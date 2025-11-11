Thu hồi nhiều khu đất vàng dọc bãi biển Nha Trang

Lý do thu hồi là khu đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn, nhưng chủ đầu tư không được gia hạn sử dụng đất theo quy định của luật Đất đai năm 2024. Địa phương yêu cầu chủ đầu tư xử lý toàn bộ tài sản gắn liền với đất, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định, trước khi bàn giao mặt bằng cho Nhà nước. Theo quy định, nhà đầu tư có 24 tháng kể từ ngày hết hạn thuê đất để tháo dỡ, di chuyển tài sản trên đất.

Trước đó, cơ quan chức năng đã quyết định thu hồi hơn 28.000 m² đất của khu nghỉ mát Evason Ana Mandara (Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa) và gần 2.400 m² đất của nhà hàng Sailing Club (Công ty TNHH Liên doanh câu lạc bộ bơi thuyền Nha Trang), đều nằm phía đông đường Trần Phú, P.Nha Trang, vị trí đắc địa khi án ngữ dọc bãi biển trung tâm.

Trước đó, ngày 2.11, Thanh Niên có bài Cởi trói quy hoạch, trả lại không gian biển cho Nha Trang phản ánh việc UBND tỉnh Khánh Hòa kiên quyết thu hồi hàng loạt nhà hàng, công trình chắn biển mọc lên dọc bãi biển phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng, trả lại không gian biển Nha Trang vốn bị bịt kín bấy lâu nay.