Thời trang 24/7

Váy loang màu tươi sáng dẫn dắt xu hướng thời trang resort 2026

Kim Ngọc
13/04/2026 08:00 GMT+7

Váy loang màu (ombre) là trang phục có màu sắc được pha trộn từ nhiều màu sắc khác nhau tạo hiệu ứng chuyển tiếp mượt mà. Váy loang màu tươi sáng là dấu ấn nổi bật từ xu hướng thời trang resort 2026.

Bộ sưu tập Resort 2026 vừa được nhà thiết kế Lê Thanh Hòa giới thiệu gây chú ý qua các thiết kế váy loang màu tươi sáng có phom dáng phóng khoáng, tự do.

Váy loang màu tông cam rực rỡ và nổi bật, gợi nhắc vẻ đẹp lộng lẫy của bầu trời buổi hoàng hôn. Với phom dáng freesize, trang phục vừa có thể che nhược điểm mà vẫn tạo ra vẻ ngoài thanh thoát, cuốn hút

ẢNH: QUIN

Váy loang màu - vũ điệu lôi cuốn của màu sắc

Diện váy loang màu là cách đơn giản nhất để nàng trở nên nổi bật giữa đám đông. Trang phục màu loang không chỉ mới lạ, khác biệt mà còn cho thấy người mặc đề cao tính thẩm mỹ khi dành sự ưu ái cho mỗi bộ trang phục mang đậm dấu ấn nghệ thuật. 

Kỹ thuật nhuộm màu loang ombre chính là bí quyết để tạo nên những thước vải loang màu. Từ sắc độ đậm nhạt khác nhau của các màu sắc mà váy loang màu có những vùng sáng, tối khác biệt. Các nhà thiết kế đã khéo léo sử dụng đặc điểm này kết hợp phom dáng phù hợp nhằm tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng cho quý cô yêu thời trang.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân diện một thiết kế váy loang màu dáng cúp ngực, tùng xòe tạo dáng lộng lẫy như một nàng công chúa hiện đại. Gam màu chuyển động loang nhẹ từ trắng đến hồng nhạt, hồng đậm mang đến điểm nhấn thú vị cho hình ảnh của người đẹp sinh năm 2000

ẢNH: FB LE THANH HOA

Ngoài phom dáng phóng khoáng, bảng màu rực rỡ của bộ sưu tập chính là điểm nhấn thu hút mang tính biểu cảm mạnh mẽ

ẢNH: QUIN

Bảng màu rực rỡ lấy cảm hứng từ thiên nhiên

Nhà thiết kế cho biết bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thiên nhiên và tinh thần tự do của người phụ nữ. Mỗi thiết kế mang đến một sắc thái của người phụ nữ.

Đi cùng cảm giác thư thái của mùa hè là các phom dáng đa dạng - váy mini dress loang màu trẻ trung, đầm cổ yếm quyến rũ mang hơi thở cổ điển, sự bay bổng của những thiết kế váy maxi tầng xếp lớp xen kẽ với các mẫu đầm dài mềm mại, tôn vinh đường cong tự nhiên của người phụ nữ thông qua kỹ thuật draping và đính kết nhẹ nhàng.

Từ sắc vàng rực rỡ của nắng, ánh hoàng hôn loang tan dần, họa tiết hoa cỏ nhiệt đới đến gam màu trắng tinh khôi, sắc trắng kem dịu nhẹ và thanh lịch... phản ánh sự đa dạng của xu hướng thời trang mùa resorts 2026

ẢNH: QUIN

Sắc hồng nổi bật gây ấn tượng qua dáng váy lụa dài có chi tiết cổ yếm cách điệu phối khăn choàng dài thướt tha

ẢNH: QUIN

Vải lụa satin, crepe, organza, ren lưới, chiffon... là các chất liệu chủ đạo làm nên bộ sưu tập Resort 2026

ẢNH: QUIN

Váy ren phối organza tơ với các tầng xếp chồng bồng bềnh nhẹ như áng mây

ẢNH: QUIN

Tinh thần sống chậm "slow living" được nhà mốt hướng đến thông qua bảng màu vừa tươi sáng vừa thư thái

ẢNH: QUIN

Nghệ thuật đính kết được tinh chỉnh để mang đến sự hài hòa vừa đủ, qua đó mang đến các thiết kế đẹp mắt, tôn dáng và giàu tính ứng dụng

ẢNH: QUIN


váy loang màu màu loang màu ombre màu tươi sáng Lê Thanh Hòa Bộ sưu tập Resorts 2026

