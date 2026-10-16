Thủ tướng: Chuyển từ 'làm ra tại Việt Nam' sang 'sáng tạo bởi Việt Nam'

Tối 16.10, tại Hà Nội, phát biểu tại lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh thương hiệu không chỉ là tài sản của doanh nghiệp mà còn thể hiện sức cạnh tranh, uy tín và vị thế của quốc gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng có sản phẩm được vinh danh Thương hiệu quốc gia ẢNH: BỘ CÔNG THƯƠNG

Theo Thủ tướng, Chương trình Thương hiệu quốc gia đã ghi nhận bước phát triển đáng kể, từ 30 doanh nghiệp với 50 sản phẩm được công nhận năm 2008 lên 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm năm 2026.

Theo số liệu Brand Finance được Thủ tướng dẫn lại, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đạt hơn 462 tỉ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32 trong 193 quốc gia. Tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt 43 tỉ USD, tăng 11% so với năm 2025.

Sản phẩm tốt nhưng thương hiệu chưa đủ mạnh

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ ra thực tế nhiều sản phẩm Việt có chất lượng tốt nhưng chưa xây dựng được thương hiệu đủ mạnh, giá trị gia tăng và khả năng làm chủ thị trường còn hạn chế.

Đáng chú ý, doanh thu xuất khẩu của các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia chỉ chiếm khoảng 11% tổng doanh thu của chính các doanh nghiệp này, tương đương khoảng 2,3% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Đầu tư cho nghiên cứu, công nghệ lõi, bảo hộ sở hữu trí tuệ và chống hàng giả cũng còn những mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo Thủ tướng, doanh nghiệp không chỉ cần làm ra sản phẩm tốt mà phải xây dựng được thương hiệu mạnh, làm chủ giá trị và thị trường.

Để thương hiệu Việt vươn xa, ông yêu cầu doanh nghiệp đầu tư thực chất vào nghiên cứu phát triển, làm chủ công nghệ, thiết kế, sáng chế; nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn xanh và yêu cầu truy xuất nguồn gốc.

Doanh nghiệp cũng cần ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo trong quản trị thương hiệu, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ "làm ra tại Việt Nam" sang "sáng tạo bởi Việt Nam"; từ cạnh tranh bằng giá sang chinh phục bằng chất lượng, công nghệ và uy tín.

Không đạt tiêu chí phải thu hồi danh hiệu

Thủ tướng khẳng định danh hiệu Thương hiệu quốc gia không chỉ là niềm tự hào mà còn là cam kết về chất lượng, chữ tín với người tiêu dùng và trách nhiệm đối với hình ảnh đất nước.

Ông yêu cầu Bộ Công thương đổi mới Chương trình Thương hiệu quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thị trường làm định hướng, hiệu quả thực chất làm thước đo.

Các tiêu chí xét chọn cần tiếp tục được hoàn thiện, chú trọng công nghệ, đổi mới sáng tạo, giá trị nội địa, thị phần và tiêu chuẩn xanh.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu tăng cường hậu kiểm, kiên quyết thu hồi danh hiệu đối với doanh nghiệp, sản phẩm không còn đáp ứng tiêu chí, để Thương hiệu quốc gia thực sự là sự bảo chứng về chất lượng, uy tín và sức cạnh tranh.

Về phía Chính phủ, Thủ tướng cam kết tiếp tục cải cách thể chế, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường minh bạch, công bằng, lấy sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống người dân làm thước đo.

"Nhà nước kiến tạo môi trường, doanh nghiệp kiến tạo giá trị. Nhà nước mở đường, doanh nghiệp tiên phong", Thủ tướng nhấn mạnh.