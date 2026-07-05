Những ngày gần đây, trên nhiều diễn đàn ẩm thực có hàng triệu thành viên, một câu hỏi khảo sát mang tính giả định bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn của nhiều người: "Nếu được đưa một quán đã đóng cửa ở TP.HCM quay trở lại, bạn chọn quán nào?".

Câu hỏi khảo sát mang tính giả định đang được chú ý trên các diễn đàn ẩm thực có hàng triệu thành viên trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên dưới các bài đăng, nhiều người nhanh chóng để lại bình luận trả lời cho câu hỏi trên. Một số người cũng nhắc nhớ những kỷ niệm về những hàng quán "ruột" ở TP.HCM mà họ gắn bó một thời, nay không còn nữa.

Tài khoản Nguyen Ngoc Bich Hanh bình luận: "Tôi muốn đưa quán ăn Đồn Đất trên đường Mạc Đĩnh Chi quay trở lại. Lẩu bắp bò ngon xỉu!". "Ước gì được thưởng thức hương vị sữa tươi Mười trên đường Phùng Khắc Khoan", nickname Oanh Nguyen chia sẻ.

"Mình thì mong thương hiệu trà sữa và ăn vặt Hot&Cold quay lại, cả một bầu trời tuổi thơ!", Châu Dương nêu quan điểm. Tài khoản Mai Thanh Mai bày tỏ: "Quán Âm 18 Độ C với món cơm cuộn trứng khoái khẩu của tôi". "Nhớ hương vị trà sữa Comebuy đóng cửa năm ngoái, cũng là chốn quen của mình", Lộc Trần chia sẻ.

Trong khi đó, một bộ phận dân mạng lại nêu quan điểm, cho rằng việc hàng quán đóng cửa là điều tất yếu của F&B, thay vì hoài niệm những thương hiệu đã không còn trên thị trường, hãy chia sẻ thêm nhiều địa chỉ ẩm thực mới để cùng nhau trải nghiệm.

Nhiều hàng quán nói lời tạm biệt vĩnh viễn, bạn còn nhớ?

Trên thực tế, vì nhiều lý do khác nhau, nhiều năm qua không ít hàng quán nổi tiếng, là điểm đến quen thuộc của những thực khách TP.HCM phải nói lời tạm biệt. Việc đóng cửa của các hàng quán ít nhiều để lại sự nuối tiếc cho những thực khách có nhiều năm gắn bó.

Gần đây có thể kể đến quán cà phê - bánh ngọt Tokyo Moon nằm ở phường Sài Gòn, trung tâm TP.HCM đóng cửa hồi tháng 4.2026. Mở từ 2016, đây là một trong những quán cà phê nổi tiếng nhất tại khu phố Nhật ở trung tâm TP.HCM, được sáng lập và vận hành bởi vợ chồng người Hàn Quốc. Lý do được đưa ra là vợ chồng chủ quán về lại quê nhà để an dưỡng tuổi già.

Trước đó không lâu, ngày 1.1.2026, quán ăn Đồn Đất nằm trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định (TP.HCM) chính thức đóng cửa sau 35 năm hoạt động. Nhiều thực khách đã tìm tới quán, bật khóc tạm biệt bà chủ khi nghe thông tin trên.

Quán ăn đã đóng cửa nào ở TP.HCM vẫn khiến bạn nhung nhớ? ẢNH: CAO AN BIÊN

Nằm trên đường Phó Đức Chính thuộc phường Gia Định, TP.HCM (Q.Bình Thạnh cũ), quán 47 của bà Nguyễn Thị Nghĩa (63 tuổi) nổi tiếng là quán ăn vặt huyền thoại của bao thế hệ học trò, quen thuộc với hình ảnh bà chủ tính tiền như đọc rap siêu đúng khiến thực khách thích thú. Tuy nhiên đầu năm 2026, bà chủ thông báo tin buồn khi quán đóng cửa sau hơn 2 thập kỷ hoạt động khiến nhiều khách bất ngờ.

Năm 2024, 2025, 2026 cũng là thời điểm nhiều quán nói lời chia tay như trà sữa Comebuy Việt Nam (đóng cửa ngày 30.5), trà sữa và ăn vặt Hot&Cold (thông báo đóng cửa giữa năm 2025), bánh canh 1 giờ Nguyễn Phi Khanh (đóng cửa ngày 30.5.2025), Alo Trà, Tiệm Trà Tháng Tư, trà sữa Âm 18 Độ C, tiệm cà phê Ní…

Những hàng quán đã đóng cửa nào ở TP.HCM để lại ấn tượng đặc biệt trong ký ức của bạn? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.