Thực hư chuyện người phụ nữ 67 tuổi bị các hãng xe công nghệ khóa tài khoản

Những ngày qua, câu chuyện bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (67 tuổi, quê Tiền Giang, nay thuộc Đồng Tháp) mưu sinh bằng nghề chạy xe công nghệ tại TP.HCM thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Thông tin đăng trên mạng ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo các bài đăng được chia sẻ, người phụ nữ lớn tuổi từng gắn bó nhiều năm với công việc chạy xe ôm, giao hàng nhưng gần đây bị nhiều ứng dụng ngừng hợp tác vì tuổi tác. Thông tin này nhận được hàng ngàn lượt tương tác, với nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm thông trước hoàn cảnh của bà Ánh. Một số người cũng đặt vấn đề về điều kiện sức khỏe và an toàn giao thông đối với tài xế lớn tuổi.

Vậy thực hư câu chuyện này ra sao?

Hãng xe công nghệ nói gì về việc khóa tài khoản? Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, đại diện một nền tảng gọi xe công nghệ xác nhận bà Ánh từng đăng ký tham gia ứng dụng từ năm 2021 và ngừng hoạt động từ năm 2023.

Theo đại diện đơn vị này, tài khoản của bà Ánh bị hệ thống tạm khóa do không hoạt động trong thời gian dài, theo quy chế vận hành chung của nền tảng, chứ không phải vì lý do tuổi tác.

Trong khi đó, trưa 9.11, đại diện Be cung cấp thêm thông tin về chính sách tiếp nhận đối tác tài xế lớn tuổi. "Đối với tài xế sinh năm 1964 trở về trước, Be vẫn tiếp nhận đăng ký và hoạt động bình thường, không giới hạn độ tuổi. Tuy nhiên, đối tác tài xế cần bổ sung giấy khám sức khỏe dành cho người lái xe theo quy định tại Thông tư 36 để hoàn tất hồ sơ đăng ký, nhằm đảm bảo điều kiện sức khỏe tốt nhất khi tham gia giao thông", đại diện Be cho biết.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh nỗi lo mất việc và gánh nặng tiền trọ ẢNH: TRẦN KHA

Như vậy, từ những phản hồi trên, chưa có cơ sở khẳng định bà Ánh bị các hãng xe công nghệ đồng loạt khóa tài khoản chỉ vì lớn tuổi như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.



Tuy nhiên, việc một số ứng dụng không còn hoạt động đối với bà Ánh đã ảnh hưởng đến công việc mưu sinh của người phụ nữ 67 tuổi.



Người phụ nữ 67 tuổi lo mất kế sinh nhai

Chiều 7.11, phóng viên Thanh Niên tìm gặp bà Ngọc Ánh khi bà vừa hoàn thành một đơn giao hàng tại khu vực trung tâm TP.HCM. Bà Ánh hiện thuê trọ tại TP.HCM, tiếp tục nhận những đơn giao hàng để có tiền trang trải sinh hoạt hằng ngày.

Trong cuộc trò chuyện, bà cho biết trước đây từng làm việc với nhiều nền tảng gọi xe hai bánh, từ chở khách đến giao thức ăn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà không còn sử dụng được một số tài khoản như trước.

Theo lời bà Ánh, bà từng được giải thích rằng việc ngừng hợp tác có liên quan đến độ tuổi và những lo ngại về trách nhiệm khi tài xế lớn tuổi gặp sự cố. Đây là thông tin bà thuật lại, chưa phải nguyên nhân được các nền tảng liên quan xác nhận. Hiện bà cho biết vẫn nhận được một số đơn hàng thông qua một ứng dụng giao hàng.

Theo lời bà, đơn vị này tạo điều kiện để bà tiếp tục làm việc, đồng thời nhắc nhở phải bảo đảm an toàn, không nhận hàng quá tải hoặc chở người không đúng quy định. Dù vậy, việc chạy xe ở tuổi 67 cũng tiềm ẩn không ít khó khăn.

Bà Ánh cho phóng viên xem vết bỏng ở chân sau một lần bị ngã xe cách đó ít ngày. Vết thương vẫn đang trong quá trình hồi phục. "Bữa đó nhận được cuốc hàng mừng quá, tôi vội quẹo xe qua mép cống trơn trượt rồi té ngã. Chiếc xe nặng trịch đè ngang người, ống pô nóng rát ép chặt vào chân dẫn đến bỏng", bà kể.

Không chỉ lo công việc, bà Ánh còn phải xoay xở tiền thuê trọ và chi phí thuốc men hằng tháng. "Mắt tôi giờ kém dần, chạy xe chỉ dám nhìn đường chứ không dám gắn điện thoại lên đầu xe vì sợ lóa mắt. Nhiều đơn hàng bắt chở cồng kềnh, tôi đâu dám nhận. Tiền tích lũy chẳng có, mỗi tháng vừa lo tiền nhà trọ, vừa tốn nửa triệu tiền thuốc men trị bệnh tiểu đường", bà chia sẻ.

Điều khiến bà lo lắng nhất là nếu không thể tiếp tục nhận đơn giao hàng, bà sẽ khó tìm được công việc khác để trang trải cuộc sống. "Nếu không còn được chạy xe nữa, tôi thực sự không biết bấu víu vào đâu. Giờ tôi chỉ cầu xin mình có đủ sức khỏe để tiếp tục bánh xe lăn bánh mỗi ngày", bà Ánh nói.

Ở tuổi 67, bà Ánh vẫn mong có thể tiếp tục công việc giao hàng trong điều kiện sức khỏe cho phép. Còn đối với thông tin các hãng xe công nghệ đồng loạt khóa tài khoản của bà vì tuổi tác, những phản hồi được ghi nhận đến nay chưa đủ cơ sở để xác nhận nhận định đang lan truyền trên mạng xã hội.