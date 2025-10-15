  • An Giang
Thời trang 24/7

Váy mặc ngoài quần, 'cuộc chơi' layering đầy ngẫu hứng mùa thu 2025

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
15/10/2025 16:00 GMT+7

Váy mặc ngoài quần, váy suông xếp lớp bên ngoài quần jeans, áo sơ mi mặc ngoài áo sơ mi, áo len mặc ngoài áo len... là những xu hướng hot nhất cho phong cách layer của mùa thu 2025.

Từ những chiếc váy suông xếp lớp bên ngoài quần jeans đến 3 chiếc áo sơ mi xếp lớp cùng lúc, sự kết hợp giữa gấu áo xếp lớp và họa tiết đã tạo thêm chiều sâu và sự chuyển động cho những bộ trang phục cơ bản theo phong cách layer của mùa thu 2025.

Váy hai dây xếp lớp mặc cùng quần jeans, quần tây

Váy mặc ngoài quần, cuộc chơi layering đầy ngẫu hứng mùa thu 2025 - Ảnh 1.

Trong bộ sưu tập xuân hè 2025 của The Row, một chiếc váy lót trắng với phần chân váy bất đối xứng, lộ ra bên dưới áo da và mặc cùng quần jeans, đã trở nên nổi bật

ẢNH: @THEROW

Váy mặc ngoài quần, cuộc chơi layering đầy ngẫu hứng mùa thu 2025 - Ảnh 2.

Váy đuôi cá mặc ngoài quần, cách phối phá vỡ quy tắc nhưng lại tạo nên chuẩn mực mới cho phong cách đường phố hiện đại

ẢNH: @FASHIONSTREETBP

Một ý tưởng lấy cảm hứng từ phong cách đường phố, hoàn hảo cho thời tiết giao mùa. Các kỹ thuật tạo kiểu phổ biến khác bao gồm váy hai dây viền ren mặc cùng quần jeans, mặc hai áo thay vì một, quấn khăn quanh eo, sử dụng gấu áo bất đối xứng để tạo sự chuyển động và uyển chuyển.

Váy sơ mi xếp lớp mặc ngoài quần dài

Váy mặc ngoài quần, cuộc chơi layering đầy ngẫu hứng mùa thu 2025 - Ảnh 3.

Váy sơ mi dài là một kiểu váy kết hợp giữa phong cách thời trang và trang phục, có thể biến hóa thành váy vào bất kỳ thời điểm và mùa nào

ẢNH: @FASHIONSTREETBP

Váy mặc ngoài quần, cuộc chơi layering đầy ngẫu hứng mùa thu 2025 - Ảnh 4.

Áo sơ mi oversized cùng váy trench mặc ngoài quần dài, công thức layering táo bạo pha trộn giữa menswear và nét thanh lịch hiện đại

ẢNH: @DESPI_NAKA

Có thể mặc nhiều lớp bên ngoài quần dài, hoặc buộc eo và kết hợp với áo sơ mi trắng may đo.

Sự kết hợp bất ngờ của các họa tiết

Váy mặc ngoài quần, cuộc chơi layering đầy ngẫu hứng mùa thu 2025 - Ảnh 5.

Váy lụa mặc ngoài quần jeans, sự giao thoa giữa mềm mại và phóng khoáng, mang đến hơi thở tự do cho phong cách layering mùa thu

ẢNH: @NEVERMINDRESSING

Váy mặc ngoài quần, cuộc chơi layering đầy ngẫu hứng mùa thu 2025 - Ảnh 6.

Chi tiết ren nữ tính ẩn dưới bộ suit nam tính, lớp layer bất ngờ làm mềm mại hóa phong cách menswear đầy quyền lực

ẢNH: @NEVERMINDRESSING

Quần dài thướt tha, bồng bềnh hay quần jeans được kết hợp với nhiều kiểu áo có họa tiết và chất liệu khác nhau, chẳng hạn như áo polo kẻ sọc kiểu học sinh hay thoải mái hơn áo sơ mi, thanh lịch hơn áo nỉ và áo ba lỗ lưới phong cách grunge.

Nếu còn phân vân, hãy thêm một chiếc áo sơ mi nữa. Một lựa chọn phối đồ layer tối giản nhưng vẫn nhẹ nhàng, kết hợp nhiều lớp áo cotton với màu sắc tương phản nằm trong bảng màu trung tính.

váy Quần xếp lớp váy mặc ngoài quần phối đồ layer

