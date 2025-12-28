Trench coat màu be, từ dạo phố đến công sở đều nâng tầm khí chất

Sự trở lại của những phom dáng gọn gàng đã đưa áo trench coat màu be dáng lửng trở thành lựa chọn được nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng. Thiết kế chiết eo rõ ràng nhờ thắt lưng bản vừa không chỉ giúp tôn lên vòng eo mà còn tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo, cân đối. Hàng nút tối màu được xử lý tinh tế trở thành điểm nhấn sắc nét, mang lại cảm giác hiện đại và dứt khoát cho tổng thể trang phục.

Khi phối trench coat dáng ngắn cùng quần shorts đồng màu, bản phối tạo được sự liền mạch về thị giác, vừa trẻ trung vừa không đánh mất tinh thần thanh lịch. Đi kèm cùng một đôi bốt cao cổ da đen, tổng thể trở nên cá tính nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu cần thiết ẢNH: CÉNES

Với những nàng yêu thích phong cách hiện đại pha chút thanh lịch cổ điển, áo trench coat màu be dáng dài là lựa chọn phù hợp nhất. Phom áo gọn gàng cùng hàng nút đặc trưng và thắt lưng bản vừa giúp định hình vóc dáng. Ve áo tạo được độ thoáng, mang lại nét phóng khoáng khi di chuyển. Nàng có thể lựa chọn mặc chiếc áo này thắt eo kín phối cùng bốt da cao gót, hoặc có thể phối cùng quần jeans để hoàn thiện diện mạo hiện đại.

Áo trench coat màu be dáng dài cổ điển được thắt eo phối cùng bốt da cao gót màu đen cho những ngày đông lạnh giá ẢNH: IVYMODA

Nàng có thể phối chiếc áo này cùng áo sơ mi và quần jeans để tăng độ hoàn thiện. Kết hợp thêm giày bệt và túi cầm tay, bản phối này rất phù hợp với công sở ẢNH: MONO TALK

Áo trench coat màu be dáng dài luôn gắn liền với phong cách tối giản thanh lịch nhờ đường cắt thẳng và ve áo mở nhẹ. Khi phối cùng áo trắng tối giản và quần ống suông trắng, tổng thể trang phục trở nên liền mạch, sáng sủa. Sự kết hợp này không chỉ mang lại cảm giác tinh gọn mà còn giúp người mặc trông thanh thoát hơn ẢNH: MASSIMO DUTTI

Áo trench coat màu be dáng dài phối cùng áo trắng tối giản, quần ống suông trắng và kính đen, tạo diện mạo cá tính ẢNH: MASSIMO DUTTI

Không cần quá cầu kỳ trong cách phối, trench coat màu be dáng dài với ve áo xếp lớp và chi tiết thắt eo vừa đủ vẫn tạo được chiều sâu thị giác. Gam màu trung tính giúp trang phục dễ ứng dụng, phù hợp với nhiều không gian làm việc khác nhau.

Khi kết hợp cùng bốt cao cổ da bóng và túi xách cầm tay điểm dây xích kim loại, bản phối mang đến nét sắc sảo, chuyên nghiệp nhưng không hề cứng nhắc. Đây là lựa chọn lý tưởng cho môi trường công sở đòi hỏi sự chỉn chu nhưng vẫn đề cao cá tính thời trang ẢNH: IVYMODA

Với những ai theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, trench coat màu be dáng dài hoàn toàn có thể trở nên mềm mại hơn khi phối cùng set trắng kem bên trong. Phần ve áo bản lớn xếp lớp tạo cảm giác uyển chuyển, trong khi quần ống rộng tông sáng giúp vóc dáng trông cao ráo và thanh thoát hơn. Xăng đan cao gót mảnh là lựa chọn hoàn hảo để giữ trọn nét nữ tính nhưng vẫn đảm bảo sự hiện đại.

Áo trench coat màu be dáng dài phối cùng áo trắng, quần ống rộng tông kem mang đến diện mạo nhẹ nhàng, thanh lịch ẢNH: IVYMODA

Dù xuất hiện trong những bản phối casual hay môi trường công sở, áo trench coat màu be vẫn chứng minh sức hút bền bỉ. Những cách phối khác nhau không chỉ mở rộng lựa chọn mặc hằng ngày, mà còn giúp người mặc dễ dàng định hình phong cách cá nhân.