Váy loang màu tươi sáng dẫn dắt xu hướng thời trang resort 2026

Váy loang màu (ombre) là trang phục có màu sắc được pha trộn từ nhiều màu sắc khác nhau tạo hiệu ứng chuyển tiếp mượt mà. Váy loang màu tươi sáng là dấu ấn nổi bật từ xu hướng thời trang resort 2026.
Bộ sưu tập Resort 2026 vừa được nhà thiết kế Lê Thanh Hòa giới thiệu gây chú ý qua các thiết kế váy loang màu tươi sáng có phom dáng phóng khoáng, tự do.
Váy loang màu - vũ điệu lôi cuốn của màu sắc
Diện váy loang màu là cách đơn giản nhất để nàng trở nên nổi bật giữa đám đông. Trang phục màu loang không chỉ mới lạ, khác biệt mà còn cho thấy người mặc đề cao tính thẩm mỹ khi dành sự ưu ái cho mỗi bộ trang phục mang đậm dấu ấn nghệ thuật.
Kỹ thuật nhuộm màu loang ombre chính là bí quyết để tạo nên những thước vải loang màu. Từ sắc độ đậm nhạt khác nhau của các màu sắc mà váy loang màu có những vùng sáng, tối khác biệt. Các nhà thiết kế đã khéo léo sử dụng đặc điểm này kết hợp phom dáng phù hợp nhằm tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng cho quý cô yêu thời trang.
Bảng màu rực rỡ lấy cảm hứng từ thiên nhiên
Nhà thiết kế cho biết bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thiên nhiên và tinh thần tự do của người phụ nữ. Mỗi thiết kế mang đến một sắc thái của người phụ nữ.
Đi cùng cảm giác thư thái của mùa hè là các phom dáng đa dạng - váy mini dress loang màu trẻ trung, đầm cổ yếm quyến rũ mang hơi thở cổ điển, sự bay bổng của những thiết kế váy maxi tầng xếp lớp xen kẽ với các mẫu đầm dài mềm mại, tôn vinh đường cong tự nhiên của người phụ nữ thông qua kỹ thuật draping và đính kết nhẹ nhàng.