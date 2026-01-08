  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Váy xếp ly và băng đô: khi nét điệu đà trở thành tuyên ngôn cá tính

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
08/01/2026 20:00 GMT+7

Trong nhịp sống hiện đại, nơi thời trang ngày càng đề cao tính ứng dụng và cá tính, những công thức phối đồ tưởng chừng đơn giản lại trở thành tuyên ngôn phong cách rõ nét nhất. Váy xếp ly và băng đô khi được kết hợp khéo léo đã mở ra một diện mạo vừa trong trẻo vừa linh hoạt.

Trong những ngày thu đông se lạnh, váy xếp ly dáng lửng kết hợp cùng áo len cổ bẻ mang đến một tổng thể chỉn chu, gọn gàng nhưng không hề già dặn. Phom váy rủ mềm giúp chuyển động cơ thể thêm uyển chuyển, trong khi phần xếp ly đều đặn tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng một cách tinh tế. Băng đô lúc này đóng vai trò như “điểm chốt” hoàn thiện cảm xúc trang phục. 

Váy xếp ly và băng đô: khi nét điệu đà trở thành tuyên ngôn cá tính- Ảnh 1.

Một chiếc băng đô vải trung tính giúp mái tóc gọn gàng hơn, đồng thời làm sáng gương mặt và tăng vẻ thanh lịch tổng thể. Khi phối cùng quần tất tối màu, set đồ không chỉ giữ được nét nữ tính mà còn tạo cảm giác liền mạch, rất phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại

ẢNH: @CHIPUPU

Ở một cách phối khác, băng đô vải bản to màu xám trở thành điểm nhấn thị giác rõ ràng, giúp những set đồ mang bảng màu trung tính trở nên hiện đại và có chiều sâu hơn. Khi kết hợp cùng váy midi xếp ly màu be và áo thun tông kem, băng đô tạo ra sự tương phản vừa đủ, khiến tổng thể không bị nhạt nhòa nhưng vẫn giữ được tinh thần nhẹ nhàng vốn có.

Váy xếp ly và băng đô: khi nét điệu đà trở thành tuyên ngôn cá tính- Ảnh 2.

Cách phối này đặc biệt phù hợp với những cô nàng yêu phong cách tối giản nhưng vẫn muốn tạo dấu ấn riêng. Váy xếp ly mềm mại cân bằng lại sự năng động của áo thun, trong khi băng đô giúp tổng thể trở nên sắc nét và gọn gàng hơn. Set đồ dễ ứng dụng từ dạo phố, cà phê cuối tuần cho đến những ngày cần diện trang phục thoải mái mà vẫn chỉn chu

ẢNH: @CHIPUPU

Không chỉ phù hợp với phong cách nữ tính, băng đô còn có khả năng cân bằng những bản phối mang hơi hướng cá tính. Áo sweater đen phom rộng khi kết hợp cùng chân váy xếp ly hai tầng tạo nên sự đối lập thú vị giữa mạnh mẽ và mềm mại.

Váy xếp ly và băng đô: khi nét điệu đà trở thành tuyên ngôn cá tính- Ảnh 3.

Trong tổng thể này, băng đô vải màu be xuất hiện như một chi tiết trung hòa cảm xúc, giúp gương mặt trở nên nhẹ nhàng hơn và set đồ không bị quá nặng nề. Phụ kiện nhỏ này còn tạo sự liên kết tinh tế với các chi tiết sáng màu khác như tất ống chân, giúp tổng thể hài hòa và có điểm dừng thị giác rõ ràng

ẢNH: @NEVASOME.OFFICIAL

Với những bản phối mang tinh thần năng động, băng đô đóng vai trò như chi tiết hoàn thiện giúp tổng thể trở nên gọn gàng và có chủ đích hơn. Khi kết hợp áo sơ mi dáng basic cùng váy xếp ly ngắn màu trắng, băng đô tối màu giúp cân bằng bảng màu, tránh cảm giác quá đơn điệu.

Váy xếp ly và băng đô: khi nét điệu đà trở thành tuyên ngôn cá tính- Ảnh 4.

Váy xếp ly trắng mang lại sự tươi sáng, trong khi sneaker và tất cao cổ nhấn mạnh tinh thần trẻ trung, phù hợp với những ngày cần di chuyển nhiều. Băng đô không chỉ giữ tóc gọn gàng mà còn giúp tổng thể trông chỉn chu và rất “ăn ảnh”

ẢNH: @NEVASOME.OFFICIAL

Sự kết hợp giữa váy tennis xếp ly và các kiểu áo thoải mái khi chơi thể thao mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn nhưng vẫn giữ được nét nữ tính đặc trưng. Váy xếp ly ngắn với độ xòe vừa phải tạo cảm giác linh hoạt, giúp mỗi chuyển động thêm phần nhẹ nhàng. Trong set đồ đơn sắc, những chiếc băng đô được phối tone sur tone với trang phục, đóng vai trò như “mắt xích” hoàn thiện tinh thần thể thao hiện đại. Khi phụ kiện được đồng bộ về màu sắc, tổng thể không chỉ gọn gàng mà còn mang hơi hướng thời trang cao hơn, vượt ra khỏi khuôn khổ trang phục thể thao thông thường.

Váy xếp ly và băng đô: khi nét điệu đà trở thành tuyên ngôn cá tính- Ảnh 5.

Bản phối chọn băng đô trắng tone sur tone cùng váy xếp ly tennis, tạo nên tổng thể thể thao tối giản và thoải mái cho những buổi tập

ẢNH: @JUDACTIVE

Váy xếp ly và băng đô: khi nét điệu đà trở thành tuyên ngôn cá tính- Ảnh 6.

Set đồ tone sur tone với sắc hồng đồng điệu, tạo nên set đồ thể thao vừa năng động vừa ngọt ngào, rất phù hợp cho mùa hè rực rỡ

ẢNH: OLABEN

Bộ đôi băng đô và váy xếp ly giúp định hình phong cách rõ ràng hơn cho phái đẹp. Những phụ kiện tưởng chừng nhỏ bé ấy lại tạo nên vẻ đẹp trong trẻo - đúng tinh thần của những “nàng kẹo ngọt” hiện đại.

băng đô váy xếp ly váy tennis giày thể thao Cá tính

Bài viết khác

Diện trang phục ca rô đỏ, cá tính và thu hút

Diện trang phục ca rô đỏ, cá tính và thu hút

Sành điệu hơn khi phối áo len với chân váy xếp ly, váy da và quần jeans

Sành điệu hơn khi phối áo len với chân váy xếp ly, váy da và quần jeans

Váy sơ mi thắt eo đơn giản mà đẹp xuất sắc

Váy sơ mi thắt eo đơn giản mà đẹp xuất sắc

Mũ beanie và áo trắng: sự kết hợp ‘ngỡ không hợp mà hợp không tưởng’

Mũ beanie và áo trắng: sự kết hợp ‘ngỡ không hợp mà hợp không tưởng’

Diện áo lưới cùng chân váy, 'phá cách' nhẹ nhàng cho ngày xuống phố

Diện áo lưới cùng chân váy, 'phá cách' nhẹ nhàng cho ngày xuống phố

Đầm xẻ tà, ‘vũ khí’ giúp nàng tự tin khoe chân thon trong những bữa tiệc

Đầm xẻ tà, ‘vũ khí’ giúp nàng tự tin khoe chân thon trong những bữa tiệc

Phối đồ đồng bộ tinh tế, ấm áp cho ngày đông

Phối đồ đồng bộ tinh tế, ấm áp cho ngày đông

Mùa xuân 2026, mùa của những bản phối với áo khoác dáng ngắn

Mùa xuân 2026, mùa của những bản phối với áo khoác dáng ngắn

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top