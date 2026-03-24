Tỏa sáng trong chuyến đi biển mùa hè cùng váy maxi

Không chỉ là những chuyến đi biển mà mọi chuyến du lịch mùa hè đều cần ít nhất một chiếc váy maxi. Phom dáng rộng rãi phóng khoáng của kiểu váy này mang đến sự nhẹ nhõm, thư thái - khi nàng được thả lỏng hoàn toàn cả cơ thể và tâm trí mà vẫn có được những tấm hình "sống ảo" để đời.

Đầm maxi tối giản kết hợp vẻ đẹp thanh lịch và phong cách đương đại. Với phần cổ chữ V sâu lắng và tay áo ôm dáng rộng, chiếc đầm tạo nên hiệu ứng duyên dáng và bồng bềnh. Phần eo nhấn chun đảm bảo sự thoải mái và ôm sát êm ái, trong khi chi tiết cut out phía sau lưng bổ sung thêm nét hiện đại, phá cách ẢNH: ESSTTE

Khoe dáng quyến rũ, yêu kiều cùng váy maxi mùa hè

Khi những kỳ nghỉ lễ càng đến gần, tâm trạng của nàng càng dành ra nhiều thời gian để nghĩ về những bãi biển trải dài, làn nước trong vắt hay độ bay của tà váy hòa quyện trong làn gió biển. Tủ đồ mùa hè có thể không cần có thêm nhiều món đồ mới nhưng một chiếc váy maxi chính là điều mà nàng rất nên cân nhắc để bổ sung vào.

Váy maxi ren mang gam màu xanh mát tựa như mặt biển gợn sóng. Thiết kế mang phom dáng thả tự nhiên tạo nên chuyển động mềm mại đi cùng chi tiết tay bí được xử lý tinh xảo, vừa tôn lên vẻ nữ tính thanh lịch vừa cân bằng tinh thần hiện đại và sự bay bổng ẢNH: MAUVE

Silhouette nữ tính, mềm mại từ chiếc đầm màu xanh pastel dịu nhẹ đủ sức chinh phục mọi ánh nhìn. Gam màu gợi nhắc nàng hướng mắt lên để ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt, phóng tầm mắt ra xa dõi theo những con sóng lăn tăn. Trên nền vải voan tơ mềm mại là sự hòa quyện của chi tiết dây hoa thêu tạo nên các layer bay bổng, lãng mạn và dịu dàng ẢNH: DEMIQ

Sở dĩ đầm maxi cần thiết trong hành lý đi chơi biển của nàng là vì đây là trang phục dễ mặc, dễ đẹp và ít tốn công chăm sóc. Cách phối trang phục maxi cũng cực kỳ đơn giản với các gợi ý từ túi cói, túi vải tote, mũ rộng vành, giày bệt hay dép kẹp...

Váy maxi cổ chữ V hút mắt nhìn với độ mở vừa phải nhưng vẫn quyến rũ. Gam màu be hòa vào màu của bãi cát và tỏa rạng dưới ánh nắng mùa hè ẢNH: MAUVE

Thanh lịch, sang trọng với thiết kế váy lụa dài có phom dáng suông rộng, cổ yếm xẻ sâu tôn lên bờ vai thanh mảnh và nét quyến rũ tinh tế. Điểm nhấn của trang phục nằm ở chi tiết hoa đen tối giản ở ngực vừa tạo chiều sâu thị giác, vừa tôn bật vẻ đẹp nhẹ nhàng, bay bổng của chất liệu lụa ẢNH: ESSTTE

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hoài cổ với sự biến tấu hiện đại, váy chấm bi voan lụa có cổ chữ V tôn dáng và tay ngắn thoáng mát. Thiết kế dành cho quý cô yêu thích vẻ đẹp tối giản, phong cách retro và chuộng vẻ nữ tính, duyên dáng ẢNH: ESSTTE

Từng lớp vải bồng bềnh, nhẹ chuyển động theo bước chân nàng di chuyển. Váy maxi hai dây phóng khoáng và mát mẻ, hoàn hảo cho những chuyến lên rừng hay xuống biển, cho buổi hẹn hò lãng mạn hoặc đơn giản khi nàng muốn tạo nên vẻ ngoài nhẹ nhàng, duyên dáng ẢNH: ESSTTE

Một chiếc đầm lụa họa tiết dáng dài quyến rũ, tôn trọn những đường cong gợi cảm và phong thái kiêu sa nơi người mặc ẢNH: DEMIQ

Hãy dành sự ưu ái cho các thiết kế maxi xếp tầng nếu nàng muốn mọi ánh mắt đổ dồn vào chuyển động uyển chuyển của trang phục theo nhịp bước. Váy xếp tầng bồng bềnh gợi cảm giác lãng mạn và thơ mộng trong khi các thiết kế suông ưu tiên nét giản dị hài hòa với tự nhiên ẢNH: DEMIQ



