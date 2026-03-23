Thực hư băng rôn không câu cá ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè gây xôn xao

Một tấm băng rôn với thông điệp "không đánh bắt - câu cá dưới mọi hình thức" xuất hiện dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn qua phường Gia Định, TP.HCM) những ngày gần đây đang thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Băng rôn gây xôn xao mạng xã hội trên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ẢNH CHỤP MÀN HÌNH MẠNG XÃ HỘI

Băng rôn này do Ban công tác Mặt trận khu phố 54 treo, với nội dung kêu gọi người dân không đánh bắt, câu cá, đồng thời chung tay bảo vệ môi trường dòng kênh. Thông điệp được thể hiện khá trực diện, nổi bật với dòng chữ đỏ lớn, dễ nhìn, dễ đọc.

Bên cạnh đó là các nội dung mang tính vận động như "nuôi dưỡng cá làm sạch - xanh - đẹp dòng kênh", hay "mong tất cả mọi người dân vì tương lai của con em chúng ta".

Đáng chú ý, phần cuối băng rôn còn lồng ghép yếu tố niềm tin, với câu "giáo lý nhà Phật - thả cá tăng tuổi thọ - người cho cá ăn: được nhiều sức khỏe". Chính chi tiết này đã khiến nhiều người bàn luận, bởi cách diễn đạt mang màu sắc tâm linh, khác với các thông điệp tuyên truyền môi trường thường thấy.

Thực tế, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè từng là một trong những dòng kênh ô nhiễm nặng của TP.HCM, nhưng sau quá trình cải tạo, chỉnh trang kéo dài nhiều năm, nơi đây đã "hồi sinh" rõ rệt. Cá bắt đầu xuất hiện trở lại, hệ sinh thái dần được cải thiện.

Tuy nhiên, tình trạng người dân câu cá, thậm chí dùng các phương tiện đánh bắt vẫn diễn ra rải rác, gây ảnh hưởng đến nỗ lực phục hồi môi trường.

Trong bối cảnh đó, việc treo băng rôn kêu gọi nâng cao ý thức cộng đồng là điều dễ hiểu. Tuy vậy, cách truyền tải thông điệp lần này lại tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng nội dung gần gũi, dễ nhớ, có thể tác động đến nhận thức người dân theo cách mềm mại. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng cần tách bạch rõ ràng giữa tuyên truyền môi trường và yếu tố tín ngưỡng để đảm bảo tính chuẩn mực trong truyền thông công cộng.

Theo tìm hiểu, nội dung trên băng rôn không phải do UBND phường thực hiện mà do người dân trong khu phố tự soạn và treo sau khi thấy có người câu cá dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Sáng nay 23.3 tấm băng rôn đã không còn trên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngay khi phát hiện, phường đã yêu cầu tháo băng rôn xuống từ chiều 22.3 vì nội dung không thuộc sản phẩm tuyên truyền chính thức của cơ quan quản lý Nhà nước.

Thời gian tới, phường sẽ triển khai các băng rôn tuyên truyền bảo vệ môi trường dọc tuyến kênh với nội dung phù hợp, thống nhất hơn.

Theo chia sẻ ban đầu, người dân treo băng rôn với suy nghĩ "làm vậy thì người câu cá sẽ ngại, không dám câu nữa".

Ghi nhận sáng 23.3 của Thanh Niên, tấm băng rôn tại khu vực này đã được tháo gỡ, không còn xuất hiện.