  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Trench coat màu be, từ dạo phố đến công sở đều nâng tầm khí chất

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
28/12/2025 20:00 GMT+7

Là biểu tượng bền bỉ của thời trang kinh điển, áo trench coat màu be luôn giữ vị trí đặc biệt trong tủ đồ phái nữ nhờ khả năng thích ứng linh hoạt với nhiều phong cách khác nhau.

Sự trở lại của những phom dáng gọn gàng đã đưa áo trench coat màu be dáng lửng trở thành lựa chọn được nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng. Thiết kế chiết eo rõ ràng nhờ thắt lưng bản vừa không chỉ giúp tôn lên vòng eo mà còn tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo, cân đối. Hàng nút tối màu được xử lý tinh tế trở thành điểm nhấn sắc nét, mang lại cảm giác hiện đại và dứt khoát cho tổng thể trang phục.

Trench coat màu be, từ dạo phố đến công sở đều nâng tầm khí chất- Ảnh 1.
Trench coat màu be, từ dạo phố đến công sở đều nâng tầm khí chất- Ảnh 2.

Khi phối trench coat dáng ngắn cùng quần shorts đồng màu, bản phối tạo được sự liền mạch về thị giác, vừa trẻ trung vừa không đánh mất tinh thần thanh lịch. Đi kèm cùng một đôi bốt cao cổ da đen, tổng thể trở nên cá tính nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu cần thiết

ẢNH: CÉNES

Với những nàng yêu thích phong cách hiện đại pha chút thanh lịch cổ điển, áo trench coat màu be dáng dài là lựa chọn phù hợp nhất. Phom áo gọn gàng cùng hàng nút đặc trưng và thắt lưng bản vừa giúp định hình vóc dáng. Ve áo tạo được độ thoáng, mang lại nét phóng khoáng khi di chuyển. Nàng có thể lựa chọn mặc chiếc áo này thắt eo kín phối cùng bốt da cao gót, hoặc có thể phối cùng quần jeans để hoàn thiện diện mạo hiện đại.

Trench coat màu be, từ dạo phố đến công sở đều nâng tầm khí chất- Ảnh 3.

Áo trench coat màu be dáng dài cổ điển được thắt eo phối cùng bốt da cao gót màu đen cho những ngày đông lạnh giá

ẢNH: IVYMODA

Trench coat màu be, từ dạo phố đến công sở đều nâng tầm khí chất- Ảnh 4.

Nàng có thể phối chiếc áo này cùng áo sơ mi và quần jeans để tăng độ hoàn thiện. Kết hợp thêm giày bệt và túi cầm tay, bản phối này rất phù hợp với công sở

ẢNH: MONO TALK

Trench coat màu be, từ dạo phố đến công sở đều nâng tầm khí chất- Ảnh 5.

Áo trench coat màu be dáng dài luôn gắn liền với phong cách tối giản thanh lịch nhờ đường cắt thẳng và ve áo mở nhẹ. Khi phối cùng áo trắng tối giản và quần ống suông trắng, tổng thể trang phục trở nên liền mạch, sáng sủa. Sự kết hợp này không chỉ mang lại cảm giác tinh gọn mà còn giúp người mặc trông thanh thoát hơn

ẢNH: MASSIMO DUTTI

Trench coat màu be, từ dạo phố đến công sở đều nâng tầm khí chất- Ảnh 6.

Áo trench coat màu be dáng dài phối cùng áo trắng tối giản, quần ống suông trắng và kính đen, tạo diện mạo cá tính

ẢNH: MASSIMO DUTTI

Không cần quá cầu kỳ trong cách phối, trench coat màu be dáng dài với ve áo xếp lớp và chi tiết thắt eo vừa đủ vẫn tạo được chiều sâu thị giác. Gam màu trung tính giúp trang phục dễ ứng dụng, phù hợp với nhiều không gian làm việc khác nhau. 

Trench coat màu be, từ dạo phố đến công sở đều nâng tầm khí chất- Ảnh 7.

Khi kết hợp cùng bốt cao cổ da bóng và túi xách cầm tay điểm dây xích kim loại, bản phối mang đến nét sắc sảo, chuyên nghiệp nhưng không hề cứng nhắc. Đây là lựa chọn lý tưởng cho môi trường công sở đòi hỏi sự chỉn chu nhưng vẫn đề cao cá tính thời trang

ẢNH: IVYMODA

Với những ai theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, trench coat màu be dáng dài hoàn toàn có thể trở nên mềm mại hơn khi phối cùng set trắng kem bên trong. Phần ve áo bản lớn xếp lớp tạo cảm giác uyển chuyển, trong khi quần ống rộng tông sáng giúp vóc dáng trông cao ráo và thanh thoát hơn. Xăng đan cao gót mảnh là lựa chọn hoàn hảo để giữ trọn nét nữ tính nhưng vẫn đảm bảo sự hiện đại.

Trench coat màu be, từ dạo phố đến công sở đều nâng tầm khí chất- Ảnh 8.

Áo trench coat màu be dáng dài phối cùng áo trắng, quần ống rộng tông kem mang đến diện mạo nhẹ nhàng, thanh lịch

ẢNH: IVYMODA

Dù xuất hiện trong những bản phối casual hay môi trường công sở, áo trench coat màu be vẫn chứng minh sức hút bền bỉ. Những cách phối khác nhau không chỉ mở rộng lựa chọn mặc hằng ngày, mà còn giúp người mặc dễ dàng định hình phong cách cá nhân.

trench coat áo trench coat áo khoác Thu đông cổ điển

Bài viết khác

Từ năng động đến nữ tính, mũ lưỡi trai tạo nên dấu ấn riêng

Từ năng động đến nữ tính, mũ lưỡi trai tạo nên dấu ấn riêng

Phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dài

Phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dài

Chân váy midi nhẹ nhàng nhưng đủ tạo dấu ấn thời trang riêng

Chân váy midi nhẹ nhàng nhưng đủ tạo dấu ấn thời trang riêng

Áo khoác bolero vượt khỏi khuôn khổ cổ điển, tôn dáng cho phái đẹp

Áo khoác bolero vượt khỏi khuôn khổ cổ điển, tôn dáng cho phái đẹp

Váy denim, áo khoác jean, lựa chọn thông minh cho những ngày cuối đông

Váy denim, áo khoác jean, lựa chọn thông minh cho những ngày cuối đông

Áo sơ mi thanh lịch không bao giờ lỗi mốt

Áo sơ mi thanh lịch không bao giờ lỗi mốt

Những chiếc mũ giữ ấm nàng không nên bỏ lỡ trong mùa đông này

Những chiếc mũ giữ ấm nàng không nên bỏ lỡ trong mùa đông này

Cuối đông, thời điểm tuyệt nhất để diện áo khoác da, chân váy da

Cuối đông, thời điểm tuyệt nhất để diện áo khoác da, chân váy da

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top