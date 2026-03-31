Thông tin mới về đường dây tội phạm công nghệ cao 'rút ruột' thẻ tín dụng quốc tế

Huy Đạt
31/03/2026 06:00 GMT+7

Lợi dụng công nghệ cao để đánh cắp dữ liệu thẻ tín dụng quốc tế, nhóm tội phạm ở thành phố Đà Nẵng đã thực hiện hàng nghìn giao dịch mua sắm trên Amazon, chiếm đoạt hơn 1,9 tỉ đồng.

Ngày 30.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố 12 bị can về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", theo điều 290 bộ luật Hình sự; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Trong số này, có 1 bị can đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện số 1 thành phố Đà Nẵng.

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố 12 bị can (trong đó có 1 bị can đang cai nghiện) liên quan đến đường dây tội phạm công nghệ cao "rút ruột" thẻ quốc tế

Theo điều tra, dưới sự quản lý, hướng dẫn của Trần Đức Duy (ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa cũ) và Nguyễn Quang Khương (trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cũ), nhóm bị can đã sử dụng thiết bị điện tử, phần mềm để thu thập trái phép thông tin thẻ tín dụng có chức năng thanh toán quốc tế do các ngân hàng nước ngoài phát hành.

Sau khi có dữ liệu, các đối tượng sử dụng để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, với tổng giá trị hơn 75.000 USD (tương đương hơn 1,9 tỉ đồng), thu lợi bất chính khoảng 800 triệu đồng.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 12.6.2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đã chuyển vụ án thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai trái phép thông tin tài khoản ngân hàng sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra mở rộng.

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một băng nhóm tội phạm có tổ chức do nghi phạm Trần Đức Duy và Nguyễn Quang Khương cầm đầu.

Nhóm tội phạm thuê 1 ngôi nhà ở thành phố Đà Nẵng để sử dụng công nghệ cao đánh cắp dữ liệu thẻ tín dụng quốc tế

Nhóm này thuê 2 căn nhà tại thành phố Đà Nẵng, trang bị nhiều thiết bị công nghệ cao, tuyển khoảng 15 người có trình độ công nghệ thông tin, sử dụng các thủ đoạn tinh vi, lợi dụng lỗ hổng bảo mật để tạo phần mềm tự động thu thập dữ liệu thẻ thanh toán quốc tế của người nước ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 11.2024 đến 10.3.2025, nhóm đã thu thập trái phép thông tin của hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng quốc tế (VISA, Mastercard, Discover). Số dữ liệu này được sử dụng để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Khám xét 2 địa điểm thuê, công an thành phố Đà Nẵng thu giữ 15 điện thoại di động, 2 laptop, 16 CPU máy tính và 5 màn hình.

Các thiết bị công nghệ cao được nhóm bị can sử dụng để thu thập dữ liệu thẻ tín dụng bị công an thu giữ

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để khắc phục lỗ hổng bảo mật, đồng thời mở rộng điều tra, xử lý các bị can theo quy định pháp luật.

Bắt nhóm tội phạm công nghệ cao đánh cắp thông tin thẻ tín dụng

Chỉ trong 6 tháng, nhóm tội phạm công nghệ cao đánh cắp thông tin hơn 21.000 thẻ tín dụng quốc tế (VISA, Mastercard…), bán thông tin để thanh toán hàng ngàn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
