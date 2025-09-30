Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ cháy khí metan ở Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
30/09/2025 08:18 GMT+7

Vụ cháy khí metan tại Công ty than Dương Huy (Quảng Ninh) khiến 3 công nhân tử vong. Thủ tướng yêu cầu điều tra nguyên nhân, hỗ trợ gia đình nạn nhân và siết chặt an toàn lao động.

Ngày 29.9, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện 177/CĐ-TTg về việc xử lý hậu quả vụ cháy khí metan xảy ra tại Công ty than Dương Huy - TKV (P.Cẩm Phả, Quảng Ninh). 

Thủ tướng chỉ đạo khẩn vụ cháy khí metan ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Sự cố khí metan trong hầm lò khiến 3 công nhân thuộc Công ty than Dương Huy tử nạn

ẢNH: N.H

Vụ việc xảy ra lúc 10 giờ 35 ngày 28.9, làm 3 công nhân tử vong, nguyên nhân ban đầu được xác định do sự cố khí metan trong hầm lò.

Ngay khi nhận thông tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và chỉ đạo các bộ, ngành cùng tỉnh Quảng Ninh khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục. 

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ: Công thương, Công an, Quốc phòng, Y tế, cùng Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trực tiếp xuống hiện trường để phối hợp xử lý.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn vụ cháy khí metan ở Quảng Ninh - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra sự cố

ẢNH: N.H

Công điện cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phải tổ chức thăm hỏi chu đáo, hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. 

Địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn lao động tại các cơ sở sản xuất, kiên quyết không để tái diễn sự cố.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương phối hợp Bộ Tài chính rà soát toàn diện các quy định, tiêu chuẩn về khai thác và vận hành hầm lò, khắc phục triệt để những tồn tại, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho thợ mỏ. 

Đặc biệt, TKV phải nhanh chóng hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình nạn nhân, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, đồng thời rà soát toàn bộ hệ thống hầm lò, kịp thời khắc phục hạn chế, bổ sung quy trình an toàn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị chức năng liên quan được giao tăng cường kiểm tra, giám sát tác động môi trường, kịp thời có giải pháp ứng phó.

Công điện nhấn mạnh, an toàn tính mạng của người lao động là ưu tiên số một, mọi đơn vị trong ngành than phải tuyệt đối tuân thủ quy định, không chủ quan, không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ. Đây cũng là lời cảnh tỉnh về công tác bảo hộ lao động trong bối cảnh sản xuất hầm lò tiềm ẩn nhiều rủi ro.

