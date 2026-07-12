Thông báo 'quán nghỉ bán vì trúng số' gây xôn xao: Bạn có nghỉ việc nếu đổi đời?

Nguồn cơn sự việc bắt nguồn từ một thông báo trên tài khoản mạng xã hội của một quán cháo lòng và bánh hỏi nằm trong phố ẩm thực Phú Lâm, phường Phú Lâm (TP.HCM). Thông báo ghi rõ: "Quán bánh hỏi, cháo lòng Bình Định. Quán đã nghỉ do vừa trúng số".

Thông báo đóng cửa của quán ăn ở TP.HCM gây sốt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cũng trong thông báo, phía quán dành lời cảm ơn tới thực khách đã ủng hộ quán trong suốt thời gian qua. Chủ quán chúc khách hàng nhiều sức khỏe, may mắn và bình an. Theo quán ăn này, chính nhờ thực khách ủng hộ mà quán luôn có động lực phục vụ mỗi ngày.

Trước thông báo đóng cửa, quán ăn cũng có một thông báo khác từ giữa tháng 6.2026 với nội dung quán tạm nghỉ từ ngày 14.6 đến hết ngày 17.6.2026 vì gia đình có việc riêng. Quán mở bán trở lại vào ngày 18.6.2026.

Thông báo nghỉ bán của quán đã nhận về hơn 600.000 lượt tương tác, bình luận và chia sẻ khắp các nền tảng mạng xã hội. Từ thông báo này, câu chuyện quán ăn thông báo nghỉ bán vì trúng số còn được nhiều tài khoản khác thêu dệt thêm nhiều tình tiết trên mạng xã hội như:

"Từ một quán bánh hỏi, cháo lòng nhỏ ở Q.6 cũ (TP.HCM), chủ quán kiên trì buôn bán suốt nhiều năm. Có thời điểm quán bất ngờ phục vụ miễn phí suốt nửa tháng, ai hỏi lý do chủ quán chỉ cười. Ít lâu sau, quán thông báo đóng cửa hẳn với lời nhắn hài hước "đã trúng 8 tờ vé số giải đặc biệt", xin phép nghỉ bán để đi tiêu tiền và cảm ơn tất cả khách hàng đã ủng hộ".

Chưa rõ tính thực hư, tuy nhiên nhiều tài khoản đã chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội khiến nhiều người tò mò đặt câu hỏi: "Nếu một ngày trúng số độc đắc, bạn có nghỉ công việc đang làm?" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù chưa rõ thực hư của thông tin nói trên, tuy nhiên nhiều người đã chia sẻ thông báo này của quán, dành lời chúc mừng cho chủ quán cũng như hy vọng bản thân sẽ có ngày được trúng số.

Tài khoản Hoàng Tử bình luận: "Nghỉ bán thật hả bạn?" thì được tài khoản của quán trả lời: "Dạ trúng số nên ở nhà hưởng thụ ạ!". "Dễ thương quá! Chúc mừng shop!", nickname Bình Yên bày tỏ. "Hèn gì ghé quán mua không thấy bán! Xin chúc mừng!", một tài khoản khác bình luận.

Bạn có nghỉ việc nếu trúng số độc đắc?

Liên lạc qua số điện thoại của quán, phía đầu dây xác nhận quán đã đóng cửa, ngừng kinh doanh và những thông tin trong thông báo là chính xác. Dù không nói rõ số tiền trúng số, tuy nhiên phía quán cho biết:

"Tôi sống ở Sài Gòn, nhưng hiện tôi đang ở Đắk Lắk có công việc. Tôi trúng số và đổi ở một đại lý trên đường Trường Chinh. Trúng số nên tôi vui quá, muốn vỡ òa, nhiều bạn bè cũng gọi!", người này chia sẻ.

Ghi nhận của Thanh Niên tại địa chỉ quán nằm trong phố ẩm thực Phú Lâm, quán đã trả mặt bằng ở đây. Thay vào đó là một mặt bằng mới, cũng bán quán ăn, thông báo khai trương vào ngày 9.7.

Ghi nhận ở phố ẩm thực Phú Lâm, quán ăn gây sốt nói trên đã đóng cửa, thay vào đó là một quán mới vừa khai trương ẢNH: CAO AN BIÊN

Một số người cũng tỏ ra nghi ngờ về độ thực hư của thông tin mà quán chia sẻ, cho rằng đây chỉ là "content vui". Tuy nhiên cũng từ đây, một số dân mạng đặt ra câu hỏi giả thuyết về việc: "Nếu một ngày trúng số độc đắc, bạn có nghỉ công việc đang làm?". Câu hỏi mang tính giả định này gây hào hứng cho nhiều người và nhận về không ít ý kiến, quan điểm trái chiều.

Sau 4 lần liên tiếp trúng xổ số trong tháng 6.2026, trong đó, có lần trúng Vietlott hơn 83 tỉ đồng, anh Bùi Văn Mạnh ở TP.HCM vẫn giữ thói quen sinh hoạt như thường ngày.

Tuy nhiên, khoản tiền lớn không làm xáo trộn cuộc sống thường nhật của anh và gia đình. Anh gắn bó với công việc làm bất động sản, hằng ngày vẫn đi chiếc xe ô tô cũ gặp đối tác, không mua siêu xe hay biệt thự khi sở hữu tổng số tiền trúng số hơn 84 tỉ đồng.

Chị Lê Thị Kim Thanh (41 tuổi), chủ hệ thống đại lý vé số Long Dương Thịnh Phát ở Tây Ninh từng trúng số độc đắc 34 tỉ đồng xổ số miền Nam gây sốt vào năm 2024 cũng cho biết sau khi nhận tiền và chia cho 7 thành viên trong gia đình, mỗi thành viên vài tỉ, đến giờ cuộc sống của chị vẫn không xáo trộn.

Dù trúng số tiền "khủng", tuy nhiên chị Thanh nói đó không phải số tiền quá lớn. Suốt 2 năm qua, chị vẫn gắn bó với công việc kinh doanh vé số của gia đình, công việc làm ăn phát đạt khi mở hàng chục chi nhánh vé số ở các tỉnh thành phía nam.

Chị Kim Thanh và gia đình vẫn gắn bó với công việc đang làm sau lần trúng số năm 2024 ẢNH: NVCC

Trong khi đó, chị Thanh Dung (27 tuổi) một nhân viên văn phòng ở TP.HCM cho biết nếu có may mắn trúng số độc đắc, chị vẫn sẽ tiếp tục công việc thường nhật. “Với mình, số tiền đó sẽ được sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn tiếp diễn, không thể cứ hưởng thụ, mình vẫn phải có một công việc vì lao động giúp mình tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Nhưng muốn được như vậy, phải trúng số trước đã", cô gái cười, chia sẻ.

Trong khi đó, anh Phú Nguyễn, một người sống ở phường Bình Đông (TP.HCM) thì chia sẻ rằng nếu trúng số "vài tỉ", chắc chắn anh sẽ nghỉ công việc văn phòng đang làm để thử sức với công việc kinh doanh cũng như học hỏi thêm nhiều kỹ năng, kiến thức để phát triển bản thân.

"Mấy hôm nay mạng xã hội có chia sẻ về chuyện chủ quán đóng cửa vì trúng số. Tôi không biết thông tin có chính xác không, nhưng tôi cũng tự hỏi nếu mình có số tiền lớn vài tỉ đồng thì mình sẽ làm gì. Đây là câu chuyện của may mắn, còn thực tại thì mình vẫn phải lao động, phải làm việc", anh bày tỏ.

Nếu trúng số độc đắc, bạn có nghỉ công việc đang làm? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.