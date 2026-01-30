Thủ tướng Anh phát tín hiệu vãn hồi quan hệ với Trung Quốc

Trong cuộc gặp hôm 29.1, Thủ tướng Anh Keir Starmer nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng hai bên nên hợp tác nhưng cũng cần cho phép "đối thoại có ý nghĩa" về những lĩnh vực bất đồng.

Ông là nhà lãnh đạo phương Tây mới nhất tham gia vào một loạt các hoạt động ngoại giao với Trung Quốc, khi nhiều quốc gia tăng cường đề phòng sự khó lường từ phía Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Trong khi đó, ông Tập cho biết Trung Quốc sẵn sàng phát triển mối quan hệ đối tác "lâu dài", "ổn định" với Anh.

Ông Starmer là nhà lãnh đạo Anh đầu tiên đến thăm Bắc Kinh sau 8 năm. Các hình ảnh về chuyến thăm cho thấy ông giao lưu với nhân viên nhà hàng địa phương và tham quan Tử Cấm Thành cổ kính.