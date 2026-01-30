Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thủ tướng Anh phát tín hiệu vãn hồi quan hệ với Trung Quốc
Video Thế giới

Thủ tướng Anh phát tín hiệu vãn hồi quan hệ với Trung Quốc

La Vi
30/01/2026 14:20 GMT+7

Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 29.1 đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông muốn xây dựng một "mối quan hệ tinh tế" với Bắc Kinh để tăng cường an ninh và kinh tế, báo hiệu nỗ lực xây dựng lại sau nhiều năm quan hệ căng thẳng.

Trong cuộc gặp hôm 29.1, Thủ tướng Anh Keir Starmer nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng hai bên nên hợp tác nhưng cũng cần cho phép "đối thoại có ý nghĩa" về những lĩnh vực bất đồng.

Ông là nhà lãnh đạo phương Tây mới nhất tham gia vào một loạt các hoạt động ngoại giao với Trung Quốc, khi nhiều quốc gia tăng cường đề phòng sự khó lường từ phía Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Trong khi đó, ông Tập cho biết Trung Quốc sẵn sàng phát triển mối quan hệ đối tác "lâu dài", "ổn định" với Anh.

Ông Starmer là nhà lãnh đạo Anh đầu tiên đến thăm Bắc Kinh sau 8 năm. Các hình ảnh về chuyến thăm cho thấy ông giao lưu với nhân viên nhà hàng địa phương và tham quan Tử Cấm Thành cổ kính.

