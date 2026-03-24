Tỏa sáng trong chuyến đi biển mùa hè cùng váy maxi

Váy maxi là trang phục không thể vắng mặt trong những chuyến đi biển mùa hè. Hãy diện kiểu váy dài thướt tha này trong tâm thế tự tin và mỉm cười tỏa sáng theo cách tự nhiên và rạng rỡ nhất.
Không chỉ là những chuyến đi biển mà mọi chuyến du lịch mùa hè đều cần ít nhất một chiếc váy maxi. Phom dáng rộng rãi phóng khoáng của kiểu váy này mang đến sự nhẹ nhõm, thư thái - khi nàng được thả lỏng hoàn toàn cả cơ thể và tâm trí mà vẫn có được những tấm hình "sống ảo" để đời.
Khoe dáng quyến rũ, yêu kiều cùng váy maxi mùa hè
Khi những kỳ nghỉ lễ càng đến gần, tâm trạng của nàng càng dành ra nhiều thời gian để nghĩ về những bãi biển trải dài, làn nước trong vắt hay độ bay của tà váy hòa quyện trong làn gió biển. Tủ đồ mùa hè có thể không cần có thêm nhiều món đồ mới nhưng một chiếc váy maxi chính là điều mà nàng rất nên cân nhắc để bổ sung vào.
Sở dĩ đầm maxi cần thiết trong hành lý đi chơi biển của nàng là vì đây là trang phục dễ mặc, dễ đẹp và ít tốn công chăm sóc. Cách phối trang phục maxi cũng cực kỳ đơn giản với các gợi ý từ túi cói, túi vải tote, mũ rộng vành, giày bệt hay dép kẹp...
Hãy dành sự ưu ái cho các thiết kế maxi xếp tầng nếu nàng muốn mọi ánh mắt đổ dồn vào chuyển động uyển chuyển của trang phục theo nhịp bước. Váy xếp tầng bồng bềnh gợi cảm giác lãng mạn và thơ mộng trong khi các thiết kế suông ưu tiên nét giản dị hài hòa với tự nhiên