Thư Kỳ kể chuyện từ bạn bè thành bạn đời với Phùng Đức Luân

Ở tuổi 50, Thư Kỳ có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Phùng Đức Luân, đồng thời vẫn nối dài thành công trong sự nghiệp ẢNH: AFP

Theo HK01, trong chương trình tại Trung Quốc đại lục, Thư Kỳ chia sẻ cởi mở về chuyện tình với Phùng Đức Luân và cuộc sống hôn nhân êm đềm của họ. Nữ diễn viên tiết lộ cô và "nửa kia" quen biết từ năm 1997 khi cùng tham gia bộ phim Mỹ thiếu niên chi luyến. Trước khi có mối quan hệ tình cảm, họ đã làm bạn bè trong gần 20 năm.

Nhắc đến chuyện từ bạn bè trong showbiz rồi trở thành người yêu và vợ chồng, nữ diễn viên 7X thẳng thắn chia sẻ thời mới quen nhau, cô hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ hẹn hò với Phùng Đức Luân. Sao phim Gác kiếm kể nhiều năm quen biết, họ đều có mối quan hệ riêng và giữ chừng mực. Thậm chí, nữ diễn viên còn quen biết với hầu hết những bạn gái cũ của anh. Mỹ nhân Đài Loan tiết lộ sau này, chính Phùng Đức Luân là người chủ động mở lời, bày tỏ mong muốn hai người sẽ tiến đến hẹn hò.

Phùng Đức Luân tổ chức tiệc mừng sinh nhật Thư Kỳ và kỷ niệm hôn nhân của họ hồi 2024 ẢNH: INSTAGRAM THƯ KỲ

Về chuyện tiến tới hôn nhân, Thư Kỳ cười kể rằng Phùng Đức Luân không hề chuẩn bị màn cầu hôn lãng mạn, kỳ công còn bản thân cô chưa bao giờ mong đợi những điều bất ngờ như thế. Người đẹp cho biết vì mình đã đóng quá nhiều phim tình cảm, có không ít cảnh đám cưới trên màn ảnh nên từ lâu cô không còn mơ mộng về những cảnh cầu hôn ngoài đời. Dù được chuẩn bị lãng mạn đến đâu cũng khó có thể vượt qua những tình tiết trong phim.

Nghệ sĩ 7X kể rằng vào năm 2016, khi cả hai đang quay phim ở Prague (Cộng hòa Séc), họ bất ngờ quyết định kết hôn. Do không kịp đặt làm nhẫn cưới, Phùng Đức Luân đã nảy ra ý tưởng tự tay làm một chiếc nhẫn bằng giấy để cầu hôn cô. Dù không phải kim cương hay trang sức đắt tiền, chiếc nhẫn đơn giản ấy lại rất phù hợp với tính cách và sự thấu hiểu giữa hai người. Vì thế, đó trở thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của mỹ nhân xứ Đài. Sau đó, hai người chụp ảnh cưới với trang phục sẵn có, tổ chức hôn lễ đơn giản.

Thư Kỳ 'kể xấu' Phùng Đức Luân

Thư Kỳ đón sinh nhật giản dị bên Phùng Đức Luân hồi 2025 ẢNH: INSTAGRAM THƯ KỲ

Khi chia sẻ về cuộc sống sau kết hôn, Thư Kỳ cho biết cô và chồng gắn bó rất tự nhiên. Họ không cần cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện. Họ có thể ở nhà xem phim, chơi game hay đơn giản chỉ là ở cùng nhau trong một không gian. Với cô, đó chính là cách bầu bạn thoải mái và dễ chịu nhất.

Nữ diễn viên phim Vợ tôi là gangster tiết lộ vui rằng trong công việc, cô và Phùng Đức Luân lại có một kiểu "ganh đua" đặc biệt. Chỉ cần thấy người kia bận rộn, người còn lại cũng sẽ vô thức muốn lao vào làm việc. Cặp sao cũng thường trêu chọc, "cà khịa" nhau. Thư Kỳ kể có lần cô trở về nhà sau khi dự một liên hoan phim, Phùng Đức Luân đùa: "Em chẳng có bộ phim nào được chọn cả". Họ không khó chịu trước những lần châm chọc nhau về công việc mà xem đó như một gia vị trong cuộc sống hàng ngày.

Minh tinh 50 tuổi cũng "tố" những món quà mà chồng tặng cô đôi khi không thực sự thiết thực. Người đẹp kể có lần họ cùng dự sự kiện của một thương hiệu đồng hồ, cô đã thử một vài mẫu đồng hồ và vì yêu cầu công việc nên không ngớt lời khen chúng đẹp. Không lâu sau đó, đến dịp kỷ niệm của hai người, Phùng Đức Luân đã tặng cho vợ chiếc đồng hồ mà cô từng khen ở sự kiện. Khi ấy, nữ diễn viên không khỏi "hụt hẫng", đùa rằng: "Thà anh đưa em tiền mặt còn hơn".

Thư Kỳ luôn nhận được sự ủng hộ của Phùng Đức Luân trong sự nghiệp diễn xuất, làm phim ẢNH: AFP

Thư Kỳ cũng thẳng thắn chia sẻ Phùng Đức Luân không phải bạn diễn đẹp trai nhất trong mắt cô. Thời đỉnh cao, nữ diễn viên từng đóng với không ít nam thần Hoa ngữ và với cô nhan sắc của tài tử họ Phùng "chắc chắn không vào được top 3". Theo nữ diễn viên, Trương Quốc Vinh và Kim Thành Vũ mới là hai người đẹp trai nhất. Những chia sẻ hài hước, nửa đùa nửa thật của mỹ nhân 7X khiến khán giả bật cười.

Trải qua 10 năm hôn nhân, Thư Kỳ - Phùng Đức Luân vẫn gắn bó bền chặt. Cặp đôi độc lập về kinh tế, nữ diễn viên biết ơn chồng vì luôn bao dung, đồng hành bên mình. Cô mong mỏi có con, mất nhiều năm cố gắng nhưng đến nay chưa đạt được ước nguyện. Nữ diễn viên từng tâm sự ở độ tuổi hiện tại, kỳ vọng của bản thân về cuộc sống trở nên đơn giản hơn, cô chỉ muốn sống trọn từng khoảnh khắc, biết cách trân trọng mọi người và mọi vật, không quá bận tâm khi không đạt được những điều mình mong muốn dù đã nỗ lực chăm chỉ…