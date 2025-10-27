Thăng hạng nét thanh lịch với áo cổ chữ V

Áo cổ chữ V không chỉ là một xu hướng, mà là một tuyên ngôn thời trang về sự tự tin và nét quyến rũ của người phụ nữ hiện đại.

Tươi tắn với áo cổ chữ V họa tiết hoa

Nổi bật với chiếc áo cổ chữ V thiết kế tay bồng nhẹ, nền áo màu kem điểm xuyết họa tiết hoa nhí nhiều màu tươi tắn, tạo vẻ ngoài nữ tính ẢNH: K&K FASHION

Chiếc áo được phối cùng chân váy ngắn màu xanh lá đậm, thiết kế chữ A với hai túi nắp nổi bật. Hoàn thiện bộ trang phục của mình bằng đôi giày cao gót mũi nhọn màu trắng và chiếc túi xách nhỏ cùng tông, toát lên phong thái duyên dáng và sành điệu.

Toát lên vẻ duyên dáng với điểm nhấn là áo blouse dài tay xanh rêu họa tiết hoa trắng ẢNH: K&K FASHION

Áo có thiết kế cổ chữ V sâu, nhấn nhá bằng chi tiết bèo nhún và dây buộc nơ nhẹ nhàng, cùng với phần ống tay loe điệu đà. Khéo léo kết hợp cùng chân váy midi dáng xòe màu be nhạt cùng hàng cúc trang trí bên hông tạo nét thanh lịch.

Tone sur tone thanh lịch với trang phục cổ chữ V

Bộ trang phục màu đen tuyền mang lại vẻ ngoài thời thượng, với điểm nhấn là chiếc áo crop top cổ chữ V không quá sâu với chất liệu mỏng nhẹ ẢNH: LAMER FASHION

Áo có phom dáng rộng rãi, phối cùng quần ống rộng xếp ly màu đen điểm xuyết kim tuyến, có chi tiết dây rút ở eo, tăng thêm tính năng động cho tổng thể.

Trang phục tone sur tone được phối có chủ đích theo phong cách thuần đen sang trọng, với tâm điểm là chiếc áo hai dây cổ chữ V quyến rũ, may bằng chất liệu ren lưới chồng lên nền vải đen ẢNH: ELISE

Phần thân áo được nhấn nhá bằng hàng cúc màu trắng bạc nổi bật ở eo thon gọn. Sánh đôi là quần tây ống đứng suông dài màu đen và giày cao gót mũi nhọn cùng tông để hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch.

Áo cổ chữ V lụa satin thu hút ánh nhìn

Toát lên vẻ sang trọng, quý phái với tâm điểm là chiếc áo blouse dài tay chất liệu lụa satin óng ánh màu vàng đồng ẢNH: K&K FASHION

Áo có thiết kế cổ chữ V sâu và chi tiết xếp nếp tinh tế ở phần thân trước, tạo độ mềm mại và quyến rũ cho người mặc. Chiếc áo lụa bóng bẩy được sơ vin gọn gàng trong chân váy bút chì dài màu đen cổ điển, tạo nên sự đối lập hoàn hảo trong phong cách.

Phối trang phục cổ chữ V tinh tế cho nàng công sở

Áo đen hai mảnh được điểm xuyết bằng dải ruy băng trắng may theo nếp vải, tạo đường viền cổ chữ V sâu ẢNH: K&K FASHION

Áo có thiết kế tay bồng nhẹ cùng vạt bất đối xứng lạ mắt, thắt eo tinh tế tôn lên vóc dáng mảnh mai. Sánh đôi cùng quần ống rộng màu trắng ngà, tạo sự tương phản màu sắc rõ rệt nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.

Mang đậm phong cách thanh lịch nơi công sở với điểm nhấn là chiếc áo sơ mi cổ chữ V xẻ sâu, chất liệu linen kẻ sọc xanh nhạt ẢNH: MONOLIFE

Áo có phom dáng suông rộng, tay lỡ và chi tiết bèo nhún nhẹ nhàng. Phối cùng quần ống rộng màu be nhạt có dây rút ở eo, vẫn từ chất liệu linen mộc mạc ấy, tăng thêm nét tự nhiên. Một chiếc mũ beret màu nâu da bò và đi bốt da cổ thấp cùng tông hoàn thiện phong cách công sở thanh lịch không kém phần năng động.

Hóa thành cô nàng quý phái trong bộ suit cổ chữ V

Với các cô nàng hiện đại muốn toát lên nét quyền lực không thể giấu thì bộ suit đen toàn thân là lựa chọn hoàn hảo ẢNH: NEM FASHION

Điểm nhấn là chiếc áo blazer ôm dáng với cổ áo V xẻ sâu gợi cảm và tinh tế, cùng chi tiết hai cúc áo vàng đồng lớn nổi bật ở eo. Áo blazer có vạt xòe nhẹ, kết hợp cùng quần ống loe dài, tạo nên sự cân đối. Hoàn thiện phong thái 'nữ chủ tịch' bằng găng tay ren mỏng cùng túi xách đen và giày cao gót mũi nhọn toát lên khí chất mạnh mẽ và thời thượng.