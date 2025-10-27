Thăng hạng nét thanh lịch với áo cổ chữ V

Áo cổ chữ V không chỉ là một xu hướng, mà là một tuyên ngôn thời trang về sự tự tin và nét quyến rũ của người phụ nữ hiện đại.
Tươi tắn với áo cổ chữ V họa tiết hoa
Chiếc áo được phối cùng chân váy ngắn màu xanh lá đậm, thiết kế chữ A với hai túi nắp nổi bật. Hoàn thiện bộ trang phục của mình bằng đôi giày cao gót mũi nhọn màu trắng và chiếc túi xách nhỏ cùng tông, toát lên phong thái duyên dáng và sành điệu.
Áo có thiết kế cổ chữ V sâu, nhấn nhá bằng chi tiết bèo nhún và dây buộc nơ nhẹ nhàng, cùng với phần ống tay loe điệu đà. Khéo léo kết hợp cùng chân váy midi dáng xòe màu be nhạt cùng hàng cúc trang trí bên hông tạo nét thanh lịch.
Tone sur tone thanh lịch với trang phục cổ chữ V
Áo có phom dáng rộng rãi, phối cùng quần ống rộng xếp ly màu đen điểm xuyết kim tuyến, có chi tiết dây rút ở eo, tăng thêm tính năng động cho tổng thể.
Phần thân áo được nhấn nhá bằng hàng cúc màu trắng bạc nổi bật ở eo thon gọn. Sánh đôi là quần tây ống đứng suông dài màu đen và giày cao gót mũi nhọn cùng tông để hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch.
Áo cổ chữ V lụa satin thu hút ánh nhìn
Áo có thiết kế cổ chữ V sâu và chi tiết xếp nếp tinh tế ở phần thân trước, tạo độ mềm mại và quyến rũ cho người mặc. Chiếc áo lụa bóng bẩy được sơ vin gọn gàng trong chân váy bút chì dài màu đen cổ điển, tạo nên sự đối lập hoàn hảo trong phong cách.
Phối trang phục cổ chữ V tinh tế cho nàng công sở
Áo có thiết kế tay bồng nhẹ cùng vạt bất đối xứng lạ mắt, thắt eo tinh tế tôn lên vóc dáng mảnh mai. Sánh đôi cùng quần ống rộng màu trắng ngà, tạo sự tương phản màu sắc rõ rệt nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.
Áo có phom dáng suông rộng, tay lỡ và chi tiết bèo nhún nhẹ nhàng. Phối cùng quần ống rộng màu be nhạt có dây rút ở eo, vẫn từ chất liệu linen mộc mạc ấy, tăng thêm nét tự nhiên. Một chiếc mũ beret màu nâu da bò và đi bốt da cổ thấp cùng tông hoàn thiện phong cách công sở thanh lịch không kém phần năng động.
Hóa thành cô nàng quý phái trong bộ suit cổ chữ V
Điểm nhấn là chiếc áo blazer ôm dáng với cổ áo V xẻ sâu gợi cảm và tinh tế, cùng chi tiết hai cúc áo vàng đồng lớn nổi bật ở eo. Áo blazer có vạt xòe nhẹ, kết hợp cùng quần ống loe dài, tạo nên sự cân đối. Hoàn thiện phong thái 'nữ chủ tịch' bằng găng tay ren mỏng cùng túi xách đen và giày cao gót mũi nhọn toát lên khí chất mạnh mẽ và thời thượng.