Thủ tướng yêu cầu có chính sách mạnh hơn về việc làm, nhà ở cho thanh niên

Tại chương trình đối thoại với thanh niên ngày 15.10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp của người trẻ trong học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, một bộ phận thanh niên vẫn thiếu kỹ năng đáp ứng thị trường lao động; cơ chế hỗ trợ nghiên cứu, khởi nghiệp chưa tạo được đột phá, nguồn lực dành cho phát triển thanh niên còn hạn chế.

Theo Thủ tướng, sự chuyển dịch nhanh chóng của thị trường lao động đòi hỏi chính sách phải đi trước một bước, giúp người trẻ nâng cao năng lực, thích ứng với những ngành nghề mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại diễn đàn ẢNH: TUẤN MINH

Chính phủ sẽ lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên vào kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Trung ương Đoàn được tham gia góp ý các chương trình phát triển, đầu tư công và tổng hợp kiến nghị của thanh niên, doanh nghiệp trẻ để đề xuất chính sách.

Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ sẽ nghiên cứu cơ chế bố trí cán bộ trẻ có năng lực vào các vị trí phù hợp, từng bước nâng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ.

Quý 1.2027 phải đề xuất chính sách việc làm mới

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu nhân lực, kết nối cung - cầu lao động, nhất là ở những ngành nghề mới.

Bộ cần phối hợp Trung ương Đoàn phát triển các nền tảng số phục vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối tuyển dụng; rà soát chính sách hỗ trợ việc làm và phát triển năng lực nghề nghiệp cho thanh niên.

Các bạn trẻ tham gia buổi đối thoại của Thủ tướng ẢNH: TUẤN MINH

Đáng chú ý, trong quý 1.2027, Bộ Nội vụ phải đề xuất các cơ chế, chính sách mới, mạnh hơn và khả thi hơn đối với thanh niên.

Với Bộ GD-ĐT, Thủ tướng yêu cầu đổi mới đào tạo theo hướng phát triển tư duy, năng lực thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, có trách nhiệm.

Các cơ sở giáo dục cần tăng cường hướng nghiệp, kết nối doanh nghiệp, phát triển không gian sáng tạo, phòng thí nghiệm và trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp.

Tạo cơ hội cho nhà khoa học trẻ chủ trì nghiên cứu

Đối với Bộ KH-CN, Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy đặt hàng nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tế, tạo điều kiện để các nhà khoa học, kỹ sư trẻ đề xuất và chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Bộ cần phối hợp với Trung ương Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xác định các công nghệ, sản phẩm chiến lược phù hợp với năng lực người trẻ, huy động thanh niên giải quyết những bài toán lớn của ngành và địa phương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời về chính sách việc làm đối với thanh niên ẢNH: TUẤN MINH

Trong quý 4.2026, Bộ KH-CN phải báo cáo Chính phủ về cơ chế phát triển nhân lực trẻ chất lượng cao trong các lĩnh vực bán dẫn, AI, hàng không vũ trụ và năng lượng nguyên tử.

Thủ tướng cũng yêu cầu mở rộng cơ hội để doanh nghiệp, nhà khoa học trẻ sử dụng phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu và hạ tầng dùng chung do Nhà nước đầu tư.

Theo Thủ tướng, ý tưởng nghiên cứu phải hướng tới sản phẩm có khả năng ứng dụng. Nhà nước có thể đặt hàng sản phẩm phù hợp, còn những kết quả có tiềm năng thương mại hóa cần sự tham gia của doanh nghiệp.

Mở rộng tín dụng mua nhà ở xã hội, hỗ trợ khởi nghiệp

Về nhà ở, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đôn đốc triển khai hiệu quả chương trình tín dụng hỗ trợ người trẻ mua nhà ở xã hội, hoàn thiện cơ chế cho vay thuê nhà dài hạn với chi phí phù hợp.

Ngành ngân hàng cũng phải tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp khởi nghiệp do thanh niên làm chủ tiếp cận vốn tín dụng.

Đối với Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ chế huy động nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, kết hợp nguồn lực nhà nước với nguồn lực xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga lắng nghe ý kiến của các bạn trẻ tại diễn đàn ẢNH: TUẤN MINH

Trung ương Đoàn được giao phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp trẻ về thủ tục hành chính, chi phí vận hành, tiếp cận vốn và các chương trình hỗ trợ.

Thủ tướng nhấn mạnh việc xử lý kiến nghị phải hướng đến kết quả thực chất, tiếp tục giải quyết những vấn đề doanh nghiệp chưa đồng tình.

Với thanh niên nông thôn, Bộ NN-MT được yêu cầu tháo gỡ khó khăn, mở rộng cơ hội khởi nghiệp, làm giàu trên quê hương. Bộ Công thương cần hỗ trợ doanh nghiệp trẻ tiếp cận thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ, phát triển thương mại điện tử và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP.

Khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn lắng nghe, đồng hành, đặt niềm tin vào thanh niên, Thủ tướng mong muốn người trẻ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, đóng góp vào sự phát triển đất nước.