnh 7.

Áo len điểm họa tiết chính là một nét mới đáng chú ý cho tủ đồ mùa cuối đông. Tông màu đỏ đô của len sợi hoàn hảo để diện cùng beige, nâu be hay màu xám lông chuột của dạ lông cừu, tweed hay nhung tăm

ẢNH: MISHOW

Áo len và cách phối ấm áp, xinh đẹp cho mùa mới - Ảnh 8.
Áo len và cách phối ấm áp, xinh đẹp cho mùa mới - Ảnh 9.

Đa dạng hóa các bản phối cùng áo len với nhiều lựa chọn thú vị từ áo gile len, áo len họa tiết phối sơ mi trắng cổ nhọn, quần dạ kẻ ca rô, quần ống loe và những đôi bốt cổ thấp 

ẢNH: SOPHIA ROSEMARY

Áo len và cách phối ấm áp, xinh đẹp cho mùa mới - Ảnh 10.
Áo len và cách phối ấm áp, xinh đẹp cho mùa mới - Ảnh 11.

Áo len cổ bẻ kiểu retro với hiệu ứng phối màu viền mang đến hình ảnh tươi mới, hiện đại nhưng vẫn phảng phất nét cổ điển. Len mềm ấm phối cùng chân váy dạ retro, quần baggy da lộn hay quần dạ thể thao là chuẩn đẹp và ấm

ẢNH: DAMZI HOUSE


Áo len áo len cổ chữ V áo len oversized áo cardigan Quần jeans chân váy xếp ly chân váy da

Bài viết khác

Diện trang phục ca rô đỏ, cá tính và thu hút

Diện trang phục ca rô đỏ, cá tính và thu hút

Váy sơ mi thắt eo đơn giản mà đẹp xuất sắc

Váy sơ mi thắt eo đơn giản mà đẹp xuất sắc

Mũ beanie và áo trắng: sự kết hợp ‘ngỡ không hợp mà hợp không tưởng’

Mũ beanie và áo trắng: sự kết hợp ‘ngỡ không hợp mà hợp không tưởng’

Diện áo lưới cùng chân váy, 'phá cách' nhẹ nhàng cho ngày xuống phố

Diện áo lưới cùng chân váy, 'phá cách' nhẹ nhàng cho ngày xuống phố

Đầm xẻ tà, ‘vũ khí’ giúp nàng tự tin khoe chân thon trong những bữa tiệc

Đầm xẻ tà, ‘vũ khí’ giúp nàng tự tin khoe chân thon trong những bữa tiệc

Phối đồ đồng bộ tinh tế, ấm áp cho ngày đông

Phối đồ đồng bộ tinh tế, ấm áp cho ngày đông

Mùa xuân 2026, mùa của những bản phối với áo khoác dáng ngắn

Mùa xuân 2026, mùa của những bản phối với áo khoác dáng ngắn

Chân váy quấn: mềm mại, linh hoạt và không bao giờ lỗi mốt

Chân váy quấn: mềm mại, linh hoạt và không bao giờ lỗi mốt

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top