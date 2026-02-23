  • An Giang
Thời trang 24/7

Thu hút nơi công sở đầu năm cùng váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Kim Ngọc
Kim Ngọc
23/02/2026 08:00 GMT+7

Làm mới diện mạo cho tuần đầu trở lại công sở, quý cô không thể quên những món đồ từng làm nên phong cách thanh lịch, chuyên nghiệp cho mình trong suốt nhiều năm gồm váy dài, quần ống rộng và những đôi giày cao gót.

Với bộ ba thời trang váy dài, quần ống rộnggiày cao gót, quý cô có thể mang đến làn gió mới cho tuần làm việc đầu năm sau kỳ nghỉ lễ dài. Hãy ưu tiên các bản phối tươi sáng để làm nổi bật sự trẻ trung cùng tâm thế sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới.

Thu hút nơi công sở đầu năm cùng váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 1.

Váy sơ mi màu vàng pastel làm bừng sáng cả không gian xung quanh khi nàng bước vào. Một mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, lớp trang điểm trong veo như làn nước kết hợp cùng giày cao gót và túi đeo phù hợp tạo nên hình ảnh ấn tượng, thu hút cho nàng trong tuần đầu trở lại làm việc

ẢNH: CCHIC

Tỏa sáng phong cách cùng bản phối váy dài và giày cao gót

Váy dáng dài liền thân hoặc cặp đôi áo và chân váy dài được kết hợp cùng giày cao gót tạo thành bản phối hoàn hảo cho mọi không gian công sở. Chúng không chỉ giúp vóc dáng người mặc trở nên thanh thoát hơn mà còn tạo nên dáng đi uyển chuyển, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng phong thái tự tin, sự tin cậy và chuyên nghiệp.

Mùa xuân, nàng có thể ưu tiên các chất vải mát nhẹ như tơ voan, cotton, linen, poplin... khi chọn váy dài để đạt được cả hai mục đích - cảm giác thoáng mát dễ chịu và vẻ ngoài ưa nhìn, trang nhã.

Thu hút nơi công sở đầu năm cùng váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 2.

Váy dài là đại diện cho vẻ đẹp thanh lịch và đa năng, linh động mà chuyên nghiệp. Khi phối cùng giày cao gót dáng tối giản càng góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho phong cách cá nhân

ẢNH: ANMIER

Thu hút nơi công sở đầu năm cùng váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 3.

Sự đồng điệu về màu sắc của trang phục và giày, túi, trang sức, phụ kiện thời trang thể hiện gu mặc đẹp đỉnh cao của quý cô

ẢNH: ANMIER

Thu hút nơi công sở đầu năm cùng váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 4.

Quần ống rộng, sơ mi lụa và xăng đan cao gót màu bạc tạo nên hình ảnh tươi sáng, thanh lịch và cổ điển

ẢNH: ANMIER

Giày cao gót và quần ống rộng

Cặp đôi năng động, thời thượng và đa năng bậc nhất phong cách công sở gọi tên quần ống rộng và giày cao gót. Mọi vóc dáng, mọi chiều cao đều có thể được tôn vinh thông qua sự kết hợp hài hòa của hai món đồ này. 

Quý cô có thể chọn các outfit phối theo set đồng bộ hoặc kết hợp ngẫu hứng. Bộ suit phối thêm áo sơ mi và giày cao gót mũi nhọn hoặc các bản phối linh hoạt với áo phông và quần ống rộng xếp ly, áo tank top và quần tây cạp cao phối cùng xăng đan cao gót... là các lựa chọn có thể mặc luân phiên hằng tuần.

Thu hút nơi công sở đầu năm cùng váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 5.

Tông màu nhẹ nhàng được ưa chuộng trong dịp đầu xuân năm mới

ẢNH: ANMIER

Thu hút nơi công sở đầu năm cùng váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 6.

Quần ống rộng xếp ly phối áo phông in họa tiết và giày cao gót là lựa chọn thoáng mát và nhẹ nhàng cho những ngày đi làm đầu xuân

ẢNH: CCHIC

Thu hút nơi công sở đầu năm cùng váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 7.

Chân váy dáng bút chì, áo sơ mi ngắn tay cách điệu và giày cao gót màu bạc tạo nên vẻ ngoài thời thượng, sang chảnh cho nàng công sở

ẢNH: CCHIC

Thu hút nơi công sở đầu năm cùng váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 8.
Thu hút nơi công sở đầu năm cùng váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 9.
Thu hút nơi công sở đầu năm cùng váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 10.

Mỗi bản phối kết hợp bộ ba thời trang cổ điển có thể tạo nên những hình ảnh mới mẻ, tươi sáng và giàu cảm xúc cho nàng diện đi học, đi làm ngày đầu năm

ẢNH: SERAPHIA

