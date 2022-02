Thực phẩm tốt nhất để ăn hằng ngày dành cho người bị tiểu đường

Lượng đường trong máu cao là một thành phần chính của tiền tiểu đường và bệnh tiểu đường (đái tháo đường) loại 2.

Đây là hiện tượng xảy ra khi các tế bào của cơ thể kháng lại insulin, khiến tuyến tụy của bạn hoạt động quá mức để tạo ra nhiều insulin hơn. Sau một thời gian, điều này khiến lượng đường trong máu của bạn tăng lên đáng kể.

Để duy trì mức đường huyết khỏe mạnh, các chuyên gia khuyên bạn nên tập thể dục, không hút thuốc, hạn chế uống rượu và điều chỉnh chế độ ăn phù hợp với người bệnh tiểu đường.

Các chuyên gia khuyên bạn nên trò chuyện với bác sĩ để lập kế hoạch ăn uống cho bạn. Ngoài ra, có một số loại thực phẩm mà người bệnh tiểu đường có thể được hưởng lợi từ việc đưa vào chế độ ăn uống của họ.

Hạt chia có lợi ích gì?

Các nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ hạt, đặc biệt là hạt chia, có thể giúp bạn kiểm soát bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, theo Eat This, Not That!

Hạt chia có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại hạt này, chứa nhiều chất xơ và protein, được biết là giúp tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và sức khỏe tim mạch.

Và cùng với những lợi ích chung này, các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng hạt chia cũng có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường.

Tạp chí The British Journal of Nutrition phát hiện ra rằng tiêu thụ hạt chia có thể giúp bạn kiểm soát tình trạng kháng insulin, đây là một vấn đề phổ biến liên quan đến bệnh tiểu đường.





Một nghiên cứu khác từ năm 2021 đã nghiên cứu về điều gì đã xảy ra khi người lớn mắc bệnh tiểu đường tiêu thụ 40 gram hạt chia mỗi ngày trong 12 tuần.

Vào cuối 12 tuần, cùng với các yếu tố khác như ăn uống lành mạnh, tập thể dục và dùng thuốc nếu cần, nhóm tiêu thụ hạt chia có lượng đường trong máu thấp hơn đáng kể so với nhóm không ăn hạt chia, theo Eat This, Not That!

Những tác động tích cực của hạt chia phần lớn là do hàm lượng chất xơ cao, đặc biệt là chất xơ hòa tan.

Loại chất xơ này, cũng được tìm thấy trong yến mạch, táo và đậu, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và do đó giúp giữ lượng đường trong máu ở mức thấp.

Cách ăn hạt chia? Bạn có thể thử làm mứt hạt chia tốt cho sức khỏe, hoặc sử dụng chúng như một lớp phủ bột yến mạch, sữa chua hoặc tạo bánh pudding qua đêm hoặc chỉ cần cho vào nước lọc, nước ép trái cây, sinh tố…, theo Eat This, Not That!