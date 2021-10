Thừa Thiên - Huế: Bắt nghi phạm cho vay nặng lãi 240%/năm, dọa đưa giang hồ xử con nợ

Sáng nay 4.10, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã bắt tạm giam Đặng Văn Tuấn (24 tuổi, thường trú tại xã Đồng Sơn, TP.Hạ Long, Quảng Ninh, tạm trú tại phường Phú Thượng, TP.Huế) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát Đội hình sự Công an TP.Huế phát hiện Tuấn có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố và địa phương lân cận. Những nạn nhân từng vay tiền ở Tuấn, gặp khó khăn không trả được nợ thậm chí bị đe dọa sẽ có giang hồ đến "xử".

Sau thời gian xác minh, với những chứng cứ, tài liệu chứng minh hành vi cho vay nặng lãi của Tuấn, Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Huế đã triệu tập Tuấn đến cơ quan công an làm việc.





Tại cơ quan công an, ban đầu Tuấn quanh co chối tội. Nhưng với những tài liệu, chứng cứ rõ ràng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã đấu tranh khiến Tuấn phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Hôm qua 3.10, cơ quan điều tra bắt tạm giam Tuấn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2020 đến nay, Tuấn cho một số người gặp khó khăn, có nhu cầu cần tiền khẩn cấp vay với lãi suất "cắt cổ" từ 121,67%/năm đến 240%/năm. Với hình thức cho vay này, Tuấn đã thu lợi bất chính gần 240 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế đã bắt tạm giam nghi phạm Đặng Văn Tuấn và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án cho vay nặng lãi này. Đồng thời, thông báo những ai đã vay tiền hoặc từng bị Tuấn trên đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe… thì liên hệ ngay Đội Cảnh sát hình sự hoặc qua Trực ban hình sự (địa chỉ số 1 Võ Văn Tần, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) để phối hợp giải quyết.