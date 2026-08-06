Thực hư việc xuất hiện 'đinh tặc' trên cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk

Ngày 6.8, trên mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng với nội dung xuất hiện "đinh tặc" trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa phận Đắk Lắk gây xôn xao dư luận.

Nhiều tài xế tỏ ra bức xúc khi xe bị thủng lốp, phải dừng vào làn khẩn cấp trên cao tốc. Ngoài ra, tại một số đoạn không có làn dừng khẩn cấp, nhiều xe bị thủng lốp phải dừng ngay trên đường.

Tài xế dừng xe khẩn cấp trên cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk vì bị thủng lốp, nghi ngờ do "đinh tặc" gây ra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tài khoản Đ.D.T bày tỏ sự bức xúc, khi di chuyển trên cao tốc vào Nha Trang, đến Sông Cầu (Đắk Lắk) thì bất ngờ dính "đinh tặc", phải thay lốp dự phòng. Tuy nhiên, tài xế điều khiển xe đến nút giao Chí Thạnh - Vân Phong tiếp tục bị dính "đinh tặc".

Đáng chú ý, nhiều bài đăng hình ảnh cao tốc xuất hiện lượng lớn kim loại chưa xác định, vương vãi trên mặt đường và mong cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, chấn chỉnh tình trạng này để đảm bảo an toàn giao thông.

Trước tình trạng này, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng đã vào cuộc xác minh và xác định không phải "đinh tặc" mà là những mảnh kim loại do xe chở bị rơi vãi.

Cơ quan chức năng cũng đã xác định được phương tiện làm vương vãi những mảnh kim loại xuống cao tốc gây mất an toàn giao thông và đã dừng phương tiện tại cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và sẽ xử lý theo quy định.

Kim loại vương vãi trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa phận Đắk Lắk ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đại diện Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong) cho biết khi phát hiện kim loại vương vãi trên cao tốc, đơn vị đã thực hiện thu gom từ sáng sớm và đang tiếp tục dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Đại diện Ban Quản lý dự án 7 cho biết thêm, kim loại vương vãi trên cao tốc, không phải vật liệu của các đơn vị thi công.