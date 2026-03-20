Thủ tướng Thái Lan tái đắc cử

Tân Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram thông báo trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng vào sáng 19.3, ông Anutin Charnvirakul đã giành được 293 phiếu từ các hạ nghị sĩ, vượt xa ngưỡng 250 phiếu cần thiết để tái đắc cử, theo AFP. "Tôi hy vọng sẽ tiếp tục giữ chức vụ này để phục vụ nhân dân càng lâu càng tốt. Những người biết tôi đều hiểu rằng bất cứ khi nào có vấn đề ảnh hưởng đến công chúng, tôi sẽ lập tức đáp ứng nhu cầu của họ", ông Anutin phát biểu.

Triển vọng cho sự ổn định

Với kết quả trên, ông Anutin (60 tuổi) trở thành thủ tướng Thái Lan đầu tiên tái đắc cử trong hơn 20 năm, theo Reuters. Ông được bầu làm thủ tướng lần đầu vào tháng 9.2025. Reuters dẫn lời giới phân tích nhìn nhận khả năng dung hòa các phe phái chính trị của ông Anutin có thể là tài sản lớn nhất của nhà lãnh đạo này, khi đảng Bhumjaithai của ông đã tránh được sự phản đối từ quân đội và nhánh tư pháp đầy quyền lực của Thái Lan. Đây là những bên từng đóng vai trò quan trọng trong sự sụp đổ của nhiều chính phủ và đảng phái ở Thái Lan, theo Reuters.

Ông Anutin Charnvirakul (giữa) chụp ảnh cùng các thành viên của đảng Bhumjaithai sau cuộc bỏ phiếu ngày 19.3 Ảnh: AFP

Nhà khoa học chính trị Napon Jatusripitak thuộc Viện ISEAS-Yusof Ishak (Singapore) cho rằng với việc đảng Bhumjaithai dự kiến nắm quyền kiểm soát cả Thượng viện lẫn Hạ viện, những triển vọng về sự ổn định trong trung hạn là khá tích cực. "Người dân có lý do chính đáng để tin rằng chính phủ này có thể tồn tại lâu dài, đặc biệt vì đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài trọng tài và các cầu thủ cùng chung một phía", ông Napon bình luận.

Thách thức phía trước

Tuy nhiên, chính phủ mới của Thái Lan do ông Anutin lãnh đạo sẽ phải đối phó hệ lụy của cuộc xung đột Trung Đông đang diễn ra, tăng trưởng kinh tế trì trệ và căng thẳng biên giới với Campuchia, theo AFP. Tăng trưởng kinh tế của Thái Lan đã chậm lại vào năm ngoái và chính phủ mới lên nắm quyền phải đối mặt với tình trạng ngành du lịch đang gặp khó khăn.

Một ngày sau khi Mỹ và Israel bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công vào Iran hôm 28.2, ông Anutin cam kết sẽ "biến cuộc khủng hoảng Trung Đông này thành cơ hội cho Thái Lan". Tuy nhiên, hiện tại, nước này phải đối mặt với giá nhiên liệu tăng cao và gián đoạn nguồn cung.

Chuyên gia Yuttaporn Issarachai tại Đại học Mở Sukhothai Thammathirat (Thái Lan) nhận định chương trình nghị sự chính của chính phủ Thái Lan đã chuyển sang những thách thức bên ngoài, trong đó có hậu quả kinh tế từ cuộc xung đột Trung Đông. "Cho đến nay, nội các chưa đưa ra các biện pháp mang tính quyết định để giảm giá nhiên liệu, chỉ đưa ra các giải pháp ngắn hạn như làm việc tại nhà", AFP dẫn lời ông Yuttaporn chỉ ra.

Bên cạnh đó, xung đột biên giới kéo dài với Campuchia vẫn là một thách thức, ngay cả khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh vẫn đang được duy trì. Ngay sau khi nhậm chức thủ tướng lần đầu tiên, ông Anutin đã cho phép lực lượng vũ trang thực hiện bất kỳ hành động nào mà họ cho là phù hợp ở biên giới, và đảng Bhumjaithai đã hứa sẽ xây dựng một bức tường dọc biên giới Campuchia. Tuy nhiên, sự chú ý của các cử tri Thái Lan đã chuyển sang nơi khác, theo ông Yuttaporn. "Kinh tế hiện là ưu tiên hàng đầu của công chúng", ông Yuttaporn bình luận.