Thu hút nơi công sở đầu năm cùng váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Với bộ ba thời trang váy dài, quần ống rộng và giày cao gót, quý cô có thể mang đến làn gió mới cho tuần làm việc đầu năm sau kỳ nghỉ lễ dài. Hãy ưu tiên các bản phối tươi sáng để làm nổi bật sự trẻ trung cùng tâm thế sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới.
Tỏa sáng phong cách cùng bản phối váy dài và giày cao gót
Váy dáng dài liền thân hoặc cặp đôi áo và chân váy dài được kết hợp cùng giày cao gót tạo thành bản phối hoàn hảo cho mọi không gian công sở. Chúng không chỉ giúp vóc dáng người mặc trở nên thanh thoát hơn mà còn tạo nên dáng đi uyển chuyển, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng phong thái tự tin, sự tin cậy và chuyên nghiệp.
Mùa xuân, nàng có thể ưu tiên các chất vải mát nhẹ như tơ voan, cotton, linen, poplin... khi chọn váy dài để đạt được cả hai mục đích - cảm giác thoáng mát dễ chịu và vẻ ngoài ưa nhìn, trang nhã.
Giày cao gót và quần ống rộng
Cặp đôi năng động, thời thượng và đa năng bậc nhất phong cách công sở gọi tên quần ống rộng và giày cao gót. Mọi vóc dáng, mọi chiều cao đều có thể được tôn vinh thông qua sự kết hợp hài hòa của hai món đồ này.
Quý cô có thể chọn các outfit phối theo set đồng bộ hoặc kết hợp ngẫu hứng. Bộ suit phối thêm áo sơ mi và giày cao gót mũi nhọn hoặc các bản phối linh hoạt với áo phông và quần ống rộng xếp ly, áo tank top và quần tây cạp cao phối cùng xăng đan cao gót... là các lựa chọn có thể mặc luân phiên hằng tuần.
Mỗi bản phối kết hợp bộ ba thời trang cổ điển có thể tạo nên những hình ảnh mới mẻ, tươi sáng và giàu cảm xúc cho nàng diện đi học, đi làm ngày đầu năm
ẢNH: SERAPHIA